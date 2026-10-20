6 phim Hàn có nam chính ngỗ nghịch, bất cần

1. Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Lee Yeon (Lee Dong Wook) là một hồ ly chín đuôi sống giữa thời hiện đại và luôn cố gắng che giấu thân phận thật. Trong khi đó, nhà sản xuất truyền hình Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) quyết tâm tìm bằng chứng chứng minh hồ ly chín đuôi thực sự tồn tại. Lee Yeon cố tình lạnh nhạt với Nam Ji Ah để tránh bị phát hiện, nhưng kế hoạch nhanh chóng bị đảo lộn khi em trai cùng cha khác mẹ Lee Rang (Kim Bum) xuất hiện.

Lee Yeon mang hình tượng “trai hư” điển hình với tính cách lạnh lùng và có phần kiêu ngạo. Thay vì thẳng thắn giải thích mọi chuyện với Nam Ji Ah, anh thường chọn cách giữ khoảng cách và tỏ ra khó gần. Chính sự lạnh lùng này lại tạo nên sức hút đặc biệt cho nhân vật.

2. Hơn Cả Tình Bạn

Lee Soo (Ong Seong Wu) và Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun) từng là bạn học có tình cảm thầm kín dành cho nhau nhưng không ai đủ can đảm để thổ lộ. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn giữ liên lạc và tiếp tục trở thành bạn bè. Tình cảm dần lớn lên nhưng họ phải vượt qua những hiểu lầm và định kiến về đối phương.

Lee Soo có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và dễ khiến những người xung quanh nghĩ rằng anh là một “trai hư”. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến anh chất chứa nhiều tổn thương, đặc biệt khi cho rằng họ đã bỏ mặc mình. Thay vì bộc lộ tình cảm dành cho Kyung Woo Yeon và gia đình, Lee Soo thường che giấu tất cả phía sau vẻ ngoài bất cần.

3. Khi Người Đàn Ông Yêu

Tae Sang (Song Seung Heon) là một thành viên băng đảng lạnh lùng, gặp Mi Do (Shin Se Kyung), một cô gái trẻ sống chăm chỉ và lương thiện. Sau khi yêu Mi Do, Tae Sang quyết định bắt đầu công việc kinh doanh để có thể chăm lo cho cô. Tuy nhiên, mối quan hệ trở nên phức tạp khi Jae Hee (Yeon Woo Jin), người bạn cũng là đối thủ của Tae Sang, bắt đầu theo đuổi Mi Do.

Tae Sang lớn lên trong thế giới xã hội đen và từng bước trở thành người đứng đầu sau khi bị chính ông chủ phản bội. Việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi góp phần hình thành tính cách lạnh lùng của anh. Từ thái độ đến cuộc sống, Tae Sang đều mang dáng vẻ của một “trai hư”, nhưng phía sau vẻ ngoài cứng rắn là một nhân vật nhiều tổn thương và khó đoán.

4. Kẻ Cám Dỗ

Kwon Shi Hyun (Woo Do Hwan) là một thiếu gia giàu có, nổi tiếng với lối sống phóng túng cùng nhóm bạn thân. Họ lập một trò chơi nhằm khiến Eun Tae Hee (Joy) yêu Kwon Shi Hyun, sau đó anh sẽ lạnh lùng chia tay cô. Tuy nhiên, kế hoạch dần mất kiểm soát khi Kwon Shi Hyun thực sự rung động trước Eun Tae Hee và bắt đầu chống lại chính những người bạn của mình.

Kwon Shi Hyun hội tụ nhiều đặc điểm của hình tượng “trai hư”: giàu có, kiêu ngạo, thích chơi đùa với tình cảm của người khác và luôn đặt mong muốn cá nhân lên trước. Tuy nhiên, những tổn thương liên quan đến cái chết của mẹ cũng khiến anh trở nên khép kín và gai góc hơn. Đây là một nhân vật vừa đáng trách vừa dễ khiến khán giả tò mò.

5. Người Tình Ánh Trăng

Trong một lần nhật thực toàn phần, Hae Soo (IU) bất ngờ xuyên không về thời Cao Ly. Tại đây, cô gặp nhiều hoàng tử đang tranh giành cơ hội bước lên ngai vàng, trong đó có Wang So (Lee Joon Gi), người mang nhiều tổn thương và trở thành vị vua tương lai.

Wang So chịu nhiều đau khổ vì từng bị bắt nạt và đối xử khác biệt do vết sẹo trên khuôn mặt. Anh phải đeo mặt nạ để che giấu khuyết điểm, dần trở nên lạnh lùng và khiến mọi người khiếp sợ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đáng sợ ấy là một người có trái tim ấm áp dành cho Hae Soo. Tình yêu giúp Wang So dần bộc lộ phần dịu dàng vốn luôn bị che giấu.

6. Trường Học 2017

Eun Ho (Kim Se Jeong) bị đổ oan cho một trò nghịch ngợm mà cô không thực hiện. Quyết tâm tìm ra thủ phạm thật sự, cô bắt đầu điều tra và gặp Tae Woon (Kim Jung Hyun), một nam sinh có vẻ ngoài lạnh lùng. Cả hai dần trở nên thân thiết, cùng đấu tranh cho sự công bằng trong trường học và nảy sinh tình cảm.

Tae Woon là một trường hợp khá đặc biệt của hình tượng “trai hư”. Những trò nghịch ngợm và vẻ ngoài bất cần của anh thực chất xuất phát từ mong muốn chống lại sự bất công trong trường. Dù xuất thân giàu có, Tae Woon vẫn muốn mọi học sinh được đối xử công bằng, khiến nhân vật này mang vẻ ngoài nổi loạn nhưng có bản chất tốt đẹp.