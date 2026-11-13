6 thí sinh xuất sắc được trao giải tại Olympic tiếng Nga 2026

Thí sinh đạt giải có thêm cơ hội học tập dài hạn tại Liên bang Nga

Cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam được tổ chức từ năm 2023, với sự phối hợp của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, Bộ GD-ĐT Việt Nam, Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin tại Hà Nội và Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin.

Năm 2026, cuộc thi thu hút hơn 800 hồ sơ đăng ký từ 24 cơ sở giáo dục thuộc 10 tỉnh, thành phố. Qua các vòng thi, 100 thí sinh xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết trực tiếp tại Hà Nội. Ban tổ chức trao 6 giải chính thức, gồm 3 giải dành cho học sinh phổ thông và 3 giải dành cho sinh viên.

Toàn cảnh lễ trao giải

Ở khối học sinh, giải Nhất thuộc về em Vũ Nhật Minh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; giải Nhì thuộc về em Đinh Thái Duy, Trường THPT Chu Văn An; giải Ba thuộc về em Trần Mỹ Hạnh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Ở khối sinh viên, giải Nhất được trao cho em Nguyễn Tâm Hương Nhi, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về em Trịnh Hữu Nam, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn; giải Ba thuộc về em Bùi Đình Duy, Học viện Phòng không - Không quân.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng trao giải cho 6 thí sinh xuất sắc

Các thí sinh đạt giải chính thức được tham gia khóa học hè kéo dài một tháng tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin ở Moskva. Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian học tập do phía Nga đài thọ.

Đáng chú ý, từ kỳ tuyển sinh năm 2027, 6 thí sinh đạt giải chính thức sẽ được xem xét cấp bù sinh hoạt phí từ phía Việt Nam nếu được cử đi học tại Liên bang Nga theo diện Hiệp định, trên cơ sở quy định và điều kiện áp dụng. Chính sách này mở thêm cơ hội để các thí sinh tiếp tục học tập dài hạn tại Nga, bên cạnh chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa kéo dài một tháng.

Ngoài 6 giải chính thức, Ban Giám khảo còn trao 3 giải thưởng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin. Các thí sinh nhận giải thưởng này cũng được mời tham gia Trường hè của Viện tại Moskva.

Tiếng Nga góp phần kết nối thế hệ trẻ hai nước

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi được hai nước phối hợp tổ chức từ năm 2023. Theo bà, số lượng thí sinh tham gia tăng gần gấp đôi qua các năm cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của hoạt động này.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga phát biểu tại lễ trao giải

Bà bày tỏ mong muốn phong trào học tiếng Nga tại Việt Nam tiếp tục phát triển, thu hút thêm nhiều bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nga. Hiện có hơn 3.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Nga và khoảng 500 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học, giáo dục đại học giữa hai nước đang có hiệu lực.

Theo bà Valentina Ivanovna Matviyenko, cuộc thi không chỉ tạo động lực học ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội học tập, phát triển cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Các học sinh, sinh viên tham dự lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng nhấn mạnh giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Thứ trưởng cho biết, nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước, đồng thời trở thành cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu tại lễ trao giải

Năm 2026 được xác định là Năm hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga về khoa học và giáo dục. Trong bối cảnh đó, việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Liên bang Nga không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và con người của nhau, qua đó tiếp nối truyền thống hợp tác song phương.

Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của phía Nga trong triển khai Hiệp định giữa hai Chính phủ về thành lập và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin tại Hà Nội; đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò trong giảng dạy tiếng Nga, bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ người học và kết nối các cơ sở giáo dục hai nước.

Chúc mừng các thí sinh đạt giải, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, chủ động nắm bắt cơ hội học tập tại Liên bang Nga, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, ông Konstantin Ilyich Mogilevsky - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga và ông Nikita Vladimirovich Gusev, Giám đốc Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Pushkin chụp ảnh lưu niệm cùng 9 thí sinh đạt giải của cuộc thi