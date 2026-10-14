6 phim Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2026

Tính đến tháng 10/2026, Agent Kim Reactivated là bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trong danh sách với mức 23,1%. Xếp sau tác phẩm của So Ji Sub là Doctor X do Kim Ji Won đóng chính, đạt rating 14,9%, và Perfect Crown với sự góp mặt của IU, Byeon Woo Seok, ghi nhận mức 13,8%. Sáu bộ phim nổi bật trải dài từ hành động, y khoa đến tình cảm và chính kịch thương trường, cho thấy sự đa dạng về đề tài trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

1. Agent Kim Reactivated - 23,1%

Agent Kim Reactivated đứng đầu danh sách với rating 23,1%. Bộ phim thuộc thể loại hành động, tội phạm, xoay quanh Kim Do-hyeon (So Ji Sub), một cựu điệp viên từng tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm. Sau khi rời bỏ công việc tình báo, anh lựa chọn cuộc sống bình lặng bên con gái, mong muốn tránh xa những biến cố trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc sống mới nhanh chóng bị đảo lộn khi kẻ thù cũ tìm ra nơi ẩn náu và bắt cóc con gái anh để trả thù. Kim Do-hyeon buộc phải tái xuất, đối đầu với mạng lưới tội phạm và lần theo những bí mật liên quan đến tổ chức tình báo trước đây. Hành trình giải cứu con gái trở thành động lực chính của câu chuyện, đồng thời đẩy nhân vật vào cuộc đối đầu với những mối nguy hiểm mà anh từng muốn bỏ lại phía sau.

2. Doctor X - 14,9%

Doctor X do Kim Ji Won đóng chính, đạt rating 14,9% sau hai tập phát sóng đầu tiên theo số liệu được cung cấp. Thuộc thể loại y khoa, chính kịch, bộ phim khai thác những xung đột trong môi trường bệnh viện, nơi trách nhiệm cứu người có thể va chạm với các quy tắc tổ chức và lợi ích quyền lực. Nhân vật trung tâm là một nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng, có cá tính khác biệt và luôn ưu tiên tính mạng bệnh nhân. Lựa chọn ấy khiến cô đối mặt với những giới hạn của hệ thống y tế, đồng thời bị cuốn vào các mâu thuẫn vượt khỏi phạm vi chuyên môn. Sức hút của câu chuyện nằm ở cuộc đấu tranh giữa y đức và những lợi ích đứng sau hoạt động y tế. Thành tích rating ban đầu giúp Doctor X trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của truyền hình Hàn Quốc năm nay.

3. Perfect Crown - 13,8%

Perfect Crown ghi nhận rating 13,8%, với sự tham gia của IU và Byeon Woo Seok. Bộ phim kết hợp yếu tố lãng mạn, giả tưởng hoàng gia và những toan tính chính trị trong một thế giới nơi Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến giữa xã hội hiện đại. IU đảm nhận vai nữ tài phiệt có địa vị kinh tế nổi bật nhưng vẫn phải đối mặt với những giới hạn do xuất thân và vị thế xã hội. Để phục vụ lợi ích chính trị, cô bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với một đại quân hoàng gia do Byeon Woo Seok thủ vai. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người được xây dựng trên sự trao đổi lợi ích hơn là tình cảm, nhưng khi những âm mưu tranh giành quyền lực và mâu thuẫn trong hoàng gia dần xuất hiện, cả hai phải đối diện với những lựa chọn phức tạp. Sự kết hợp giữa chuyện tình cảm và cuộc đấu trí chính trị tạo nên trục nội dung chính của tác phẩm.

4. The Judge Returns - 13,6%

Cùng đạt rating 13,6%, The Judge Returns có sự tham gia của Ji Sung, Park Hee Soon và Won Jin Ah. Phim khai thác đề tài pháp luật kết hợp yếu tố kỳ ảo, xoay quanh một thẩm phán bị sát hại sau khi tìm cách đưa một ông trùm quyền lực ra trước công lý. Thay vì kết thúc tại thời điểm bị sát hại, nhân vật bất ngờ quay ngược thời gian về 10 năm trước. Với những ký ức về tương lai, anh có cơ hội nhìn lại các sự kiện từng dẫn đến bi kịch, đồng thời tìm cách thay đổi kết cục đã xảy ra. Từ đây, câu chuyện mở ra cuộc đối đầu giữa một người nắm giữ lợi thế về thông tin và những thế lực tìm cách thao túng công lý. Yếu tố quay ngược thời gian không chỉ tạo động lực cho hành trình trả thù mà còn đặt ra vấn đề về lựa chọn, trách nhiệm và khả năng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

5. Reborn Rookie - 13,6%

Reborn Rookie cũng đạt rating 13,6%, tập trung vào những cuộc đấu đá quyền lực trong môi trường doanh nghiệp. Bộ phim có sự tham gia của Lee Jun Young và Son Hyun Joo, khai thác hành trình của một nhân viên trẻ khi bước chân vào tập đoàn lớn và dần nhận ra những góc khuất phía sau vẻ ngoài thành công. Nhân vật chính xuất thân bình thường, ban đầu chỉ mong tìm được chỗ đứng trong môi trường làm việc đầy cạnh tranh, nhưng những gì chứng kiến tại tập đoàn khiến anh không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Các vấn đề liên quan đến lợi ích, tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực đẩy nhân vật vào tình thế phải lựa chọn giữa sự an toàn cá nhân và việc đối diện với những sai phạm. Thông qua cuộc đấu trí giữa nhân viên trẻ và tầng lớp lãnh đạo, phim khai thác khoảng cách quyền lực trong doanh nghiệp cũng như cái giá của tham vọng, tạo nên màu sắc riêng bên cạnh những tác phẩm thiên về hành động, tình cảm và kỳ ảo.

6. Undercover Miss Hong - 13,1%

Khép lại danh sách là Undercover Miss Hong với rating 13,1%, có sự tham gia của Park Shin Hye. Bộ phim kết hợp yếu tố hài hước, lãng mạn và điều tra tài chính, lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế IMF tại Hàn Quốc năm 1997. Nhân vật nữ chính là một nữ thanh tra tài chính được giao nhiệm vụ điều tra dòng tiền có dấu hiệu bị thất thoát tại một công ty chứng khoán. Để tiếp cận những thông tin cần thiết, cô phải cải trang thành thực tập sinh, hòa nhập vào môi trường công sở và tìm cách lần ra những cá nhân liên quan. Nhiệm vụ bí mật đặt nhân vật trước nhiều tình huống trớ trêu, từ việc thích nghi với vị trí mới đến đối phó với những mối quan hệ phức tạp trong công ty. Bối cảnh khủng hoảng tài chính cũng tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện, khi hoạt động điều tra gắn với những vấn đề kinh tế rộng lớn hơn.

Nhìn chung, sáu tác phẩm cho thấy phim Hàn Quốc năm 2026 tiếp tục khai thác nhiều thể loại, từ hành động, y khoa đến chính kịch doanh nghiệp và lãng mạn giả tưởng. Agent Kim Reactivated hiện dẫn đầu với khoảng cách đáng kể so với các tác phẩm còn lại trong danh sách. Trong khi đó, Doctor X và Perfect Crown cũng ghi nhận những con số nổi bật, góp phần tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ. Các thứ hạng này được xác định theo số liệu rating được cung cấp và có thể thay đổi khi những bộ phim tiếp tục phát sóng hoặc có thêm dữ liệu cập nhật.