Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng cùng Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận đồng chủ trì hội nghị.

6 trưởng đoàn chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Hội nghị diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương, với chủ đề thúc đẩy hợp tác toàn lưu vực hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả quan trọng nhất của hội nghị là việc 6 quốc gia đã ký kết Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn lưu vực sông Mekong - Lan Thương. Các nước thống nhất chia sẻ thông tin theo thời gian thực tại 24 trạm thủy văn trọng điểm, gồm: Trung Quốc (2 trạm), Campuchia (7 trạm), Lào (6 trạm), Myanmar (1 trạm), Thái Lan (6 trạm) và Việt Nam (2 trạm tại Tân Châu và Châu Đốc).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, đối với Việt Nam, dữ liệu thủy văn từ thượng nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong theo dõi, dự báo dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long. Là vùng sản xuất trọng điểm về lúa gạo, thủy sản và trái cây với khoảng 17 triệu dân, đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động nặng nề của nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước, sạt lở và suy giảm phù sa. Do đó, nguồn thông tin kịp thời, tin cậy sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác dự báo, cảnh báo, điều hành sản xuất và bảo vệ sinh kế người dân.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá cao kết quả hợp tác trong thập kỷ qua, nổi bật là hơn 70 dự án thuộc Quỹ Đặc biệt hợp tác Mekong - Lan Thương đã triển khai trong các lĩnh vực: cấp nước nông thôn, quản lý lưu vực, giám sát an toàn đập và quan trắc thủy văn.

Trước những thách thức gia tăng về nhu cầu dùng nước, năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và ô nhiễm môi trường nước, Việt Nam đề xuất 3 hướng ưu tiên hợp tác. Trong đó, tập trung tăng cường chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, đặc biệt là số liệu vận hành hồ chứa, cũng như thông báo sớm trước khi xả lũ hoặc tích nước để các nước hạ lưu chủ động ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong dự báo thủy văn. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Kết thúc hội nghị, các trưởng đoàn đã thông qua tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.

Các quốc gia nhất trí tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động 2023-2027, triển khai Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin thủy văn, đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa cơ chế Hợp tác Mekong - Lan Thương với Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC), ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác.