6 sai lầm khi ăn đậu lăng có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe

Đậu lăng là nguồn protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất được sử dụng phổ biến trong nhiều chế độ ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đậu lăng có nhiều loại với đặc điểm và cách chế biến khác nhau.

Bên cạnh đó, một số thói quen như sử dụng đậu quá cũ, không rửa trước khi nấu hoặc ăn quá nhiều ngay từ đầu có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Phân biệt các loại đậu lăng phổ biến

Đậu lăng có nhiều màu sắc và kích thước. Bốn loại thường gặp gồm đậu lăng nâu, xanh, đỏ và đen.

Đậu lăng nâu có giá tương đối phải chăng, giữ được độ săn sau khi nấu và phù hợp với các món súp, món hầm hoặc có thể dùng thay thế một số loại đậu khác trong món ăn.

Đậu lăng xanh, còn được gọi là đậu lăng Pháp ở một số tài liệu, có vị béo nhẹ và giữ hình dạng khá tốt sau khi nấu. Loại này thường được sử dụng trong salad hoặc các món cần hạt đậu còn nguyên.

Đậu lăng đỏ thường đã được tách vỏ nên nhanh mềm khi nấu. Khi chín, đậu có kết cấu sánh mịn, thích hợp để chế biến súp, món hầm, món nghiền hoặc các món cần độ sệt.

Đậu lăng đen, thường được gọi là Beluga, có kích thước nhỏ và màu đen đặc trưng. Loại đậu này giữ hình dạng khá tốt khi nấu nhưng phần bên trong mềm, phù hợp với salad và nhiều món ăn khác.

6 sai lầm cần tránh khi sử dụng đậu lăng

Sử dụng đậu lăng đã để quá lâu

Đậu lăng khô có thể được bảo quản trong thời gian dài nhưng chất lượng sẽ giảm nếu để quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách. Đậu cũ có thể khó mềm dù đã được nấu trong thời gian dài.

Trước khi chế biến, nên kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng của đậu. Sau khi mở bao bì, nên bảo quản trong hộp kín, đặt ở nơi khô ráo và ghi chú thời gian mở để thuận tiện theo dõi.

Không rửa đậu trước khi nấu

Không nên bỏ qua bước rửa đậu lăng trước khi chế biến. Việc rửa giúp loại bỏ bụi, cặn và các tạp chất có thể còn lại trong quá trình thu hoạch, chế biến hoặc vận chuyển.

Đặc biệt, đậu lăng đỏ có thể tạo nhiều tinh bột mịn do các hạt cọ xát vào nhau. Rửa trước khi nấu giúp giảm lượng tinh bột bám bên ngoài và hạn chế tình trạng nổi bọt khi ninh.

Cho rằng đậu lăng bắt buộc phải ngâm lâu

Khác với một số loại đậu khô có kích thước lớn, đậu lăng thường không cần ngâm qua đêm. Do hạt nhỏ, nhiều loại có thể nấu chín trong khoảng 20-30 phút, tùy giống và cách chế biến.

Nếu muốn ngâm, có thể ngâm trong khoảng 30 phút đến 1 giờ trước khi nấu. Tuy nhiên, việc ngâm không phải bước bắt buộc đối với hầu hết các loại đậu lăng.

Nấu đậu lăng quá chín

Đậu lăng có thể chuyển nhanh từ trạng thái chín vừa sang mềm nhũn nếu tiếp tục nấu quá lâu. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với đậu lăng đỏ đã tách vỏ.

Thời gian nấu trên bao bì chỉ nên được xem là hướng dẫn. Trong quá trình nấu, nên kiểm tra độ mềm của hạt và điều chỉnh nhiệt độ để đạt kết cấu mong muốn.

Ăn đậu lăng chưa chín kỹ

Đậu lăng cần được nấu chín trước khi ăn. Những hạt còn cứng hoặc chưa chín kỹ có thể khó tiêu hóa và gây khó chịu đường ruột.

Việc nấu chín giúp đậu mềm hơn, dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn. Vì vậy, không nên ăn đậu lăng còn sống hoặc chưa đạt độ chín cần thiết.

Tăng lượng đậu lăng quá nhanh

Đậu lăng giàu chất xơ nên nếu cơ thể chưa quen mà ăn một lượng lớn ngay từ đầu, một số người có thể gặp đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Nếu mới bổ sung đậu lăng vào chế độ ăn, nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần theo khả năng dung nạp. Uống đủ nước cũng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với lượng chất xơ tăng lên.

Ai cần lưu ý khi ăn đậu lăng?

Đậu lăng chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng có các hợp chất tự nhiên có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất như sắt và kẽm. Chế biến đúng cách và duy trì chế độ ăn đa dạng giúp cân đối nguồn dinh dưỡng.

Đậu lăng cũng cung cấp kali và phốt pho. Người mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt những người được khuyến nghị hạn chế các khoáng chất này, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

Nhìn chung, đậu lăng có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Lựa chọn loại đậu phù hợp, bảo quản đúng cách, rửa sạch và nấu chín vừa đủ, đồng thời tăng lượng từ từ sẽ giúp tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này mà hạn chế những khó chịu không mong muốn.