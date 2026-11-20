Mùa mưa và những ngày độ ẩm không khí tăng cao thường khiến việc phơi quần áo trở nên khó khăn. Đồ giặt có thể mất nhiều ngày mới khô, trong khi giày dép thường xuyên tiếp xúc với nước dễ tích tụ hơi ẩm, phát sinh mùi khó chịu. Đây cũng là thời điểm các thiết bị sấy quần áo, máy sấy giày và tủ khử khuẩn trở thành giải pháp được nhiều gia đình quan tâm.

Tủ sấy quần áo dạng đứng có thể gấp gọn, phù hợp với những gia đình có diện tích sinh hoạt hạn chế.

Ở phân khúc giá rẻ, tủ sấy quần áo Hoku 360° SQA03 có giá khoảng 1,2 triệu đồng, phù hợp với những căn hộ không có nhiều diện tích. Sản phẩm thiết kế dạng tủ đứng cao 1,7m, chia thành hai tầng và trang bị bánh xe để thuận tiện di chuyển. Khi không sử dụng, người dùng có thể gấp gọn thiết bị. Với công suất 2.000W, cơ chế sấy 360 độ và đèn UV, sản phẩm hướng đến nhu cầu làm khô quần áo kết hợp hỗ trợ khử khuẩn. Một lựa chọn nhỏ gọn hơn là LocknLock Cloth Sterilizer Dryer END112IVY, giá khoảng 1,1 triệu đồng. Máy sử dụng công nghệ sưởi PTC, có hai chế độ sấy và khử khuẩn, phù hợp với gia đình ít người hoặc không gian sống hạn chế.

Với những gia đình có nhu cầu sấy lượng quần áo lớn mỗi ngày, máy sấy chuyên dụng sẽ là phương án đáng cân nhắc. Electrolux EDV804H3WC có khối lượng sấy 8kg, sử dụng công nghệ sấy thông hơi và có giá hơn 8 triệu đồng. Thiết bị tích hợp cơ chế sấy đảo chiều nhằm hạn chế quần áo xoắn rối, đồng thời có các tính năng chống nhăn, diệt khuẩn và hỗ trợ giữ màu vải. Trong khi đó, Toshiba TD-T21B90HWV(MG) có giá hơn 10 triệu đồng, cũng sở hữu khối lượng sấy 8kg nhưng sử dụng công nghệ bơm nhiệt Heat Pump. Công nghệ này cho phép làm khô quần áo ở mức nhiệt thấp hơn nhiều dòng máy sấy truyền thống, đồng thời hướng đến hiệu quả tiết kiệm điện khi sử dụng thường xuyên.

Máy sấy giày giúp xử lý hơi ẩm, hạn chế mùi khó chịu sau khi sử dụng trong những ngày mưa.

Không chỉ quần áo, giày dép cũng cần được làm khô đúng cách trong mùa mưa để hạn chế mùi hôi và tình trạng ẩm mốc. Tiross TS8831 là mẫu máy sấy giày mini có giá khoảng 500.000 đồng, công suất 120W và thiết kế gấp gọn. Thiết bị tích hợp chức năng hỗ trợ khử khuẩn, giảm mùi hôi và hẹn giờ tối đa hai tiếng. Với gia đình có nhiều thành viên hoặc thường xuyên sử dụng nhiều đôi giày, tủ sấy giày Fujihome SD68 là lựa chọn ở phân khúc cao hơn, giá khoảng 4 triệu đồng. Sản phẩm kết hợp chức năng sấy khô, hỗ trợ khử mùi cùng công nghệ UV và Ozone, đồng thời có thể sử dụng như một chiếc tủ bảo quản giày.

Nhìn chung, việc lựa chọn thiết bị sấy phụ thuộc vào số lượng quần áo, giày dép cần xử lý và diện tích không gian trong nhà. Tủ sấy quần áo có lợi thế về giá và khả năng gấp gọn, trong khi máy sấy chuyên dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Với giày dép, máy sấy mini đáp ứng nhu cầu cá nhân, còn tủ sấy là giải pháp tiện lợi cho gia đình đông người. Người dùng cũng nên chú ý đến công suất, mức tiêu thụ điện, chế độ hẹn giờ và hướng dẫn vệ sinh để thiết bị hoạt động hiệu quả, an toàn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.