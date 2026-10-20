6 phim Hoa ngữ không nên bỏ lỡ nếu yêu thích phim tình cảm

1. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Lý Tuân (Trần Phi Vũ) là thiên tài lập trình thông minh nhưng kiêu ngạo, trong khi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) là nữ sinh có thành tích học tập nổi bật và tính cách kiên định. Sự thu hút giữa hai người dần phát triển thành tình yêu, mở ra những dự định về tương lai.

Biến cố khiến Lý Tuân phải vào tù và chủ động chấm dứt mối quan hệ. Nhiều năm sau, cả hai gặp lại, khi Chu Vận quyết tâm giành lại tình yêu từng đánh mất. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những tổn thương trong quá khứ, sự hy sinh và hành trình trưởng thành của cả hai từ giảng đường đến môi trường công việc.

2. Sắc Xuân Gửi Người Tình

Trần Mạch Đông (Lý Hiện) từng là chàng trai nổi loạn nhưng sau đó lựa chọn công việc trang điểm cho người đã khuất. Trong khi đó, Trang Khiết (Châu Vũ Đồng) là nhân viên kinh doanh thiết bị y tế thành đạt, từng bị khuyết tật sau một tai nạn thời thơ ấu nhưng không để điều đó quyết định cuộc đời mình.

Từng là bạn học cấp ba, cả hai gặp lại khi Trang Khiết trở về quê. Trần Mạch Đông luôn giữ thái độ lạnh lùng vì không muốn bước vào chuyện tình cảm, còn Trang Khiết kiên trì theo đuổi anh. Mối quan hệ dần phát triển khi cả hai học cách thấu hiểu, chấp nhận và ủng hộ nhau.

3. Khó Dỗ Dành

Văn Ý Phàm (Chương Nhược Nam) là một nhà báo bất ngờ gặp lại Sang Diên (Bạch Kính Đình), người từng là bạn học và cũng là mối tình đầu chưa kịp nói thành lời.

Sau cuộc hội ngộ, hoàn cảnh đưa cả hai trở thành bạn cùng nhà. Những cảm xúc từng bị chôn giấu dần trở lại, kéo theo tổn thương, hiểu lầm và những bí mật trong quá khứ. Câu chuyện tập trung vào một mối tình có cơ hội bắt đầu lại sau nhiều năm xa cách.

4. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao

Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) là một nhân sự công nghệ thông minh, tham vọng nhưng gặp nhiều khó khăn khi muốn khẳng định bản thân trong môi trường doanh nghiệp. Cô quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, xây dựng công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chăm sóc sức khỏe.

Trong hành trình đó, Kỷ Tinh gặp Hàn Đình (Hứa Khải), một CEO thành đạt trở thành nhà đầu tư và người cố vấn cho cô. Cách làm việc cứng rắn của Hàn Đình thường khiến cả hai đối đầu, nhưng mối quan hệ công việc dần phát triển thành tình cảm khi Kỷ Tinh chứng minh năng lực của mình.

5. Ăn, Chạy, Yêu

Can Dương (Trần Phi Vũ) là sinh viên đại học vui vẻ, có ước mơ trở thành nhà thiết kế giày thể thao. Anh đem lòng yêu Đinh Chi Đồng (Trang Đạt Phi), một đàn chị có thành tích học tập nổi bật nhưng đang tập trung giải quyết những khó khăn tài chính.

Dù khác biệt về hoàn cảnh, cả hai vẫn đến với nhau. Tuy nhiên, khi công việc kinh doanh của gia đình Can Dương sụp đổ, anh giấu sự thật rồi chủ động chia tay. Nhiều năm sau, họ gặp lại trong môi trường kinh doanh, khi Đinh Chi Đồng tìm kiếm khoản đầu tư từ chính công ty có liên quan đến Can Dương. Những tình cảm cũ cùng tổn thương chưa được giải quyết một lần nữa xuất hiện.

6. Chó Hoang Và Xương

Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) gắn bó từ nhỏ khi mối quan hệ của cha mẹ đưa họ đến với nhau. Theo thời gian, tình cảm giữa cả hai phát triển thành tình yêu khi họ học đại học.

Một biến cố khiến Trần Dị chủ động đẩy Miêu Tĩnh ra xa để bảo vệ cô. Nhiều năm sau, cả hai gặp lại khi Miêu Tĩnh trở về quê làm việc. Những ký ức đau buồn và tình cảm chưa được giải quyết tiếp tục kéo họ về phía nhau.