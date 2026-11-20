Trong số 335 nhà giáo tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương trên cả nước, 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và vùng miền được lựa chọn tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội. Tỉnh Cao Bằng có 6 nhà giáo được vinh danh, trong đó cô giáo Đinh Thị Huệ, Trường Mầm non Cách Linh, xã Bế Văn Đàn tham dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và trực tiếp nhận bằng khen tại buổi lễ.

Cô giáo Đinh Thị Huệ, Trường Mầm non Cách Linh, xã Bế Văn Đàn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Cùng được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, tỉnh còn có 5 nhà giáo, gồm: Cô giáo Ngô Tố Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang, phường Thục Phán; cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, Trường THCS Đông Khê, xã Đông Khê; thầy giáo Nông Đình Thuyên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bảo Lạc, xã Bảo Lạc; cô giáo Đinh Thị Thu Hà, Trường THPT Nà Bao; cô giáo Hà Minh Phượng, Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Hoạt động tuyên dương nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, quản lý và đổi mới giáo dục; động viên, khích lệ các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.