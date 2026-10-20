6 phim Hoa ngữ về tình đầu và cơ hội thứ hai nên xem

1. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ từng học chung thời trung học nhưng sau đó mỗi người đi một hướng. Nhiều năm sau, họ gặp lại khi Kiều Tinh Tinh đã trở thành diễn viên nổi tiếng còn Vu Đồ là kỹ sư hàng không vũ trụ.

Từ những buổi trò chuyện và đồng hành, tình cảm năm xưa dần trở lại. Phim tập trung vào sự thấu hiểu, trưởng thành và cách hai người tìm thấy nhau ở một thời điểm khác của cuộc đời.

2. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chu Vận và Lý Tuân có tính cách trái ngược nhưng dần nảy sinh tình cảm khi cùng thực hiện một dự án lập trình. Một biến cố lớn khiến họ chia xa trong nhiều năm.

Khi gặp lại, cả hai đã trưởng thành và mang theo những tổn thương riêng. Chu Vận quyết định bước vào cuộc đời Lý Tuân một lần nữa, mở ra hành trình đối diện quá khứ và tìm lại tình yêu từng bị bỏ dở.

3. Quy Lộ

Còi Tiếu và Lộ Thần từng yêu nhau từ thời trung học nhưng chia xa vì những lựa chọn của cuộc sống. Lộ Thần trở thành cảnh sát đặc nhiệm, còn Còi Tiếu theo đuổi sự nghiệp tài chính.

Nhiều năm sau, họ gặp lại. Những ký ức cũ dần trở về qua những cuộc trò chuyện và hành động quan tâm. Phim khai thác nhẹ nhàng câu chuyện về tình yêu vượt qua khoảng cách và thời gian.

4. Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

Với sự tham gia của Lâm Nhất và Hình Phi, bộ phim mang màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, ngọt ngào và gần gũi. Câu chuyện tình cảm phát triển từ những ngày tháng học đường, tạo nên cảm giác trong trẻo của tuổi trẻ và những rung động đầu đời.

Không đặt nặng những biến cố lớn, phim ghi điểm nhờ cách xây dựng tình cảm tự nhiên cùng sự tương tác đáng yêu giữa hai nhân vật chín

5. Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Trần Tiểu Hy và Giang Thần là hai người bạn học có tính cách trái ngược. Tiểu Hy luôn chủ động thể hiện tình cảm, trong khi Giang Thần âm thầm quan tâm cô theo cách riêng.

Bộ phim khắc họa tình đầu trong sáng với những rung động, hiểu lầm và lần xa cách. Khi trưởng thành và gặp lại, cả hai nhận ra tình cảm năm xưa vẫn còn đó.

6. Bên Nhau Trọn Đời

Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh từng là tình đầu của nhau từ thời đại học. Vì hiểu lầm và biến cố gia đình, Mặc Sênh sang Mỹ và biến mất suốt 7 năm.

Khi gặp lại ở tuổi trưởng thành, cả hai vẫn mang theo những tổn thương và tiếc nuối nhưng tình cảm chưa từng thực sự biến mất. Cuộc tái ngộ trở thành cơ hội để họ đối diện quá khứ, sửa chữa những sai lầm và viết tiếp mối tình từng bị chia cắt.

6 bộ phim Hoa ngữ đều khai thác những sắc thái khác nhau của tình đầu, từ rung động tuổi học trò đến những cuộc tái ngộ sau nhiều năm. Điểm chung là các nhân vật đều phải vượt qua khoảng cách, biến cố hoặc hiểu lầm để tìm lại người từng giữ vị trí đặc biệt trong lòng.