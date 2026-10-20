6 phim Hoa ngữ dành cho những tâm hồn lãng mạn

1. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (You Are My Glory)

Kiều Tinh Tinh là nữ minh tinh nổi tiếng, đồng thời là đại sứ cho một trò chơi trực tuyến nhưng lại chơi game khá tệ. Trong lúc tìm cách cải thiện hình ảnh, cô tình cờ gặp lại Vu Đồ, bạn học cũ hiện là kỹ sư hàng không vũ trụ. Tinh Tinh từng thầm yêu Vu Đồ nhưng bị từ chối. Mười năm sau, tình cảm năm xưa một lần nữa trở lại, lần này Vu Đồ cũng dần nhận ra tình cảm dành cho cô.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tạo nên cặp đôi có phản ứng hóa học tự nhiên. Mối quan hệ của Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh cũng mang màu sắc tích cực khi cả hai cùng ủng hộ và giúp đối phương trưởng thành.

2. Vụng Trộm Không Thể Giấu (Hidden Love)

Tang Trĩ bắt đầu thầm yêu Đoàn Gia Hứa, bạn thân của anh trai mình, từ thời trung học. Đoàn Gia Hứa luôn quan tâm cô như một người em gái nhưng sau nhiều năm, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương đã vượt qua tình bạn.

Bộ phim ghi điểm nhờ chuyện tình trong trẻo, nhẹ nhàng và quá trình trưởng thành của Tang Trĩ. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tạo nên một cặp đôi ngọt ngào, khiến câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính trở thành điểm thu hút.

3. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (Fireworks of My Heart)

Tống Diệm và Hứa Thấm từng yêu nhau thời trung học nhưng chia tay sau những tổn thương sâu sắc. Mười năm sau, Tống Diệm trở thành trạm trưởng trạm cứu hỏa, còn Hứa Thấm là bác sĩ ngoại khoa. Cuộc gặp lại khiến tình cảm cũ trở lại nhưng những vết thương trong quá khứ và áp lực từ gia đình vẫn là rào cản giữa họ.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên mang đến một chuyện tình nhiều cảm xúc, xoay quanh tình yêu, sự trưởng thành và những lựa chọn của mỗi người.

4. Tình Yêu Anh Dành Cho Em (The Love You Give Me)

Tân Kỳ và Mẫn Tuệ từng yêu nhau nhưng chia tay sau một hiểu lầm. Năm năm sau, họ gặp lại khi Tân Kỳ đã trở thành giám đốc đầu tư thành đạt, còn Mẫn Tuệ là giám đốc công nghệ và một mình nuôi con trai nhỏ.

Những rung động cũ nhanh chóng trở lại nhưng cả hai phải giải quyết những hiểu lầm từng khiến họ xa cách. Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn tạo được sự ăn ý trong câu chuyện tình yêu có yếu tố tái hợp sau chia xa.

5. Đồng Thoại Độc Nhất (Exclusive Fairytale)

Lăng Siêu và Tiêu Thỏ là đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Lăng Siêu lạnh lùng, học giỏi và luôn âm thầm bảo vệ cô bạn hàng xóm, trong khi Tiêu Thỏ vô tư, tinh nghịch và chỉ xem anh như một người anh.

Khi trưởng thành, Lăng Siêu phải tìm cách khiến Tiêu Thỏ nhận ra tình cảm của anh đã vượt qua tình bạn. Văn Tuấn Huy (JUN SEVENTEEN) và Trương Miểu Di mang đến câu chuyện tình yêu trẻ trung, hài hước theo mô-típ từ bạn bè trở thành người yêu.

6. Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân (Once We Get Married)

Doãn Tư Thần là tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo, còn Cố Hề Hề là một nhà thiết kế thời trang nghiệp dư thông minh, lém lỉnh. Hai người bước vào cuộc hôn nhân giả vì lợi ích công việc nhưng dần nảy sinh tình cảm thật.

Từ những màn đối đầu ban đầu, mối quan hệ giữa Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề từng bước thay đổi khi cả hai hiểu và dành tình cảm cho nhau. Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn tiếp tục tạo nên một cặp đôi có phản ứng hóa học tự nhiên.