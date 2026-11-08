6 thói quen âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhiều người trẻ vẫn chủ quan

Bệnh tim mạch đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam và ngày càng trẻ hóa. Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng trong thời gian dài. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xảy ra những biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

PGS. Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết trên Vietnamnet bệnh tim mạch đang tạo ra gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trên thế giới, nhóm bệnh này ước tính gây ra khoảng 20 triệu ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, con số vào khoảng 200.000 trường hợp, khiến bệnh tim mạch trở thành một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu.

Duy trì thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Ảnh minh họa

Theo PGS. Hùng, nhiều bệnh lý tim mạch có thể được phòng ngừa thông qua việc điều chỉnh lối sống ngay từ sớm. Những biện pháp quan trọng gồm xây dựng chế độ ăn hợp lý, duy trì cân nặng phù hợp, thường xuyên vận động, không hút thuốc và hạn chế đồ uống có cồn.

Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 80% trường hợp bệnh tim mạch có thể được phòng tránh nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh từ khi còn trẻ.

Đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp bảo vệ trái tim

Dù nhận thức về bệnh tim mạch ngày càng được nâng cao, nhiều người vẫn duy trì những thói quen bất lợi cho sức khỏe. Đây cũng là những yếu tố góp phần khiến tỷ lệ mắc bệnh gia tăng, trong đó có cả nhóm người trẻ.

TS.BS. Trần Châu Quyên, nguyên Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng, chỉ ra một số thói quen cần thay đổi để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

1. Lười vận động, ngồi quá lâu

Ít hoạt động thể chất khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa, suy giảm khả năng tuần hoàn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2.

Duy trì vận động thường xuyên là cách đơn giản để cải thiện sức khỏe tim mạch. Chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho hoạt động đi bộ nhanh cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể. Ngoài ra, mọi người nên hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài và chủ động vận động giữa các khoảng nghỉ.

2. Uống nhiều rượu bia

Thói quen sử dụng rượu bia quá mức không chỉ gây tổn thương gan mà còn tác động tiêu cực đến hệ tim mạch. Uống nhiều đồ uống có cồn có thể làm tăng huyết áp, tăng triglycerid trong máu, đồng thời làm gia tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, suy tim và đột quỵ.

Vì vậy, hạn chế tối đa rượu bia là một trong những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

3. Thường xuyên thiếu ngủ

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi và điều hòa hoạt động của cơ thể, trong đó có hệ tim mạch. Ngủ không đủ thời gian hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể ảnh hưởng đến huyết áp và quá trình chuyển hóa.

Chế độ ăn nhiều muối, đường và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch. Ảnh minh họa

Những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn về tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và các vấn đề sức khỏe tim mạch khác. Do đó, cần xây dựng giờ giấc sinh hoạt hợp lý, duy trì chất lượng giấc ngủ và tránh thức khuya kéo dài.

4. Ăn uống thiếu khoa học

Chế độ ăn chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, đường tinh luyện nhưng thiếu rau xanh và chất xơ có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn cholesterol và xơ vữa động mạch.

Để giảm áp lực cho tim, mỗi người nên xây dựng thực đơn cân đối, đa dạng thực phẩm. Các bữa ăn cần có đủ nhóm tinh bột như gạo, khoai, ngô; nhóm chất đạm từ cá, tôm, trứng, thịt và các loại đậu; rau xanh, trái cây cùng nguồn chất béo có lợi.

Nên ưu tiên cá béo, các loại hạt và dầu thực vật phù hợp; đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, món ăn quá mặn, nhiều đường hoặc chứa nhiều chất béo không có lợi. Khi chế biến, cần tránh để dầu ăn bị đun nóng đến mức cháy khét.

5. Để căng thẳng kéo dài

Stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể gây ra những tác động bất lợi đối với hệ tim mạch. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể tăng tiết các hormone như cortisol, adrenaline, khiến nhịp tim và huyết áp có thể tăng lên.

Bên cạnh đó, người thường xuyên chịu áp lực tâm lý dễ hình thành những thói quen không tốt như ăn uống mất kiểm soát, hút thuốc hoặc sử dụng rượu bia để giải tỏa cảm xúc. Những yếu tố này có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mỗi người nên chủ động cân bằng công việc và cuộc sống, dành thời gian nghỉ ngơi, vận động, thư giãn hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

6. Chậm trễ kiểm soát cân nặng khi thừa cân, béo phì

Thừa cân, béo phì khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Tình trạng này còn liên quan đến viêm mạn tính và nhiều rối loạn chuyển hóa như tăng đường huyết, tăng huyết áp, bất thường lipid máu.

Theo các chuyên gia, giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể ở người thừa cân, béo phì có thể giúp cải thiện một số chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Tuy nhiên, không ít người vẫn trì hoãn việc kiểm soát cân nặng hoặc áp dụng các phương pháp giảm cân thiếu khoa học.

Việc điều chỉnh cân nặng nên được thực hiện từng bước, thông qua chế độ ăn hợp lý và hoạt động thể chất phù hợp, thay vì nhịn ăn hoặc giảm cân cấp tốc.

Các chuyên gia khuyến cáo, phòng ngừa bệnh tim mạch cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Duy trì vận động, ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia có thể góp phần bảo vệ sức khỏe trái tim.

Đặc biệt, người trưởng thành nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tránh đợi đến khi xuất hiện biến cố mới đi khám.