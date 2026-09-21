6 thực phẩm cải thiện chức năng nhận thức cho người sau tuổi 60

Nội dung 1. Cá béo giàu omega-3 tăng cường trí nhớ sau tuổi 60 2. Trứng cung cấp choline - tốt cho não bộ 3. Rau lá xanh đậm giàu vitamin K cải thiện khả năng ghi nhớ 4. Các loại rau họ cải - nguồn chất chống oxy hóa ngăn ngừa suy giảm nhận thức 5. Hạt dẻ cười giàu flavonoid có lợi cho não 6. Quả việt quất bảo vệ chức năng não

Khi bước vào độ tuổi 60, có nhiều thay đổi về chức năng nhận thức như khả năng suy nghĩ, học hỏi và ghi nhớ. Đây là một phần bình thường của quá trình lão hóa nhưng có thể cải thiện được qua những sinh hoạt hàng ngày.

Mặc dù không có một chất dinh dưỡng đơn lẻ nào có thể giữ cho bộ não luôn minh mẫn hoặc ngăn ngừa suy giảm nhận thức do lão hóa nhưng chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng, giàu thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao giúp hỗ trợ sức khỏe nhận thức tổng thể.

Chế độ ăn nhằm mục đích giảm thiểu hoặc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức nên ưu tiên các nguồn protein nạc, hạn chế lượng natri và chất béo bão hòa, tăng cường trái cây và rau quả, dầu ô liu, cá, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Dưới đây là những loại thực phẩm tốt nhất để cải thiện và duy trì chức năng nhận thức sau tuổi 60:

1. Cá béo giàu omega-3 tăng cường trí nhớ sau tuổi 60

Các loại cá béo, như cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích, rất giàu EPA và DHA, các acid béo omega-3 có liên quan đến sức khỏe não bộ tốt hơn. Các chất béo có lợi này đã được chứng minh là hỗ trợ chức năng nhận thức và giảm viêm.

Ăn cá và chất béo omega-3 có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và đột quỵ thấp hơn. Một vài nghiên cứu cho rằng bổ sung dầu cá có thể cải thiện chức năng não ở những người có vấn đề về trí nhớ, chẳng hạn như những người bị bệnh Alzheimer hoặc suy giảm nhận thức khác.

2. Trứng cung cấp choline - tốt cho não bộ

Trứng không chỉ là nguồn cung cấp protein tuyệt vời mà còn giàu choline, một chất dinh dưỡng quan trọng trong quá trình sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu cho trí nhớ, khả năng học tập và chức năng não bộ nói chung.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc thiếu hụt choline có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer cao hơn, trong khi người lớn tuổi tiêu thụ khoảng 350 mg choline mỗi ngày có nguy cơ mất trí nhớ thấp hơn.

Trứng là một nguồn dinh dưỡng tốt cho não bộ và sức khỏe tổng thể, người sau tuổi 60 nên ăn thường xuyên. Ảnh: Kiều Châu.

Một quả trứng lớn có thể cung cấp 147 mg choline (27% lượng khuyến nghị hàng ngày). Tuy nhiên, choline có trong lòng đỏ trứng chứ không phải lòng trắng. Vì vậy, để có sức khỏe não bộ tối ưu, nên ăn cả quả trứng.

3. Rau lá xanh đậm giàu vitamin K cải thiện khả năng ghi nhớ

Rau ăn lá màu xanh tốt cho não bộ và làm chậm hội chứng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Nghiên cứu cho thấy các loại rau xanh như rau bina, cải bắp, cải xoong và cải xoăn có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ. Các chuyên gia cho rằng vitamin K trong các loại rau lá xanh đậm là yếu tố chính tạo nên tác dụng này. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng khác như beta-carotene và vitamin E cũng có thể đóng vai trò nhất định.

4. Các loại rau họ cải - nguồn chất chống oxy hóa ngăn ngừa suy giảm nhận thức

Nguy cơ suy giảm nhận thức tăng lên theo tuổi tác. Các loại rau họ cải, như súp lơ, bắp cải và bông cải xanh, có thể giúp giảm nguy cơ này. Theo một nghiên cứu kết hợp kết quả của hai thử nghiệm riêng biệt, đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều rau họ cải có sức khỏe nhận thức tốt hơn so với những người hiếm khi ăn các loại rau này.

Mặc dù có thể có nhiều cơ chế khác nhau cùng hoạt động nhưng các tác giả của nghiên cứu chỉ ra rằng rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ các tế bào não khỏi quá trình oxy hóa và viêm nhiễm.

Các loại rau ăn lá thường chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho não bộ. Ảnh: Minh Khoa.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng những thay đổi tích cực trong hệ vi khuẩn đường ruột có thể đóng vai trò quan trọng. Chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả cũng có xu hướng dẫn đến hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn. Tăng cường sức khỏe đường ruột có liên quan đến việc duy trì sức khỏe nhận thức tốt hơn ở một mức độ nào đó.

5. Hạt dẻ cười giàu flavonoid có lợi cho não

Hạt dẻ cười chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp não bộ minh mẫn hơn. Một nhóm chất chống oxy hóa đặc biệt có lợi cho não bộ trong hạt dẻ cười là họ flavonoid. Flavonoid đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức chủ quan (những sự suy giảm nhỏ về trí nhớ đôi khi tích tụ thành suy giảm nhận thức toàn diện).

Hơn nữa, hạt dẻ cười còn là nguồn cung cấp chất xơ, magie, mangan, đồng, thiamin và phốt pho dồi dào - những chất giúp dẫn truyền thần kinh tối ưu hơn.

6. Quả việt quất bảo vệ chức năng não

Quả việt quất luôn đứng đầu danh sách các thực phẩm tốt cho não. Quả việt quất không chỉ giúp tăng cường trí nhớ ngắn hạn mà còn bảo vệ não khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh.

Một nghiên cứu tại Đại học Harvard cho thấy những người ăn việt quất thường xuyên có tốc độ lão hóa trí nhớ chậm hơn đến 2,5 năm so với những người không ăn.

Một nghiên cứu cho thấy những người trên 65 tuổi dùng bột việt quất dại hàng ngày trong 6 tháng đã cải thiện tốc độ xử lý thông tin của não bộ.