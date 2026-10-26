“6 rõ, 1 xuyên suốt” trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sao Vàng kiểm tra công tác thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn Bàn Thạch 2.

Đồng chí Trịnh Thị Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sao Vàng, cho biết: Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng ngày càng cao. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định công tác KTGS phải bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh hạn chế, thiếu sót. Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình KTGS, rà soát, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, phân công cấp ủy viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực, tăng cường nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc.

Điểm nhấn trong triển khai phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” là xác định cụ thể nội dung, đối tượng, trách nhiệm, thẩm quyền và tiến độ thực hiện; duy trì sự liên tục từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức KTGS đến theo dõi, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời tổng hợp tình hình, đề xuất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế tình trạng nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc khắc phục khuyết điểm chưa triệt để.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng trực thuộc. Nội dung tập trung vào việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, cả 4 tổ chức đảng cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; những hạn chế được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã khai trừ khỏi Đảng 2 đảng viên vi phạm pháp luật và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 đảng viên theo quy định.

Kết quả trên cho thấy yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương được đặt ra song song với việc nâng cao chất lượng giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở. Công tác giám sát chuyên đề cũng được triển khai gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện 5 cuộc giám sát đối với 7 chi bộ. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác giáo dục, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua giám sát, những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra để các tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã xác định cần khắc phục tình trạng một số chi bộ triển khai chương trình còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra có thời điểm chưa thường xuyên. Đây là những vấn đề cần được giải quyết để phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” đi vào thực chất, tránh hình thức.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Sao Vàng tiếp tục tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ và theo dõi việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ xã Sao Vàng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.