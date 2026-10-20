6 phim Hàn tình cảm chữa lành, sưởi ấm tâm hồn

1. Khoảng Cách Tình Yêu (Just Between Lovers)

Bi kịch khiến số phận của ba con người gắn kết trong câu chuyện đầy ám ảnh. Ha Moon Soo (Won Jin Ah), Lee Kang Doo (Lee Jun Ho) và Seo Joo Won (Lee Ki Woo) đều mất người thân trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi trung tâm thương mại bất ngờ sụp đổ.

Nhiều năm sau, Joo Won trở thành kiến trúc sư và tham gia thiết kế tòa nhà mới trên khu đất từng xảy ra thảm họa. Moon Soo bắt đầu làm việc cho Joo Won, còn Kang Doo làm việc tại công trường. Quá khứ đau thương một lần nữa trở lại, buộc cả ba phải đối diện với những mất mát từng cố gắng chôn giấu.

2. Ánh Sáng Trong Mắt Em (Radiant)

Ánh Sáng Trong Mắt Em gây chú ý nhờ cốt truyện độc đáo cùng màn thể hiện của dàn diễn viên thực lực. Kim Hye Ja (Han Ji Min) luôn mơ ước trở thành phát thanh viên truyền hình, nhưng một ngày bất ngờ biến thành người phụ nữ 70 tuổi (Kim Hae Ja).

Hye Ja sau đó gặp Lee Joon Ha (Nam Joo Hyuk), chàng trai từng từ bỏ ước mơ và sống những tháng ngày mệt mỏi, vô định. Những cuộc gặp gỡ giữa hai người dần giúp Joon Ha thay đổi, đồng thời mở ra câu chuyện đặc biệt về thời gian, tuổi trẻ và ý nghĩa của cuộc sống.

Hai người dường như đang tồn tại ở hai đầu đối lập của thời gian, nhưng những gì họ trải qua lại giúp cả hai nhìn cuộc đời theo một cách khác.

3. Nụ Cười Đã Rời Khỏi Đôi Mắt (The Smile Has Left Your Eyes)

Yoo Jin Kook (Park Sung Woong) và em gái Yoo Jin Kang (Jung So Min) mất cha mẹ khi còn nhỏ, vì thế Jin Kook trở thành người chăm sóc và bảo vệ em gái như một người cha.

Hiện là cảnh sát điều tra án mạng, Jin Kook phụ trách vụ việc liên quan đến cái chết của một nữ sinh được cho là tự sát. Tuy nhiên, trực giác khiến anh nghi ngờ phía sau vụ việc còn nhiều điều chưa được hé lộ.

Bạn trai của nạn nhân, Kim Moo Young (Seo In Guk), nhanh chóng trở thành nghi phạm hàng đầu. Trớ trêu thay, Moo Young cũng dần chiếm được tình cảm của Jin Kang. Điều này càng khiến Jin Kook muốn bảo vệ em gái trước người đàn ông mà anh nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nữ sinh.

4. Bước Đến Ôm Em (Come And Hug Me)

Cuộc sống đôi khi đặt con người trước những biến cố quá sức chịu đựng. Trong những thời điểm ấy, ai cũng mong có một người đồng hành để cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn. Bước Đến Ôm Em kể câu chuyện về hai con người bị chia cắt bởi một bi kịch nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

Do Jin (Jang Ki Yong) và Jae Yi (Jin Ki Joo) từng là tình đầu của nhau khi còn nhỏ. Thế nhưng cha của Do Jin lại sát hại cha mẹ Jae Yi, khiến hai người phải chia xa.

Để chuộc lại lỗi lầm do cha gây ra, Do Jin trở thành cảnh sát và hỗ trợ những gia đình từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trong khi đó, Jae Yi nối nghiệp mẹ và trở thành diễn viên. Cả hai bước đi trên những con đường riêng với cùng một nỗi đau, trước khi số phận đưa họ gặp lại nhau.

5. Khi Thời Tiết Đẹp, Em Sẽ Đến (I’ll Go To You When The Weather Is Nice)

Hae Won (Park Min Young) không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Dù sống giữa Seoul náo nhiệt, cô vẫn luôn nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu yên bình ở vùng quê.

Khi trở về, Hae Won gặp Eun Seop (Seo Kang Joon), một chàng trai ấm áp khiến cô bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Từng chút một, cô hạ thấp những bức tường đã dựng lên quanh bản thân và mở lòng với những cảm xúc mới.

Không có quá nhiều biến cố kịch tính, bộ phim chinh phục người xem bằng nhịp kể chậm rãi, không khí bình yên cùng câu chuyện về những con người đang tìm cách chữa lành tổn thương.

6. Một Phần Tâm Trí (A Piece Of Your Mind)

Moon Ha Won (Jung Hae In) là một lập trình viên trí tuệ nhân tạo thông minh, luôn tận tâm với công việc. Anh nghiêm túc khi làm việc nhưng thực chất lại là người có trái tim ấm áp.

Han Seo Woo (Chae Soo Bin) đã trải qua phần lớn cuộc đời trong cô đơn nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực. Chính sự lạc quan ấy đưa cô đến với Ha Won. Hai người dần nhận ra những khác biệt giữa mình lại chính là điều khiến họ bị thu hút về phía nhau.

Bộ phim khai thác những cảm xúc nhẹ nhàng về tình yêu, sự cô đơn và quá trình con người tìm thấy sự đồng điệu sau những tổn thương trong quá khứ.