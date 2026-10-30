6 nguyên nhân khiến sơn ô tô của bạn bị bong tróc

Sơn xe ô tô thường chịu nhiều tác động từ môi trường và sử dụng hàng ngày, dẫn đến nguy cơ bong tróc sơn. Mặc dù tuổi thọ sơn có thể lên đến 15 năm, nhiều xe bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng sơn chỉ sau 5 năm, do đó việc sơn lại định kỳ mỗi 5 năm được khuyến nghị để duy trì vẻ ngoài và giá trị xe.

Kỹ thuật viên đang kiểm tra và xử lý vết tróc sơn trên thân xe để duy trì vẻ ngoài bóng đẹp. Ảnh: SlashGear

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến sơn xe bị bong tróc là do va chạm, có thể xảy ra khi lưu thông trên đường, trong bãi đỗ xe hoặc tại nhà. Sơn bong tróc còn được xem là bằng chứng quan trọng trong các vụ tai nạn bỏ chạy, giúp xác định phương tiện liên quan thông qua dấu vết sơn trên xe.

Ngoài ra, các công trình xây dựng và sửa chữa đường bộ cũng tạo ra nhiều rủi ro cho lớp sơn xe. Đường đang thi công thường có nhiều vật liệu như đá, bụi bẩn, mảnh vỡ và các dụng cụ xây dựng có thể gây trầy xước hoặc bong tróc sơn khi xe di chuyển qua.

Việc rửa xe không đúng cách cũng góp phần làm hư hại lớp sơn. Sử dụng các chất tẩy rửa gia dụng quá mạnh hoặc khăn lau không phù hợp có thể làm sơn khô, nứt và dễ bong tróc. Do đó, chỉ nên dùng các sản phẩm chuyên dụng cho ô tô và khăn microfiber mềm để bảo vệ bề mặt sơn.

Thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sơn xe. Nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời có thể làm sơn phai màu, nứt hoặc bong tróc. Ngược lại, nhiệt độ thấp khiến sơn cứng lại, giảm tính đàn hồi, dễ bị nứt khi va chạm. Ngoài ra, hóa chất rải trên đường trong mùa đông như muối và chất chống đóng băng có thể gây ăn mòn sơn và gầm xe.

Các yếu tố tự nhiên như phân chim, nhựa cây và côn trùng cũng có thể làm hỏng lớp sơn nếu không được vệ sinh kịp thời. Những chất này có tính axit hoặc chứa các hạt cứng có thể làm xước hoặc ăn mòn bề mặt sơn, giảm tuổi thọ và tạo điều kiện cho sơn bong tróc.

Cuối cùng, chất lượng sơn và kỹ thuật sơn cũng đóng vai trò quan trọng. Sơn xe hiện đại thường sử dụng loại sơn Urethane bền và nhanh khô, nhưng nếu thi công không đúng quy trình hoặc sử dụng sơn kém chất lượng, lớp sơn sẽ dễ bị bong tróc hơn theo thời gian.

Việc duy trì lớp sơn xe không chỉ giúp bảo vệ thân xe khỏi các tác động vật lý và hóa học mà còn ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe. Chi phí sửa chữa sơn bong tróc có thể dao động từ 100 đến 400 USD tùy mức độ hư hại, vì vậy việc chăm sóc và xử lý kịp thời là rất cần thiết.