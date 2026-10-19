6 thực phẩm tốt cho răng, giúp chị em tự tin với nụ cười rạng rỡ

Nội dung 1. Sữa chua và phô mai giúp răng chắc khỏe 2. Táo và lê hỗ trợ làm sạch răng 3. Rau lá xanh cung cấp canxi và vitamin 4. Các loại hạt bổ sung khoáng chất cho răng 5. Cá béo và đậu phụ hỗ trợ sức khỏe răng 6. Nước lọc giúp bảo vệ răng mỗi ngày

Một nụ cười đẹp không chỉ phụ thuộc vào hàm răng trắng sáng mà còn cần nướu khỏe mạnh. Bên cạnh việc đánh răng đúng cách, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ, chế độ ăn uống cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Chị em có thể bắt đầu chăm sóc nụ cười của mình từ những lựa chọn thực phẩm quen thuộc. Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

1. Sữa chua và phô mai giúp răng chắc khỏe

Phô mai và sữa chua là một trong những thực phẩm tốt nhất cho răng miệng. Phô mai và sữa chua ít đường và giàu canxi. Phô mai còn chứa casein, một loại protein đặc biệt hữu ích trong việc củng cố men răng. Phô mai giàu canxi, rất quan trọng để duy trì mật độ xương. Phô mai cũng có hàm lượng phốt phát cao, giúp cân bằng độ pH trong miệng, từ đó giúp bảo vệ men răng.

Việc ăn phô mai cũng kích thích tiết nước bọt, giúp làm sạch bớt thức ăn còn sót lại và trung hòa acid trong miệng. Sữa chua cung cấp canxi và protein cùng một số lợi khuẩn cũng có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng.

Sữa chua chứa nhiều canxi và men vi sinh giúp bảo vệ khỏi sâu răng, bệnh nướu răng và thậm chí cả hôi miệng. Chị em có thể dùng sữa chua không đường, một ít phô mai hoặc một ly sữa không thêm đường trong bữa ăn phụ. Nên ưu tiên các sản phẩm ít đường để hạn chế nguy cơ sâu răng.

2. Táo và lê hỗ trợ làm sạch răng

Táo và lê là những loại trái cây nhiều nước, giàu chất xơ. Khi nhai trái cây tươi, quá trình này kích thích tiết nước bọt, giúp rửa trôi một phần mảnh vụn thức ăn và trung hòa acid trong khoang miệng.

Ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng từ tất cả các nhóm thực phẩm sẽ giúp răng và nướu khỏe mạnh. Ảnh: AI.

Táo có kết cấu giòn, còn lê chứa nhiều nước và chất xơ, phù hợp để bổ sung vào bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, ăn trái cây không thể thay thế việc đánh răng hay dùng chỉ nha khoa.

Chị em nên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép thêm đường. Sau khi ăn, có thể uống thêm nước lọc để làm sạch khoang miệng.

3. Rau lá xanh cung cấp canxi và vitamin

Rau bina, cải xoăn và một số loại rau lá xanh khác cung cấp vitamin, chất xơ cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Canxi trong một số loại rau cũng góp phần duy trì răng và xương chắc khỏe, dù khả năng hấp thu còn tùy thuộc từng loại rau.

Rau xanh còn giúp bổ sung folate và các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe mô nướu. Những loại rau có kết cấu giòn cũng kích thích tiết nước bọt khi nhai.

Chị em có thể thêm rau xanh vào món canh, món xào hoặc salad trong bữa ăn. Một chế độ ăn đa dạng rau củ không chỉ tốt cho răng miệng mà còn góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

4. Các loại hạt bổ sung khoáng chất cho răng

Các loại hạt cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe răng miệng, trong đó có canxi, phốt pho và magie. Một số loại hạt như hạnh nhân, hạt điều và hạt dẻ cười cũng chứa các hợp chất có lợi, đồng thời kết cấu của hạt kích thích quá trình nhai và tiết nước bọt, giúp làm sạch khoang miệng phần nào.

Hạnh nhân là nguồn cung cấp canxi đáng kể, trong khi đậu phộng cung cấp protein, chất béo không bão hòa và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hạt điều chứa đồng, magie và phốt pho, còn quả óc chó cung cấp chất xơ, acid folic, sắt, thiamine, magie, niacin, vitamin E, vitamin B6, kali và kẽm. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có răng và nướu.

Tuy nhiên, không nên xem các loại hạt là thực phẩm có tác dụng trực tiếp chống sâu răng. Sức khỏe răng miệng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vệ sinh răng miệng, chế độ ăn và việc hạn chế thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường.

5. Cá béo và đậu phụ hỗ trợ sức khỏe răng

Cá hồi, cá mòi và các loại cá béo cung cấp protein, phốt pho cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một số loại cá, đặc biệt là cá nhỏ ăn được cả xương, còn cung cấp lượng canxi đáng kể.

Vitamin D trong một số loại cá béo giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả hơn. Trong khi đó, đậu phụ, nhất là loại được chế biến bằng muối canxi, cũng có thể bổ sung canxi cho khẩu phần ăn.

6. Nước lọc giúp bảo vệ răng mỗi ngày

Nước lọc là lựa chọn tốt để duy trì độ ẩm trong miệng và hỗ trợ làm sạch các mảnh vụn thức ăn. Uống đủ nước cũng giúp cơ thể duy trì lượng nước bọt cần thiết, trong khi nước bọt có vai trò trung hòa acid và bảo vệ men răng.

Nếu nguồn nước có chứa fluoride ở mức phù hợp, fluoride còn giúp tăng khả năng chống lại quá trình sâu răng. Tuy nhiên, hàm lượng fluoride trong nước tùy thuộc vào nguồn cung cấp và không phải nơi nào cũng giống nhau.

Chị em nên ưu tiên nước lọc thay cho nước ngọt, trà sữa hoặc đồ uống có đường. Nếu thường xuyên uống đồ uống có tính acid, chẳng hạn nước ngọt có gas, nên hạn chế tần suất sử dụng để giảm nguy cơ tổn thương men răng.

Một chế độ ăn cân bằng với sữa và phô mai, trái cây tươi, rau xanh, các loại hạt, cá và nước lọc sẽ giúp chị em bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe răng miệng. Nếu có biểu hiện đau răng, chảy máu nướu, ê buốt kéo dài hoặc phát hiện bất thường trong khoang miệng, hãy đến nha sĩ để được kiểm tra và điều trị kịp thời.