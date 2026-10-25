6 thực phẩm gắn mác ăn kiêng nhưng dễ khiến bạn tăng cân không ngờ

Những lời quảng cáo đồ ăn kiêng “healthy” hấp dẫn không đồng nghĩa với giá trị dinh dưỡng vượt trội. Một số sản phẩm vẫn chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo, khiến người mua dễ hiểu nhầm và lựa chọn chưa phù hợp với mục tiêu ăn uống.

Snack rau củ

Được làm từ rau củ, những gói snack nhiều màu sắc dễ tạo cảm giác lành mạnh hơn khoai tây chiên hay các loại bánh ăn vặt thông thường. Thế nhưng, rau củ sau khi chế biến thành snack có thể chứa nhiều calo, natri và chất béo, trong khi lượng chất xơ cùng các dưỡng chất có lợi không còn tương đương với rau tươi.

Vì vậy, snack rau củ không nên được tính như một khẩu phần rau trong ngày. Nếu thích đồ ăn giòn, bạn có thể chọn các loại bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc hạt, nhưng vẫn cần kiểm tra lượng muối, đường và chất béo trên nhãn. Rau củ tươi vẫn là lựa chọn phù hợp hơn để bổ sung chất xơ.

Snack rau củ không nên được tính như một khẩu phần rau trong ngày

Sữa chua ăn kiêng

Sữa chua ít béo hoặc dành cho người ăn kiêng thường được quảng bá như thực phẩm lý tưởng để kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, một số sản phẩm bổ sung đường, hương liệu hoặc thành phần tạo độ sánh để cải thiện hương vị và kết cấu.

Điều này có nghĩa là thực phẩm ít béo chưa chắc ít đường hay có lượng calo thấp như người mua kỳ vọng. Cảm giác no cũng phụ thuộc vào khẩu phần và thành phần dinh dưỡng của cả bữa ăn, chứ không chỉ riêng loại sữa chua được chọn.

Một giải pháp đơn giản là ưu tiên sữa chua không đường, kết hợp trái cây tươi hoặc một lượng nhỏ các loại hạt. Khi mua hàng, hãy đọc bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào chữ “ăn kiêng” trên bao bì.

Sinh tố đóng chai

Sinh tố đóng chai là lựa chọn nhanh gọn cho người bận rộn. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể chứa nhiều đường bổ sung, nước ép cô đặc hoặc các thành phần giúp ổn định kết cấu.

Đặc biệt, đồ uống làm từ trái cây không phải lúc nào cũng tương đương với việc ăn trái cây nguyên quả. Quá trình chế biến có thể làm giảm lượng chất xơ, trong khi người uống dễ tiêu thụ một lượng lớn trái cây và đường trong thời gian ngắn.

Nếu có thể, hãy tự làm sinh tố từ trái cây nguyên quả, không thêm hoặc hạn chế đường. Khi chọn sản phẩm đóng chai, nên kiểm tra lượng đường trong mỗi khẩu phần và xem chai đó có bao nhiêu khẩu phần, tránh uống hết cả chai mà không nhận ra lượng đường đã nạp vào cơ thể.

Bánh mì không gluten

Thực phẩm không chứa gluten là lựa chọn cần thiết đối với người mắc bệnh celiac hoặc một số tình trạng sức khỏe được bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, với người không có nhu cầu đặc biệt này, bánh mì không gluten chưa chắc lành mạnh hơn bánh mì thông thường.

Để tạo độ mềm và kết cấu tương tự bánh mì làm từ lúa mì, một số sản phẩm không gluten sử dụng tinh bột tinh chế, đường hoặc các chất làm đặc. Chúng có thể chứa ít chất xơ hơn những loại bánh mì nguyên hạt.

Khi chọn bánh mì, hãy ưu tiên sản phẩm có hàm lượng chất xơ phù hợp, đọc kỹ thành phần và cân nhắc nhu cầu dinh dưỡng của bản thân. Không cần loại bỏ gluten chỉ vì muốn giảm cân nếu không có lý do sức khỏe cụ thể.

Bánh mì không gluten chưa chắc lành mạnh hơn bánh mì thông thường

Bánh năng lượng phủ sữa chua

Bánh năng lượng thường được lựa chọn để bổ sung năng lượng nhanh giữa các bữa ăn hoặc sau khi vận động. Tuy nhiên, lớp phủ có vị sữa chua bên ngoài không đồng nghĩa sản phẩm chứa nhiều sữa chua hay có giá trị dinh dưỡng cao.

Lớp phủ này có thể được làm từ đường, dầu thực vật và các thành phần khác để tạo hương vị, độ bóng và kết cấu. Bản thân bánh cũng có thể chứa nhiều đường hoặc năng lượng, tùy công thức và khẩu phần.

Nếu muốn ăn nhẹ, bạn có thể tự làm bánh từ yến mạch, chuối và các loại hạt, đồng thời chủ động kiểm soát lượng chất tạo ngọt. Với bánh đóng gói, hãy so sánh lượng đường, chất xơ và calo giữa các sản phẩm trước khi lựa chọn.

Nước sốt đóng chai

Các món rau củ xào có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, nước sốt đóng chai dùng để chế biến có thể làm tăng đáng kể lượng đường, natri và năng lượng của món ăn, tùy loại sản phẩm và lượng sử dụng.

Thay vì đổ sốt trực tiếp theo cảm tính, hãy kiểm tra thông tin dinh dưỡng và dùng lượng vừa đủ. Bạn cũng có thể tự pha gia vị từ gừng, tỏi, sả, ớt, một ít nước tương và dầu mè để điều chỉnh hương vị theo ý muốn. Dù vậy, nước tương cũng chứa natri, nên vẫn cần sử dụng có chừng mực.