6 nhóm thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ

Nội dung 1. Cá béo giàu omega-3 tốt cho não bộ 2. Các loại hạt giàu chất chống oxy hóa 3. Quả mọng giàu hợp chất lavonoid 4. Rau lá xanh đậm tăng cường tuần hoàn não 5. Trứng cung cấp nguồn choline tối ưu 6. Trà xanh và socola đen tăng cường sự tập trung

Bên cạnh lối sống lành mạnh thì chế độ dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng với sức khỏe não bộ thông các nhóm dưỡng chất thiết yếu, trong đó có chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Chất béo lành mạnh (đặc biệt là omega-3 DHA/EPA) cấu tạo nên màng tế bào não, duy trì tính linh hoạt của thần kinh và tăng cường khả năng truyền dẫn tín hiệu.

Chất chống oxy hóa (như flavonoid, vitamin E) giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa tế bào thần kinh.

1. Cá béo giàu omega-3 tốt cho não bộ

Các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích và cá mòi đứng đầu danh sách thực phẩm bổ não nhờ hàm lượng acid béo omega-3 (đặc biệt là DHA và EPA) dồi dào. DHA chiếm tỷ lệ rất cao trong cấu trúc màng tế bào thần kinh và vỏ não.

Việc duy trì nguồn cung cấp omega-3 đều đặn giúp tăng cường tính linh hoạt của màng tế bào, duy trì khả năng truyền dẫn tín hiệu thần kinh và giảm bớt các phản ứng viêm mạn tính tại não.

2. Các loại hạt giàu chất chống oxy hóa

Các loại hạt giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe não bộ. Ảnh minh họa AI

Hạt óc chó, hạnh nhân, hạt chia... chứa hàm lượng acid alpha-linolenic (ALA) - một dạng omega-3 thực vật phong phú kết hợp với vitamin E, kẽm, magie và selen... giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

3. Quả mọng giàu hợp chất flavonoid

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi... chứa sắc tố tự nhiên chứa hàm lượng anthocyanin và flavonoid rất cao. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng vượt qua hàng rào máu - não để tác động trực tiếp lên các vùng não đảm nhận chức năng ghi nhớ.

Các bằng chứng thực nghiệm ghi nhận rằng, hợp chất sinh học trong quả mọng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào thần kinh, cải thiện tính linh hoạt của thần kinh và hỗ trợ tăng cường trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn.

4. Rau lá xanh đậm tăng cường tuần hoàn não

Các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, cải xanh, bông cải xanh... cung cấp vitamin K, lutein, folate và beta-carotene, những dưỡng chất hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thần kinh.

Bên cạnh đó, hàm lượng nitrat tự nhiên trong các loại rau lá xanh giúp kích thích sản sinh nitric oxide (NO) hỗ trợ giãn mạch, cải thiện lưu lượng máu tuần hoàn lên não và đảm bảo nguồn cung cấp oxy liên tục.

5. Trứng cung cấp nguồn choline tối ưu

Lòng đỏ trứng gà là một trong những nguồn cung cấp choline tự nhiên dễ hấp thu nhất. Choline là tiền chất giúp cơ thể tổng hợp chất truyền dẫn thần kinh điều hòa trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung.

Ngoài ra, trứng còn chứa vitamin nhóm B giúp kiểm soát và hạ thấp nồng độ homocysteine trong máu - một yếu tố nguy cơ liên quan đến sự suy giảm trí tuệ và teo não ở người cao tuổi.

6. Trà xanh và socola đen tăng cường sự tập trung

Trà xanh và socola đen (chứa tối thiểu 70% cacao) là những thức uống và thực phẩm rất có lợi cho trí não. Trà xanh chứa sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine giúp duy trì tỉnh táo và sự tập trung sâu.

Trong khi đó, các flavanol trong cacao giúp tăng lưu lượng máu đến vỏ não, cải thiện khả năng xử lý thông tin và bảo vệ sức khỏe mạch máu não.