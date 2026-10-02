6 phim cổ trang Trung Quốc đáng xem lại nhất 2026

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là phim cổ trang đấu đá gia tộc, xoay quanh Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận), đích nữ của một vị đại học sĩ. Sau khi gia tộc bị vu oan mưu phản và chịu cảnh diệt môn, cô được một gia nô cứu sống bằng cách mạo danh người con gái đã qua đời vì bệnh. Mang tên Hứa Lan Hương, cô lẻn vào phủ của vị hôn phu cũ Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa) làm nha hoàn hạng ba. Không có "hào quang nhân vật chính", nữ chính đi lên từ những công việc thấp nhất như đun nước, hái trà, sau đó từng bước tạo chỗ đứng nhờ khả năng đọc viết, quản lý gia đình, kiểm tra sổ sách và chế hương.

12 tập đầu gần như không có tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính nhưng vẫn duy trì sức căng nhờ mạch truyện được triển khai chậm và nhiều bí mật về thân phận. Khi Lâm Cẩm Kỳ dần nhận ra thân phận thật của Hứa Lan Hương, anh âm thầm bảo vệ cô. Đoàn phim đầu tư 40 mẫu vườn cảnh quay thực tế cùng phục trang, hóa trang và đạo cụ mang phong cách Tô tú, khắc ty, tạo nên không gian cổ trang đậm màu sắc Trung Hoa.

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

2. Tước Cốt

Tước Cốt thuộc dòng cổ trang quyền mưu, với Hầu Minh Hạo vào vai Tiêu Vô Y, một tướng quân bị xem như ma đầu nhưng thực chất đang âm thầm bố trí kế hoạch để minh oan cho những binh sĩ dưới trướng. Ngải Mễ đảm nhận vai Tạ Gia Ngư, người tinh thông thuật cơ quan của phái Mặc gia. Bị gia tộc xem như quân cờ bỏ đi và ép gả cho Tiêu Vô Y làm trắc phi, cô cùng anh bắt đầu mối quan hệ dựa trên thỏa thuận, liên tục dò xét và bóc trần bí mật của đối phương.

Do Ngải Mễ chưa đủ 18 tuổi, bộ phim không có cảnh hôn, tuyến tình cảm chủ yếu được thể hiện qua ánh mắt và những cử chỉ tiết chế. Hầu Minh Hạo không sử dụng diễn viên đóng thế, trực tiếp thực hiện các cảnh hành động với lửa thật và bộ giáp nặng khoảng 30 kg. Trong khi đó, Ngải Mễ ở tuổi 17 được xây dựng phù hợp với hình tượng thiếu nữ am hiểu thuật cơ quan, tạo nét riêng cho nhân vật.

Tước Cốt do Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ đóng chính.

3. Lương Thần Mỹ Cẩm

Lương Thần Mỹ Cẩm là phim cổ trang đấu đá gia tộc với thiết lập hai nhân vật chính đều mạnh. Cố Cẩm Triều ở kiếp trước vì quá đặt nặng tình cảm nên gả nhầm người, cuối cùng sống trong u uất và qua đời. Sau khi trọng sinh về năm 15 tuổi, cô nhanh chóng tỉnh ngộ, tập trung gây dựng sự nghiệp và gặp Trần Ngạn Doãn (Thử Sa), một quyền thần trong nội các. Hai người dần phát triển mối duyên từ một mối quan hệ được xây dựng trên sự cân nhắc và thấu hiểu.

Nam chính âm thầm tạo điều kiện để nữ chính phát triển nhưng không vượt quá giới hạn, tôn trọng lựa chọn và việc cô gây dựng sự nghiệp. Tuyến tình cảm theo mô-típ cưới trước yêu sau được kết hợp với những màn đấu đá gia tộc và quyền mưu, trong đó các nhân vật đều có tính toán riêng. Nhậm Mẫn đảm nhận vai Cố Cẩm Triều, còn Thử Sa thể hiện hình tượng nam chính điềm tĩnh, kiềm chế và giàu tình cảm.

