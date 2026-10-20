6 phim Hàn làm nên tên tuổi Kim Yoo Jung

1. Đồng Y (Jewel in the Crown)

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhí, một trong những tác phẩm đầu tiên của Kim Yoo Jung là Đồng Y, trong đó cô đảm nhận vai Đồng Y lúc nhỏ, nhân vật sau này do Han Hyo Joo thủ vai. Nhân vật được xây dựng dựa trên nhân vật lịch sử Thục phi Thôi thị.

Đồng Y thời thơ ấu là một cô bé thông minh, nhanh nhạy nhưng sớm trở thành trẻ mồ côi sau khi gia đình bị vu oan giết người. Kim Yoo Jung đã thể hiện tốt những diễn biến này, chinh phục khán giả bằng sự lanh lợi cùng khả năng truyền tải những phân cảnh giàu cảm xúc.

2. Mối Hận Thù: Cuộc Nổi Dậy Của Gumiho (Grudge: The Revolt of Gumiho)

Sau thành công với dòng phim cổ trang, Kim Yoo Jung tiếp tục thử sức với thể loại kỳ ảo khi vào vai Yeon Yi, cô bé mang trong mình dòng máu của người cha loài người và người mẹ là gumiho, hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết Hàn Quốc.

Vai diễn giúp nữ diễn viên nhí cho thấy khả năng biến hóa đa dạng. Kim Yoo Jung vừa phải thể hiện một cô bé đáng yêu nhưng đối mặt với nỗi sợ hãi khi bản thân dần biến thành gumiho, vừa truyền tải câu chuyện tình cảm trong sáng thời thơ ấu. Cô hoàn thành tốt cả hai khía cạnh, khiến hành trình sinh tồn của hai mẹ con giữa thế giới đầy sợ hãi và phản bội trở nên giàu cảm xúc.

3. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (The Moon Embracing the Sun)

Tiếp nối chuỗi thành công với phim cổ trang, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời góp phần củng cố hình ảnh “nàng thơ cổ trang” của Kim Yoo Jung khi cô đảm nhận vai Heo Yeon Woo lúc nhỏ, nhân vật sau này do Han Ga In thủ vai.

Khác với những vai diễn trước, nhân vật lần này mang màu sắc trưởng thành hơn. Heo Yeon Woo là cô bé thông minh, tốt bụng và xuất thân từ gia đình quyền quý. Sự hiểu biết cùng phong thái điềm đạm của cô khiến nhà vua ấn tượng và lựa chọn làm Thế tử phi. Những phẩm chất ấy cũng trở thành sợi dây kết nối giữa Heo Yeon Woo thời thơ ấu và phiên bản trưởng thành của nhân vật.

Dù không còn quá tinh nghịch như những vai diễn trước, Kim Yoo Jung vẫn tạo được sức hút khi hóa thân thành một thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng chững chạc, cho thấy hình ảnh một Thế tử phi tương lai đầy triển vọng.

4. Mây Họa Ánh Trăng (Love in the Moonlight)

Mây Họa Ánh Trăng là tác phẩm giúp Kim Yoo Jung khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên trưởng thành. Bộ phim kết hợp yếu tố hài hước với câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, đồng thời dành nhiều thời lượng để phát triển tâm lý nhân vật.

Kim Yoo Jung vào vai Hong Ra On, một cô gái trẻ năng động buộc phải giả nam để trở thành thái giám phục vụ Thế tử Lee Young do Park Bo Gum thủ vai.

Sự tự nhiên và ấm áp trong cách Kim Yoo Jung thể hiện Hong Ra On phù hợp với màu sắc tình cảm của bộ phim. Khi câu chuyện dần chuyển sang tình yêu, nữ diễn viên cũng khắc họa mềm mại những rung động đầu đời và quá trình tình cảm giữa hai nhân vật từng bước nảy nở.

5. Cô Tiên Dọn Dẹp (Clean with Passion for Now)

Một trong những bộ phim nổi bật khác của Kim Yoo Jung là Cô Tiên Dọn Dẹp, tác phẩm ghi điểm nhờ màu sắc hài hước. Nữ diễn viên vào vai Gil Oh Sol, một cô gái trẻ hoạt bát có lối sống hoàn toàn trái ngược với Jang Seon Kyul, giám đốc giàu có của một công ty vệ sinh và mắc chứng sợ vi khuẩn.

Khả năng diễn xuất cảm xúc của Kim Yoo Jung từng được đánh giá cao, nhưng Gil Oh Sol lại cho thấy một khía cạnh khác của nữ diễn viên. Cô thoải mái khai thác yếu tố hài hước thông qua một nhân vật năng động, vui vẻ và giàu năng lượng.

6. Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul (Backstreet Rookie)

Kim Yoo Jung tiếp tục cho thấy khả năng lựa chọn vai diễn đa dạng khi đảm nhận Jung Saet Byul trong Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul.

Jung Saet Byul là cô gái mạnh mẽ, tự tin và có khả năng võ thuật. Cô xin vào làm việc tại một cửa hàng tiện lợi với mong muốn được ở gần Choi Dae Hyun, người cô từng thầm thích từ thời thơ ấu. Dù ban đầu nghĩ Saet Byul là một cô gái nổi loạn, Dae Hyun vẫn quyết định nhận cô vào làm.

Những hoàn cảnh không may trong cuộc sống tạo cơ hội để Kim Yoo Jung khai thác quá trình trưởng thành của nhân vật. Từ một cô gái có những mục tiêu giản dị, Saet Byul dần nhận ra giá trị của bản thân và mạnh dạn theo đuổi ước mơ. Qua vai diễn này, Kim Yoo Jung truyền tải câu chuyện về sự trưởng thành, giá trị bản thân và hành trình tìm kiếm mục tiêu của một cô gái trẻ.