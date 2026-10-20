6 phim Hoa ngữ hay không kém Lan Hương Như Cố

1. Gia Nghiệp

Diễn viên chính: Dương Tử, Hàn Đông Quân.

Ra mắt trên phiên bản quốc tế của iQIYI vào tháng 5/2026, Gia Nghiệp lấy bối cảnh ngành chế tác mực cống tiến tại vùng Huy Châu thời nhà Minh. Dương Tử vào vai một nữ nghệ nhân làm mực, từng bước khẳng định bản thân giữa những mâu thuẫn gia tộc và cuộc cạnh tranh thương trường. Tác phẩm kết hợp câu chuyện lập nghiệp với những biến động trong đời sống tình cảm của nhân vật.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trải qua nhiều cung bậc, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các biến cố đau lòng. Phân đoạn nhân vật do Hàn Đông Quân thủ vai bị hãm hại và tống vào tù, trong khi nữ chính đau đớn trước tình cảnh của người mình yêu, là một trong những tình tiết giàu cảm xúc được bài viết gốc nhấn mạnh. Bên cạnh câu chuyện tình cảm, hành trình vượt qua nghịch cảnh của nữ nghệ nhân cũng là điểm thu hút của bộ phim.

Gia Nghiệp lấy bối cảnh ngành chế tác mực cống tiến tại vùng Huy Châu thời nhà Minh.

2. Hoa Khai Cẩm Tú

Diễn viên chính: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy.

Hoa Khai Cẩm Tú quy tụ Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy trong câu chuyện cổ trang tập trung vào tình cảm và những xung đột gia đình. Tương tác giữa hai nhân vật chính được xây dựng qua nhiều tình huống, từ những lần thăm dò tình cảm đến lúc họ cùng đối mặt với khủng hoảng. Sự thay đổi trong mối quan hệ tạo nên những nút thắt cho diễn biến phim.

Bên cạnh diễn xuất của dàn diễn viên trẻ, tác phẩm còn được giới thiệu với phần bối cảnh được đầu tư và cốt truyện nhiều biến động. Tạo hình cổ trang của Đinh Vũ Hề cũng là yếu tố được người hâm mộ quan tâm. Với sự kết hợp giữa chuyện tình cảm và những thử thách trong gia tộc, bộ phim hướng đến khán giả yêu thích dòng phim cổ trang có nhiều xung đột giữa các nhân vật.

Hoa Khai Cẩm Tú quy tụ Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy trong câu chuyện cổ trang tập trung vào tình cảm và những xung đột gia đình.

3. Quốc Sắc Phương Hoa

Diễn viên chính: Dương Tử, Lý Hiện.

Phát sóng năm 2025, Quốc Sắc Phương Hoa tái hiện bối cảnh thời Đường với những khung hình giàu màu sắc và câu chuyện về hành trình lập nghiệp của người phụ nữ. Dương Tử đảm nhận vai con gái một gia đình thương nhân, có tài trồng và chăm sóc hoa mẫu đơn. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhân vật quyết định rời bỏ cuộc sống cũ, đến Trường An xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.

Lý Hiện vào vai người đồng hành, hỗ trợ nữ chính trên con đường kinh doanh. Thông qua hình ảnh hoa mẫu đơn, bộ phim khắc họa quá trình nhân vật vượt qua biến cố, giành quyền tự chủ và từng bước khẳng định vị trí trong xã hội. Chuyện tình giữa hai nhân vật cũng phát triển theo hướng trưởng thành, góp phần tạo nên sức hấp dẫn bên cạnh tuyến nội dung về sự nghiệp và cuộc sống của phụ nữ.

Quốc Sắc Phương Hoa tái hiện bối cảnh thời Đường với những khung hình giàu màu sắc và câu chuyện về hành trình lập nghiệp của người phụ nữ.

4. Thiên Hành Kiện

Diễn viên chính: Tần Tuấn Kiệt, Lưu Vũ Ninh, Hoàng Mộng Oánh.

Lấy bối cảnh cuối triều Thanh, Thiên Hành Kiện xoay quanh cuộc truy tìm bản đồ kho báu với sự tham gia của nhiều thế lực. Những biến động lịch sử trở thành nền tảng cho hành trình phiêu lưu, các cuộc đối đầu và lựa chọn của nhân vật. Tác phẩm kết hợp yếu tố lịch sử với màu sắc bí ẩn, tạo nên mạch truyện liên tục có những tình huống bất ngờ.

Bộ phim được nhiều khán giả trên mạng đánh giá cao về ngôn ngữ hình ảnh mang chất điện ảnh. Các phân cảnh võ thuật được dàn dựng mạnh mẽ, trong khi những nút thắt của câu chuyện được liên kết chặt chẽ. Bên cạnh cuộc tranh giành kho báu, tác phẩm còn khắc họa những giằng xé của con người trước hoàn cảnh lịch sử, qua đó làm nổi bật tinh thần trọng nghĩa và các lựa chọn mang tính quyết định của nhân vật.

Thiên Hành Kiện xoay quanh cuộc truy tìm bản đồ kho báu với sự tham gia của nhiều thế lực.

5. Liên Hoa Lâu

Diễn viên chính: Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu.

Liên Hoa Lâu là bộ phim kiếm hiệp xoay quanh Lý Liên Hoa, nhân vật do Thành Nghị thủ vai. Từng là cao thủ đứng đầu võ lâm, Lý Liên Hoa sau đó rời xa hào quang cũ, trở thành một lang trung giang hồ với phong thái ung dung. Cuộc sống của nhân vật gắn với những vụ án bí ẩn, qua đó mở ra nhiều câu chuyện về ân oán và những mối quan hệ phức tạp trong giới võ lâm.

Thay vì tập trung vào một cuộc tranh đấu duy nhất, bộ phim kết nối nhiều vụ án để từng bước hé lộ sự thật và quá khứ của các nhân vật. Tình nghĩa giang hồ, những lựa chọn trước biến cố và khả năng buông bỏ cũng là các chủ đề xuyên suốt tác phẩm. Sự kết hợp giữa nội dung phá án, võ thuật và chiều sâu tâm lý giúp Liên Hoa Lâu trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với khán giả yêu thích phim kiếm hiệp cổ trang.

Liên Hoa Lâu là bộ phim kiếm hiệp xoay quanh Lý Liên Hoa, nhân vật do Thành Nghị thủ vai.

6. Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Diễn viên chính: Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời nhà Minh, khai thác chuyện tình cảm cùng những cuộc đấu trí trong một gia đình quyền quý. Đàm Tùng Vận vào vai La Thập Nhất Nương, người phụ nữ thông minh, nhạy bén và có chính kiến. Khi bước vào cuộc sống trong gia tộc, cô phải đối mặt với nhiều âm mưu, tính toán và những mối quan hệ phức tạp.

Nhân vật do Chung Hán Lương thủ vai ban đầu không có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Thập Nhất Nương. Qua những biến cố và quá trình chung sống, cả hai dần thấu hiểu, trân trọng đối phương. Tình cảm được thể hiện qua những hành động quan tâm và sự thay đổi trong cách nhìn nhận lẫn nhau, thay vì chỉ dựa vào những lời bày tỏ trực tiếp. Mô-típ kết hôn trước, nảy sinh tình yêu sau được đặt trong bối cảnh đấu trí gia tộc, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ phim.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời nhà Minh, khai thác chuyện tình cảm cùng những cuộc đấu trí trong một gia đình quyền quý.