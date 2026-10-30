6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa các Nghị quyết của Hội vào cuộc sống

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, các đơn vị thuộc TƯ Hội.

Bà Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 4.200 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trên cả nước và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, với hơn 58.000 đại biểu tham gia.

Gắn triển khai nghị quyết của Hội với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội phải gắn với việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của Hội luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đưa các nghị quyết vào thực tiễn. Theo đó, Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Việc quán triệt nghị quyết không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ Hội mà phải được truyền tải để hội viên, phụ nữ nắm bắt, hiểu đúng và thực hiện hiệu quả, qua đó tạo ra những chuyển biến cụ thể, thiết thực trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cũng nhấn mạnh, việc ban hành và quán triệt các nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là phải nhanh chóng cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; lấy kết quả thực hiện và lợi ích thiết thực mang lại cho phụ nữ, trẻ em làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Quán triệt Điều lệ Hội và 7 Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và 7 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XIV. Nội dung tập trung làm rõ những định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trình bày chuyên đề về Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền giới thiệu những nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 06/HD-BCH ngày 20/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Theo đó, Hướng dẫn tập trung cụ thể hóa các quy định của Điều lệ, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn hoạt động tại cơ sở. Các nội dung được làm rõ gồm nguyên tắc chung, những quy định cụ thể cần lưu ý, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Đặc biệt, Hướng dẫn làm rõ các quy định liên quan đến điều kiện, quy trình công nhận, quản lý hội viên và việc tổ chức hoạt động Hội trong bối cảnh tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động có nhiều thay đổi.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày chuyên đề về Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội và quán triệt 2 Nghị quyết chuyên đề

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền quán triệt 2 Nghị quyết chuyên đề, gồm Nghị quyết số 10/NQ-BCH về chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026-2031 và Nghị quyết số 12/NQ-BTV của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Trong đó, Nghị quyết số 10/NQ-BCH được xác định là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ, cụ thể hóa khâu đột phá về chuyển đổi số mà Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã xác định. Nghị quyết đặt ra yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, thực chất, khắc phục tình trạng hạ tầng và dữ liệu phân tán, năng lực số chưa đồng đều; đồng thời đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả phục vụ hội viên, phụ nữ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương quán triệt 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV, gồm Nghị quyết số 09/NQ-BCH về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2031 và Nghị quyết số 11/NQ-BCH về nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương quán triệt 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV

2 nghị quyết được xây dựng trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của phụ nữ cũng như hoạt động của tổ chức Hội.

Với định hướng xuyên suốt "Phụ nữ phát triển - Tổ chức Hội vững mạnh", các nghị quyết tập trung vào 2 nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau: hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, phát triển kinh tế, thích ứng với những mô hình kinh tế mới; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, trình độ, kỹ năng và phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cán bộ Hội ở điểm cầu các địa phương tham dự Hội nghị

Thông qua việc làm rõ bối cảnh ban hành, những nội dung cốt lõi và yêu cầu tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ và năng lực của tổ chức Hội để đồng hành hiệu quả hơn với phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Cũng trong chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương giới thiệu 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Trung ương Hội về bình đẳng giới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cụ thể, Nghị quyết số 13/NQ-BTV về vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ giai đoạn 2026-2031 tập trung thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng công tác vận động, lồng ghép giới, huy động nguồn lực và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương giới thiệu 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Ảnh: Minh Trang

Nghị quyết số 14/NQ-BTV về tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026-2031 xác định những nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Trong khi đó, Nghị quyết số 15/NQ-BTV về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2031 hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Hội, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, huy động nguồn lực và phát huy vai trò, tiếng nói của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Các nghị quyết có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, từ thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội đến mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển phụ nữ trong nhiệm kỳ mới.

Sau phần quán triệt các Nghị quyết, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Điều lệ Hội và các nghị quyết chuyên đề.

Đại diện Hội LHPN các địa phương, đơn vị tại các điểm cầu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội sau sắp xếp, sáp nhập; việc thành lập chi hội phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị; quy trình công nhận, kết nạp hội viên danh dự và quy định về đóng hội phí. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động Hội ở cơ sở đã được các báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn, góp phần thống nhất cách hiểu và triển khai trong toàn hệ thống.

6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị và tinh thần tham gia trách nhiệm của cán bộ Hội tại các điểm cầu. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hệ thống nghị quyết chuyên đề được xây dựng, ban hành đồng bộ ngay sau Đại hội, tạo cơ sở để các cấp Hội chủ động triển khai nhiệm vụ, tham mưu nguồn lực và tổ chức thực hiện thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Minh Trang

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Các cấp Hội cần nghiên cứu kỹ, nắm vững quy định của Điều lệ và nội dung Hướng dẫn; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp Hội; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nền nếp và hiệu quả.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội gắn với việc triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương Đảng. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và 7 nghị quyết chuyên đề, các cấp Hội cần rà soát chương trình công tác toàn khóa, hằng năm để xác định nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu việc cụ thể hóa nghị quyết phải bảo đảm nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; từng nhiệm vụ phải có mục tiêu, tiến độ, kết quả cụ thể và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cán bộ Hội ở điểm cầu Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức hoạt động của hệ thống Hội. Các cấp Hội cần tiếp tục vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung, số hóa tài liệu, quản lý dữ liệu hội viên, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử; chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu về phụ nữ, bình đẳng giới và hệ sinh thái số của Hội.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, nhất là trong chiến dịch "80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số" của Hội. Chuyển đổi số phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, hướng tới giảm thủ tục, giảm thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ hội viên, phụ nữ, không để phát sinh thêm gánh nặng cho cơ sở.

Thứ tư, quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027. Các cấp Hội cần rà soát toàn diện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ nội dung còn chậm để kịp thời khắc phục; tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, chương trình phối hợp và các dự án do Hội chủ trì.

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và an sinh xã hội phải thiết thực, đúng đối tượng, ưu tiên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chuẩn bị sớm các kế hoạch công tác năm 2027, bảo đảm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Thứ năm, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp và chủ động nắm bắt tình hình phụ nữ, cơ sở. Các cấp Hội cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Thứ sáu, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Các cấp Hội cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng vận động quần chúng và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ Hội phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự gần phụ nữ, hiểu phụ nữ và đồng hành cùng phụ nữ. Người đứng đầu tổ chức Hội phải phát huy vai trò nêu gương, dẫn dắt đổi mới và chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của đơn vị mình.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu Ban Công tác Phụ nữ và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội chủ động cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai trong toàn hệ thống.

Trong đó, Báo Phụ nữ Việt Nam được giao đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương, của Hội; kịp thời phát hiện, giới thiệu và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, Trung ương Hội sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị, nhất là trong quá trình vận hành mô hình tổ chức mới.

Với tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ tin tưởng các cấp Hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo những chuyển biến thực chất trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.

"Tôi đề nghị ngay sau Hội nghị, mỗi cấp Hội, mỗi cán bộ Hội phải xác định rõ việc cần làm, trách nhiệm của mình và kết quả cần đạt, khắc phục tình trạng triển khai chung chung, hình thức; lấy hiệu quả thực tế, sự hài lòng và những chuyển biến trong đời sống của phụ nữ, trẻ em làm thước đo chất lượng hoạt động Hội; qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp phụ nữ; thực hiện tốt lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước; là cầu nối bền chặt giữa Đảng với Nhân dân; là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm; là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh.