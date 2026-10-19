6 phim Hàn bị đánh giá thấp đáng xem nhưng dễ bị bỏ lỡ

1. Trái Tim Đẫm Máu

Lee Joon vào vai vua Lee Tae, còn Kang Han Na đảm nhận Yoo Jung. Bộ phim cổ trang xoay quanh tình yêu giữa hai người khi họ không thể ở bên nhau. Song song đó là cuộc đấu tranh quyền lực giữa Park Gye Won do Jang Hyuk thủ vai và Lee Tae.

Trái Tim Đẫm Máu gây ấn tượng với không khí u tối cùng câu chuyện tình đầy bi kịch. Ngay từ đầu, bộ phim đã báo trước những biến cố khó tránh khỏi đối với nhà vua và người mình yêu. Kịch bản liên tục tạo cảm giác căng thẳng, khiến người xem khó rời mắt.

2. Người Hùng Yếu Đuối

Dựa trên webtoon cùng tên, Người Hùng Yếu Đuối xoay quanh Yeon Si Eun, Ahn Su Ho và Oh Bum Seok, ba học sinh cùng hợp sức chống lại những kẻ bắt nạt và tội phạm trong khu phố.

Bộ phim từng nhận được sự chú ý tại Hàn Quốc nhờ thành công của nguyên tác nhưng chưa tạo được sức hút tương tự ở quốc tế. Park Ji Hoon gây ấn tượng khi hóa thân thành Yeon Si Eun, một nhân vật phức tạp và nhiều thử thách. Mạch truyện bất ngờ cùng cách xây dựng nhân vật chặt chẽ giúp bộ phim duy trì sự kịch tính đến cuối.

3. Vượt Qua Bóng Tối

Kim Nam Gil vào vai Song Ha Young, một cảnh sát được tuyển vào đội phân tích hành vi tội phạm nhờ khả năng suy luận xuất sắc. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về chuyên gia phân tích hành vi tội phạm đầu tiên của Hàn Quốc, đồng thời đưa người xem theo chân anh trong quá trình phá nhiều vụ án mạng.

Sức hút của Vượt Qua Bóng Tối nằm ở không khí căng thẳng cùng những vụ án phức tạp. Hành trình từ một cảnh sát bình thường trở thành chuyên gia phân tích hành vi của Song Ha Young được xây dựng chặt chẽ, tạo nên câu chuyện đầy cuốn hút về một nhân vật từng bước khẳng định năng lực.

4. Chuyện Tình Cảm Lạnh

Lee Da Hee vào vai Goo Yeo Reum, một đạo diễn chương trình truyền hình, còn Choi Siwon đảm nhận Park Jae Hoon, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Hai người là bạn thân nhiều năm, luôn đồng hành qua những khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu nhau.

Sự kết hợp giữa Lee Da Hee và Choi Siwon là điểm sáng của bộ phim. Từ tình bạn lâu năm đến tình yêu, mối quan hệ của hai nhân vật được phát triển tự nhiên với nhiều tình huống gần gũi. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng cùng cái kết hạnh phúc tạo nên một tác phẩm dễ xem.

5. Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km

Park Tae Yang từng là ngôi sao cầu lông nổi tiếng nhưng phải rời sân đấu sau một biến cố. Cô gặp Park Tae Joon, một vận động viên cầu lông không quá nghiêm túc với sự nghiệp. Từ mối quan hệ ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm.

Bộ phim ghi điểm nhờ chuyện tình đáng yêu giữa Park Ju Hyun và Chae Jong Hyeop. Từ một câu chuyện xoay quanh những vận động viên cầu lông, tác phẩm tạo được cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp nhờ diễn xuất và sự ăn ý của cặp đôi chính.

6. Nụ Hôn Của Giác Quan Thứ Sáu

Seo Ji Hye vào vai Hong Ye Sul, cô gái có khả năng nhìn thấy tương lai thông qua một nụ hôn. Sau khi vô tình hôn sếp Cha Min Hoo do Yoon Kye Sang thủ vai, cô nhìn thấy viễn cảnh hai người yêu nhau. Trớ trêu thay, Ye Sul lại hoàn toàn không ưa anh.

Dựa trên webtoon nổi tiếng, Nụ Hôn Của Giác Quan Thứ Sáu gây chú ý với ý tưởng đặc biệt và nhiều tình huống bất ngờ. Yoon Kye Sang mang đến hình ảnh mới mẻ trong một vai diễn tình cảm, trong khi Seo Ji Hye tạo dấu ấn với nhân vật nữ chính cá tính. Sự kết hợp của cả hai tạo nên một câu chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn.