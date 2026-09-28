“6 rõ, 1 xuyên suốt” trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

Lực lượng chức năng phường Đông Tiến kiểm tra công trình xây dựng tại tổ dân phố Vân Nhưng.

“6 rõ, 1 xuyên suốt” gắn trách nhiệm người đứng đầu

Thực hiện phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong QLQH, TTXD; không coi đây là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên môn về xây dựng. Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ QLQH, TTXD thuộc phạm vi, địa bàn, lĩnh vực được giao; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, phát sinh điểm nóng mà không kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền; không lấy việc thiếu cán bộ hoặc địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn làm lý do cho việc buông lỏng quản lý, không kiểm tra, phát hiện hoặc không xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm của mình. Đồng thời phân công cá nhân, đơn vị trực tiếp phụ trách QLQH, TTXD bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không chỉ thực hiện kiểm tra khi có phản ánh, khiếu nại hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị khác.

Hiện nay, phường Đông Tiến đang sử dụng 3 quy hoạch chính ban hành trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo quy định, chỉ có 2 phường cũ trước khi sáp nhập là Đông Lĩnh và Thiệu Khánh là người dân phải xin cấp phép xây dựng, còn lại các xã, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 được miễn thủ tục này. Điều đó đã tạo tâm lý chủ quan, lơ là, không làm thủ tục cấp phép xây dựng của người dân, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND phường Đông Tiến Nguyễn Hồng Quang đã giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với công an phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về QLQH, TTXD theo phương châm “phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm”; phát huy vai trò của cán bộ tổ dân phố trong giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa. Theo ông Lê Hoàng, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND phường Đông Tiến, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ QLQH, TTXD thường xuyên kiểm tra địa bàn, cập nhật tình hình hoạt động xây dựng, kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của nội dung tham mưu. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý cương quyết, kịp thời. Kết quả, 9 tháng năm 2026, phường đã cấp phép cho 258 trường hợp, kiểm tra 168 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 53 trường hợp, xử phạt trên 130 triệu đồng.

Tăng cường phối hợp giữa quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng

Thời gian qua, công tác QLQH, TTXD trên địa bàn tỉnh từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý TTXD và các lĩnh vực có liên quan còn chưa chặt chẽ.

Trước tình hình trên, ngày 9/9/2026, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14 về việc tăng cường công tác QLQH, quản lý TTXD trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp trong công tác QLQH, đất đai, đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị 14, Sở Xây dựng yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra, rà soát trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, bảo đảm các nội dung thuộc trách nhiệm của phòng được triển khai kịp thời, đúng quy định. Khi phát hiện nội dung liên quan trao đổi, phối hợp xử lý theo chức năng, thẩm quyền. Đáng chú ý, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý TTXD; phân cấp quản lý TTXD và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng quản lý TTXD đối với các công trình xây dựng trên địa bàn 2 xã, phường trở lên. UBND cấp xã quản lý TTXD đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Việc phân cấp trong quản lý TTXD nhằm phát huy vai trò chủ động của chính quyền cơ sở và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm ngay từ khi phát sinh.

Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong QLQH, TTXD sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng, sử dụng đất và phát triển đô thị, nông thôn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn.