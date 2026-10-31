6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa các Nghị quyết của Hội LHPN Việt Nam khóa XIV vào thực tiễn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu TW và trực tuyến tới hơn 4.200 điểm cầu trên cả nước và hơn 58.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đã trực tiếp quán triệt những nội dung trọng tâm của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV và 7 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ TW Hội.

Bên cạnh đó, thường trực TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến của đại biểu, góp phần thống nhất cách hiểu, cách làm và kịp thời tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, đơn vị.

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, yêu cầu triển khai thống nhất Điều lệ Hội và các Nghị quyết chuyên đề trong toàn hệ thống, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Hội có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội lưu ý việc ban hành Nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thống nhất từ TW đến cơ sở, gắn liền với các Nghị quyết, chủ trương mới của Đảng nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em.

Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Lê Thị Thủy đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ then chốt. Trước hết, toàn hệ thống cần triển khai nghiêm túc Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội và khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết bảo đảm yêu cầu "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Theo đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trong đó chú trọng thực hiện chiến dịch “80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” với mục tiêu cốt lõi là thay đổi tư duy, cách làm và thói quen làm việc; lấy việc giảm thủ tục, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hội viên, phụ nữ làm mục tiêu; không hình thức, không để chuyển đổi số thành gánh nặng mới cho cơ sở.

Cùng với đó, các đơn vị cần quyết liệt hoàn thành những mục tiêu của năm 2026 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Khắc phục ngay các chỉ tiêu còn chậm; tập trung triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án và dự án do Hội chủ trì. Ưu tiên hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt chú trọng huy động, kết nối nguồn lực để chăm lo dịp Tết cổ truyền. Sớm xây dựng kế hoạch công tác năm 2027 bám sát định hướng kinh tế - xã hội, đảm bảo tính liên tục và sẵn sàng triển khai ngay từ đầu năm.

Người đứng đầu các cấp Hội cũng cần nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát nắm bắt thực tiễn cơ sở và chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ Hội dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý những vấn đề mới phát sinh liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội; phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ

Đặc biệt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng lưu ý cần chú trọng tham mưu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cấp cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức sau sáp nhập.

Chủ tịch Lê Thị Thủy chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vướng mắc của các cấp Hội, nhất là trong quá trình vận hành mô hình tổ chức mới. Qua đó, TW Hội sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tham mưu tháo gỡ những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, Chủ tịch Lê Thị Thủy tin tưởng các cấp Hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng và của Hội vào cuộc sống.