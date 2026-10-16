6 tiêm kích Su-34 Nga phơi mình 'chào đón' tên lửa Neptune Ukraine

Các hình ảnh do AviVector công bố, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa căn cứ trước và sau cuộc tập kích. Ảnh chụp ngày 13/10 ghi lại 6 chiếc Su-34 đỗ tại khu vực sau đó trở thành mục tiêu tấn công. Trong khi đó, hình ảnh sau vụ việc cho thấy cả 6 máy bay đều bị ảnh hưởng, trong đó 4 chiếc dường như đã bị phá hủy hoàn toàn và 2 chiếc còn lại bị hư hại nặng.

Máy bay chiến đấu Su-34 chuẩn bị cất cánh. (Ảnh: Kr)

Những hình ảnh này đã củng cố tuyên bố của Hải quân Ukraine rằng lực lượng nước này đã đánh trúng sáu máy bay chiến đấu của Nga trong đêm 14 rạng sáng 15/10.

Hải quân Ukraine tuyên bố đã sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Neptune để tấn công căn cứ Borisoglebsk, đánh trúng 6 máy bay Su-34M, phiên bản hiện đại hóa của dòng Su-34, đồng thời phá hủy các thiết bị hỗ trợ hoạt động bay. Lực lượng này cho biết các vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn cũng xảy ra tại căn cứ.

Theo Hải quân Ukraine, việc phá hủy các máy bay Su-34M có thể làm suy giảm đáng kể năng lực không quân của Nga, đồng thời hạn chế cường độ triển khai không quân chiến thuật tại những khu vực liên quan trên chiến trường.

Su-34 giữ vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích của Nga, đặc biệt là những đợt tấn công bằng bom lượn dẫn đường hạng nặng nhằm vào vị trí đóng quân của Ukraine và các thị trấn gần tiền tuyến.

Nhờ được trang bị bộ cánh mở rộng tầm lượn, những quả bom này có thể được thả từ khoảng cách hàng chục kilomet so với mục tiêu. Cách thức tác chiến đó cho phép máy bay Nga hoạt động ngoài tầm với của nhiều hệ thống phòng không tầm ngắn của Ukraine, khiến Su-34 trở thành một trong những mục tiêu được Kiev ưu tiên nhắm tới.

Căn cứ Borisoglebsk là nơi đặt Trung tâm huấn luyện hàng không số 783, một trong những cơ sở đào tạo chính dành cho phi công máy bay cường kích và máy bay ném bom của Nga.

Căn cứ này cũng có các đơn vị thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp số 105, vận hành những dòng máy bay chiến đấu như Su-34, Su-35S và Su-30SM. Vì vậy, một cuộc tấn công gây thiệt hại cho máy bay tại đây có thể ảnh hưởng đến lực lượng không quân đang hoạt động trong khu vực.

Cuộc tập kích diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga thông báo bàn giao một lô máy bay Su-34 mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.