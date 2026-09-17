6 thực phẩm có thể hỗ trợ giảm bọng mắt, giúp vùng da quanh mắt bớt sưng

Bọng mắt thường xuất hiện khi mô quanh mắt bị tích tụ dịch hoặc thay đổi cấu trúc theo tuổi. Tình trạng này có thể rõ hơn sau một đêm thiếu ngủ, ăn nhiều muối, uống rượu hoặc khi cơ thể bị dị ứng.

Chế độ ăn không thể loại bỏ hoàn toàn bọng mắt, đặc biệt khi nguyên nhân liên quan đến lão hóa hoặc cấu trúc vùng mi. Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ kiểm soát những yếu tố góp phần làm vùng da quanh mắt sưng hoặc kém đàn hồi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp omega-3, protein chất lượng cao và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Omega-3 có đặc tính chống viêm, trong khi protein cung cấp các acid amin cần thiết cho quá trình duy trì và sửa chữa mô.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Một chế độ ăn có đủ chất béo không bão hòa và protein có thể góp phần duy trì sức khỏe làn da. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng việc ăn cá hồi riêng lẻ sẽ làm bọng mắt biến mất.

Có thể đưa cá hồi vào thực đơn vài lần mỗi tuần, ưu tiên hấp, áp chảo với ít dầu hoặc nướng thay vì các cách chế biến nhiều muối.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều nước, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ vitamin và các hợp chất thực vật. Việc bổ sung đủ nước thông qua chế độ ăn và đồ uống giúp cơ thể duy trì cân bằng dịch.

Dưa chuột cũng là lựa chọn ít năng lượng, phù hợp để bổ sung vào các bữa ăn hằng ngày. Khi cơ thể không bị thiếu nước và khẩu phần ăn được kiểm soát lượng muối, tình trạng giữ nước cũng có thể được hạn chế.

Các lát dưa chuột mát đặt lên mắt trong thời gian ngắn có thể tạo cảm giác dễ chịu và giúp vùng da quanh mắt tạm thời bớt sưng. Tuy nhiên, đây chủ yếu là biện pháp chăm sóc tại chỗ, không tác động đến những nguyên nhân sâu xa gây bọng mắt.

Kiwi

Kiwi nổi bật với hàm lượng vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen – loại protein đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc và độ đàn hồi của da.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Khi được cung cấp đầy đủ vitamin C từ chế độ ăn, cơ thể có điều kiện thuận lợi để duy trì quá trình tổng hợp collagen bình thường. Điều này đặc biệt đáng chú ý với người lớn tuổi, khi quá trình lão hóa khiến da dần mỏng và mất độ đàn hồi. Có thể ăn kiwi trực tiếp hoặc kết hợp cùng sữa chua, yến mạch để tăng sự đa dạng dinh dưỡng cho bữa ăn.

Trà xanh

Trà xanh chứa polyphenol, trong đó có epigallocatechin gallate (EGCG), được nghiên cứu rộng rãi nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Một lượng trà xanh vừa phải có thể là lựa chọn đồ uống phù hợp thay cho các loại nước nhiều đường. Caffeine trong trà cũng giúp tăng sự tỉnh táo, nhưng không nên uống quá gần giờ ngủ vì thiếu ngủ lại có thể khiến vùng mắt trông sưng và mệt mỏi hơn vào ngày hôm sau. Vì vậy, nếu uống trà xanh, nên ưu tiên buổi sáng hoặc đầu giờ chiều và tránh thêm nhiều đường.

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cholesterol khi nằm trong một chế độ ăn cân bằng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bản thân yến mạch không có tác dụng trực tiếp làm tan bọng mắt. Tuy nhiên, đây là nguồn carbohydrate giàu chất xơ, có thể thay thế những thực phẩm tinh chế hoặc món ăn nhiều đường trong khẩu phần.

Một bữa sáng gồm yến mạch, sữa chua không đường và trái cây như kiwi là cách đơn giản để kết hợp chất xơ, protein và vitamin trong cùng một bữa ăn.

Cần tây

Cần tây chứa nhiều nước và cung cấp kali. Kali tham gia vào quá trình cân bằng chất lỏng và điện giải của cơ thể, trong khi chế độ ăn giàu thực phẩm tươi, ít natri có thể giúp hạn chế tình trạng giữ nước.

Vì vậy, cần tây có thể được đưa vào thực đơn như một loại rau thông thường. Tuy nhiên, không nên xem nước ép cần tây là phương pháp “thải độc” hay đặc trị bọng mắt. Người mắc bệnh thận hoặc đang phải kiểm soát lượng kali trong khẩu phần cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể các thực phẩm giàu kali.

Đừng chỉ trông chờ vào thực phẩm

Dinh dưỡng chỉ là một phần trong việc chăm sóc vùng da quanh mắt. Nếu bọng mắt xuất hiện rõ sau những ngày thiếu ngủ, việc duy trì giờ ngủ ổn định và ngủ đủ có thể quan trọng hơn việc bổ sung một loại thực phẩm riêng lẻ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, nên hạn chế các món quá mặn, uống đủ nước và tránh sử dụng rượu bia quá mức. Có thể kê đầu cao vừa phải khi ngủ nếu thường xuyên bị sưng vùng mắt vào buổi sáng.

Bọng mắt do lão hóa hoặc thay đổi cấu trúc mô quanh mắt thường không thể cải thiện đáng kể chỉ bằng chế độ ăn. Nếu tình trạng kéo dài, xuất hiện đột ngột hoặc đi kèm sưng đỏ, đau, ngứa, nhìn mờ hay các bất thường khác, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Cá hồi, dưa chuột, kiwi, trà xanh, yến mạch và cần tây đều có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả đối với bọng mắt phụ thuộc vào nguyên nhân và tình trạng của từng người. Thay vì tìm một “thực phẩm trị bọng mắt”, nên kết hợp ăn uống cân bằng với ngủ đủ và chăm sóc sức khỏe tổng thể.