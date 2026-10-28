6 thói quen hằng ngày có thể khiến trào ngược dạ dày nặng hơn

Dưới đây là những thói quen sinh hoạt dễ khiến tình trạng trào ngược dạ dày trở nặng hơn.

Ăn tối muộn, nằm ngay sau khi ăn

Khi dạ dày vẫn còn đầy thức ăn, việc nằm xuống ngay sau bữa ăn có thể khiến dịch dạ dày dễ trào ngược lên thực quản. Tình trạng này đặc biệt gây khó chịu vào ban đêm, với các biểu hiện như ợ nóng, ợ chua, ho hoặc thức giấc giữa chừng.

Để hạn chế triệu chứng, bạn nên kết thúc bữa ăn ít nhất 2 - 3 giờ trước khi nằm ngủ. Nếu thường xuyên bị trào ngược ban đêm, có thể nâng đầu giường khoảng 15 - 20 cm hoặc sử dụng nêm nâng phần thân trên. Chỉ kê thêm nhiều gối dưới đầu có thể không mang lại hiệu quả tương tự.

Ăn quá no và dùng món nhiều dầu mỡ

Ăn quá no khiến dạ dày căng đầy, làm tăng nguy cơ dịch dạ dày trào ngược, nhất là khi bạn cúi người hoặc nằm ngay sau ăn. Các món chiên rán, thức ăn nhanh, thịt nhiều mỡ và nước sốt béo cũng có thể làm triệu chứng nặng hơn ở một số người.

Thay vì ăn một bữa quá lớn, hãy chia khẩu phần vừa phải, ăn chậm và dừng lại khi cảm thấy no. Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi chế độ ăn, nhưng nên hạn chế những món thường xuyên khiến bản thân bị ợ nóng.

Điều chỉnh những thói quen xấu có thể giúp bạn cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày

Sử dụng thực phẩm và đồ uống dễ kích thích

Cà phê, chocolate, rượu bia, đồ uống có gas, bạc hà, món cay và thực phẩm có tính acid như cam, chanh, cà chua có thể làm triệu chứng trào ngược dạ dày rõ rệt hơn ở một số người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng giống nhau với những thực phẩm này. Việc kiêng khem quá mức có thể khiến chế độ ăn mất cân đối mà không đem lại lợi ích cần thiết.

Bạn nên ghi lại món ăn, thời điểm sử dụng và triệu chứng xuất hiện để xác định tác nhân phù hợp với mình. Nếu một loại thực phẩm liên tục gây khó chịu, hãy thử giảm lượng dùng hoặc tạm thời tránh sử dụng, đặc biệt vào buổi tối.

Căng thẳng kéo dài, sinh hoạt thiếu điều độ

Căng thẳng không phải lúc nào cũng trực tiếp gây trào ngược dạ dày, nhưng có thể khiến bạn nhạy cảm hơn với cảm giác nóng rát và đau tức. Tình trạng này cũng dễ đi kèm mất ngủ, ăn uống thất thường hoặc lựa chọn thực phẩm kém phù hợp, khiến việc kiểm soát triệu chứng khó khăn hơn.

Để cải thiện, hãy duy trì giờ ăn và giờ ngủ tương đối ổn định, dành thời gian thư giãn và vận động vừa sức. Đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập thở chậm có thể giúp giảm căng thẳng. Người bị trào ngược nên tránh tập luyện cường độ cao ngay sau bữa ăn.

Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên dạ dày

Mỡ thừa vùng bụng có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng, tạo điều kiện để dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Vì vậy, thừa cân hoặc béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc trào ngược dạ dày thực quản và khiến triệu chứng khó kiểm soát hơn.

Nếu đang thừa cân, giảm cân từ từ có thể giúp cải thiện tình trạng. Hãy ưu tiên chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và tăng vận động phù hợp thay vì nhịn ăn hoặc áp dụng các phương pháp giảm cân cực đoan.

Hút thuốc lá

Nicotine có thể làm giảm áp lực của cơ thắt thực quản dưới - bộ phận giúp ngăn dịch dạ dày trào ngược. Hút thuốc cũng có thể làm giảm tiết nước bọt, trong khi nước bọt góp phần trung hòa acid và làm sạch lượng acid còn lại trong thực quản.

Bỏ thuốc lá là bước quan trọng để cải thiện sức khỏe tổng thể và có thể hỗ trợ kiểm soát triệu chứng trào ngược. Bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với khói thuốc thụ động và tìm kiếm hỗ trợ y tế nếu gặp khó khăn khi cai thuốc.