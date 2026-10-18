6 thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng

Đổ nước vượt quá vạch tối đa

Một trong những lỗi thường gặp nhưng ít ai để ý khi sử dụng ấm siêu tốc đó là cho nước vượt quá vạch MAX. Việc cho quá nhiều nước sẽ khiến nước trào ra khỏi miệng ấm khi sôi. Khi nước nóng trào ra và chảy xuống phần đế tiếp điện sẽ không chỉ làm ảnh hưởng tới linh kiện mà còn làm tăng nguy cơ chập điện.

Ngược lại, nếu cho nước quá ít, dưới mức tối thiểu do cũng có thể khiến bộ phận gia nhiệt của ấm hoạt động trong điều kiện không phù hợp. Vì vậy, khi dùng ấm siêu tốc, bạn nên cho lượng nước trong khoảng MIN và MAX được đánh dấu trên thân ấm.

Một trong những sai lầm khi sử dụng ấm siêu tốc đó là cho quá nhiều hoặc quá ít nước khi đun. Ảnh minh họa

Liên tục đun nước nhiều lần trong thời gian ngắn

Công dụng của ấm siêu tốc đó là làm nóng nước nhanh, vì vậy nhiều người thường bật lại ngay sau khi vừa đun xong một lượt nước. Hành động này nếu lặp lại liên tục và thường xuyên có thể khiến cho thiết bị phải hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, từ đó các bộ phận bên trong không có đủ thời gian để tản nhiệt.

Vì vậy khi cần đun nhiều nước, bạn nên lựa chọn dung tích ấm phù hợp với nhu cầu sử dụng thay vì liên tục dùng ấm trong thời gian quá ngắn.

Không vệ sinh cặn bám định kỳ

Một trong những nguyên nhân khiến ấm siêu tốc nhanh xuống cấp đó là người dùng không vệ sinh ấm định kỳ. Sau một thời gian sử dụng, lòng ấm sẽ xuất hiện những lớp cặn. Những lớp cặn khoáng bám lâu ngày có thể làm giảm khả năng truyền nhiệt và ảnh hưởng tới hiệu suất của thiết bị.

Hãy vệ sinh ấm thường xuyên để loại bỏ cặn bẩn và giúp ấm sạch sẽ hơn. Ảnh minh họa

Để kéo dài tuổi thọ của ấm siêu tốc, bạn nên kiểm tra lòng ấm định kỳ. Nếu thấy lòng ấm xuất hiện cặn, bạn hãy làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Lưu ý, không nên dùng những vật sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh để loại bỏ cặn bám vì chúng có thể làm xước hoặc làm hỏng bề mặt bên trong ấm.

Mở nắp khi nước đang sôi

Trong quá trình ấm đang đun, hơi nước bên trong có nhiệt độ cao, vì vậy việc mở nắp ngay khi nước đang sôi có thể khiến hơi nóng thoát ra đột ngột, gây bỏng tay hoặc mặt nếu bạn đứng quá gần. Bên cạnh đó, bạn không nên di chuyển, nghiêng hoặc lắc ấm mạnh trong lúc nước đang sôi. Sau khi thiết bị tự ngắt, nên chờ một vài giây rồi mới rót nước và hãy cầm chắc tay cũng như hướng vòi ấm tránh xa cơ thể.

Không mở nắp ấm khi đang đun vì có thể sẽ bị bỏng. Ảnh minh họa

Sử dụng ấm để đun các loại chất lỏng khác

Ấm siêu tốc được thiết kế để đun nước, tuy nhiên, một số người lại sử dụng ấm để nấu sữa, pha mì, luộc trứng hoặc đun các loại đồ uống có đường. Đây đều là những thực phẩm có thể tạo cặn, bọt hoặc bám vào bộ phận gia nhiệt, khiến cho việc vệ sinh ấm trở nên khó khăn. Không chỉ vậy chất lỏng trào ra trong lúc sôi cũng có nguy cơ xâm nhập vào các bộ phận điện. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên sử dụng ấm siêu tốc đúng mục đích.

Đặt ấm ở vị trí ẩm ướt hoặc sát nguồn nhiệt

Vị trí đặt cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của ấm. Nhiều gia đình để ấm ngay cạnh bồn rửa, bếp gas hoặc bếp điện để tiện sử dụng. Tuy nhiên, hơi nước, nước bắn và nhiệt độ cao từ những thiết bị xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến linh kiện điện, dây nguồn cũng như lớp vỏ của ấm.

Hãy đặt ấm ở nơi khô thoáng, bằng phẳng và không dùng ấm để đun sữa, luộc trứng,... Ảnh minh họa

Bạn nên đặt ấm siêu tốc trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, khô ráo và thông thoáng. Khi không sử dụng trong thời gian dài, có thể rút phích cắm để hạn chế các rủi ro như chập, cháy.