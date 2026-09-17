6 phim Hàn Quốc đang được khán giả xem nhiều trên các nền tảng

Thị trường phim Hàn Quốc trong tháng 9 tiếp tục sôi động với nhiều tác phẩm mới xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, danh sách những bộ phim được khán giả quan tâm hiện trải rộng ở nhiều thể loại, thay vì tập trung vào một công thức duy nhất. Từ câu chuyện hôn nhân của Ừ Thì Ly Hôn!, chuyện tình kéo dài một thập kỷ trong Yêu Một Người Khác, đến màn đối đầu của Đế Chế Đại Hàn: Phần 2 hay thế giới piano trong Bốn Bàn Tay, Hai Bản Sonata, mỗi tác phẩm đều chọn một cách tiếp cận riêng để giữ chân người xem.

1. Ừ Thì Ly Hôn!

Ừ Thì Ly Hôn! xoay quanh Baek Mi-young (Choi Jung-yoon), CEO của thương hiệu váy cưới J&White, và Ji Won-ho (Koo Ja-sung), một nhà thiết kế. Từng yêu nhau sâu đậm và cùng gây dựng sự nghiệp, cả hai dần đứng trước những rạn nứt khó hàn gắn sau 7 năm chung sống. Những tổn thương tích tụ, đặc biệt sau biến cố mất con, khiến Mi-young quyết định đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở một cuộc chia tay đơn thuần. Sự xuất hiện của những người dành tình cảm cho hai nhân vật chính khiến quá trình ly hôn phát sinh nhiều tình huống vừa hài hước vừa phức tạp, đồng thời buộc họ nhìn lại mối quan hệ từng có. Phim có sự tham gia của Choi Jung-yoon và Koo Ja-sung, phát sóng từ tháng 8/2026.

2. Đế Chế Đại Hàn: Phần 2

Sau những diễn biến ở mùa đầu tiên, Đế Chế Đại Hàn: Phần 2 tiếp tục khai thác cuộc đấu trí xoay quanh quyền lực và tham vọng chính trị. Hyun Bin trở lại với vai Baek Ki Tae, người đã vươn lên vị trí Quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA). Ở vị trí mới, Ki Tae tiếp tục theo đuổi những tham vọng lớn hơn trong khi phải đối mặt với Jang Geon Young (Jung Woo Sung), cựu công tố viên trở lại sau thất bại trước đó. Sự đối đầu giữa hai nhân vật tạo nên trục chính cho mùa phim, với những toan tính và lựa chọn ngày càng quyết liệt. Bên cạnh Hyun Bin và Jung Woo Sung, tác phẩm còn có sự góp mặt của Won Ji An, Seo Eun Soo....

3. Yêu Một Người Khác

Yêu Một Người Khác khai thác một câu hỏi khá gần gũi với những mối quan hệ lâu năm: điều gì xảy ra khi tình yêu dần trở nên quen thuộc? Seo Kang Joon và Ahn Eun Jin đảm nhận hai vai Namgoong Ho và Lee Mi Do, một cặp đôi đã bên nhau suốt 10 năm. Từ những người bạn thuở nhỏ, họ trở thành người yêu nhưng theo thời gian bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Namgoong Ho là nhân viên công ty luôn hết lòng vì bạn gái, trong khi Lee Mi Do theo đuổi công việc đạo diễn phim và phải đối mặt với những khó khăn riêng. Thay vì chỉ xoay quanh câu chuyện chia tay hay kết hôn, bộ phim đặt hai nhân vật trước quá trình nhìn lại tình yêu sau một thập kỷ. Phim lên sóng từ ngày 12/9 và đang nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm mang màu sắc thực tế.

4. Bốn Bàn Tay, Hai Bản Sonata

Bốn Bàn Tay, Hai Bản Sonata đưa khán giả vào môi trường của một trường trung học nghệ thuật danh tiếng, nơi hai tài năng piano có xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt gặp nhau. Song Kang vào vai Kang Bi-oh, thần đồng piano theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đứng ở vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Lee Jun-young đảm nhận Choi Jeong-yo, một tài năng từng phải gác lại âm nhạc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ những đối thủ cạnh tranh, cả hai dần trở thành bạn diễn piano. Âm nhạc vì thế không chỉ là yếu tố tạo nên các màn trình diễn mà còn trở thành cầu nối giúp họ hiểu nhau và trưởng thành. Jang Gyu-ri cũng góp mặt trong phim với vai nghệ sĩ viola Hong Jae-in. Tác phẩm ra mắt trên Netflix từ ngày 29/8.

5. Tài Phiệt và Cảnh Sát 2

Tài Phiệt và Cảnh Sát 2 tiếp tục câu chuyện phá án của Jin I-soo (Ahn Bo-hyun), thiếu gia tài phiệt thế hệ thứ ba bất ngờ trở thành cảnh sát. Đồng hành cùng anh là Lee Kang-hyun (Park Ji-hyun), nữ đội trưởng nghiêm túc của đội trọng án. Xuất thân đặc biệt giúp I-soo sở hữu nguồn lực mà một cảnh sát thông thường khó có được, từ tài chính đến các mối quan hệ trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, lợi thế ấy cũng đặt nhân vật vào những tình huống đặc biệt khi anh phải kết hợp nguồn lực cá nhân với nghiệp vụ điều tra để truy tìm tội phạm. Phần hai tiếp tục giữ màu sắc phá án pha hài đặc trưng của cặp đôi I-soo và Kang-hyun, đồng thời mở rộng những vụ án liên quan đến tầng lớp giàu có.

6. Sát Thủ Nội Trợ

Sát Thủ Nội Trợ tạo sự khác biệt bằng việc đặt một nữ sát thủ vào vai trò tưởng như bình thường của một người mẹ và nhân viên văn phòng. Gong Hyo-jin đảm nhận Yoo Bo-na, người phụ nữ ban ngày phải xoay xở với công việc và những vấn đề trong gia đình. Thế nhưng, phía sau cuộc sống ấy, cô chính là Kingfisher, một sát thủ có khả năng bắn tỉa và âm thầm trừng trị những kẻ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trớ trêu hơn, chồng cô là Kwon Tae-sung, một phóng viên đang tìm cách xác định danh tính của Kingfisher mà không biết người mình truy tìm lại chính là vợ. Được chuyển thể từ webtoon của Kakao, bộ phim kết hợp yếu tố gia đình, hành động và hài hước, đồng thời tạo điểm nhấn từ màn thể hiện của Gong Hyo-jin trong hình tượng khác với những vai diễn quen thuộc.

Sự đa dạng về thể loại cho thấy phim Hàn Quốc hiện không chỉ thu hút khán giả bằng những câu chuyện tình cảm quen thuộc. Từ hôn nhân, tình yêu lâu năm, quyền lực chính trị đến âm nhạc và hành động, 6 tác phẩm mang đến những màu sắc khác nhau và tiếp tục góp phần tạo nên sức nóng cho thị trường phim Hàn Quốc trong thời gian gần đây.