Lương Thần Mỹ Cẩm do Nhậm Mẫn và Thử Sa đóng chính.

4. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú xây dựng mô-típ "tiểu thư sa cơ - thương nhân buôn muối lậu" trong một câu chuyện cổ trang kết hợp hành trình. Phó Đình Vân là tiểu thư thế gia nhưng bị gia tộc bỏ rơi sau khi cuộc hôn nhân liên minh thất bại. Để tự cứu mình, cô bỏ ra 12.000 lượng bạc thuê Triệu Lăng, một thương nhân buôn muối lậu, đưa mình chạy trốn. Từ Giang Nam đến Tây Bắc, hai người đối mặt với dân tị nạn, sơn tặc và sự kiểm tra của quan phủ.

Phó Đình Vân dựa vào khả năng kiểm tra sổ sách để thu thập bằng chứng về hành vi tham nhũng của các quan chức phụ trách việc muối, trong khi Triệu Lăng dùng sức mạnh để bảo vệ cô trên hành trình. Tình cảm giữa hai người phát triển qua những biến cố, không bắt đầu từ tình yêu sét đánh và cả hai đều không được xây dựng theo kiểu mù quáng vì tình yêu. Phim dài 36 tập, sử dụng nhiều bối cảnh thực tế từ Giang Nam đến Đôn Hoàng.

Hoa Khai Cẩm Tú do Đinh Vũ Hề (vai Triệu Lăng) và Đặng Ân Hy (vai Phó Đình Vân) đóng chính.

5. Mạc Ly

Mạc Ly là phim cổ trang quyền mưu, tình cảm lên sóng từ tháng 6/2026, chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi của Phượng Khinh, với Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính. Diệp Ly là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn tại Ly Sơn Thư Viện. Để trả thù, cô tận dụng cơ hội được Thái hậu ban hôn để gả cho Định Vương Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi), người bị tàn tật ở hai chân. Bề ngoài là vị vương gia bệnh tật, yếu ớt, Mặc Tu Nghiêu thực chất từng là chiến thần và đã ẩn mình suốt tám năm.

Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu bắt đầu với mối quan hệ "vợ chồng giả", luôn cảnh giác và dò xét nhau, trước khi trở thành những đồng minh cùng chia sẻ sinh tử. Một thiết lập riêng của phiên bản truyền hình là việc Diệp Ly mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn sau thảm án Ly Sơn và hình thành những nhân cách khác, trong đó có Thanh Sương, người thị nữ đã qua đời. Chi tiết này tạo thêm chiều sâu và sức căng cho nhân vật do Bạch Lộc đảm nhận.

Mạc Ly do hai diễn viên Bạch Lộc và Thừa Lỗi đảm nhận vai chính.

6. Vũ Lâm Linh

Vũ Lâm Linh là phim võ hiệp do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, với Dương Dương vào vai Triển Chiêu. Khác với hình tượng Nam hiệp toàn năng quen thuộc, nhân vật ngay từ đầu đã trúng độc lạ và chưa hồi phục nội thương, thường xuyên ở trạng thái bị thương. Bộ phim cũng hạn chế việc lạm dụng kỹ xảo, thay vào đó dựng bối cảnh thực tế về một khu phố thời Bắc Tống và sử dụng những cú máy dài trong các cảnh võ thuật.

Dương Dương không sử dụng diễn viên đóng thế mà trực tiếp thực hiện nhiều phân cảnh hành động, trong đó có màn đối đầu với 30 người dưới trời mưa. Chương Nhược Nam vào vai Hoắc Linh Lung, từ một tiểu thư bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt dần trưởng thành thành nữ hiệp có thể tự mình đảm đương nhiều việc. Cốt truyện kết hợp phá án và quyền mưu với các vụ án liên quan đến buôn muối lậu, mất trộm binh phù và Dạ Xoa tà thần, tạo thành những tuyến truyện liên kết xuyên suốt.

Vũ Lâm Linh có sự tham gia của bộ ba diễn viên chính Dương Dương, Chương Nhược Nam và Phương Dật Luân.