6 nguyên nhân khiến ô tô chết máy khi vào số

Hiện tượng này thường xảy ra khi xe dừng đèn đỏ, chuẩn bị khởi hành hoặc chuyển từ số N sang số D. Khi ở trạng thái không tải, động cơ vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng khi chuyển số, tải trọng tăng lên khiến những khiếm khuyết tiềm ẩn bộc lộ, làm động cơ không duy trì được vòng tua và chết máy.

Hệ thống nhiên liệu gặp sự cố

Lọc nhiên liệu bị tắc, bơm nhiên liệu yếu hoặc kim phun bám bẩn có thể khiến lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ không đủ, dẫn đến chết máy khi vào số. Ngoài ra, đường ống dẫn nhiên liệu bị rò rỉ cũng là nguy cơ mất an toàn, thậm chí gây cháy nếu nhiên liệu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao.

Khi gặp tình trạng này, cần kiểm tra áp suất bơm, lọc nhiên liệu, kim phun và toàn bộ đường ống dẫn.

Hệ thống nhiên liệu gặp sự cố có thể là nguyên nhân gây chết máy

Hệ thống đánh lửa hoạt động kém

Bugi mòn, dây cao áp hỏng hoặc cuộn dây đánh lửa gặp sự cố có thể khiến tia lửa điện yếu hoặc mất, làm nhiên liệu không được đốt cháy hiệu quả. Động cơ vì thế hoạt động không ổn định, rung giật và có thể chết máy khi chuyển số.

Việc kiểm tra bugi, cuộn dây đánh lửa và các kết nối điện sẽ giúp xác định nguyên nhân.

Áp suất nén trong động cơ thấp

Áp suất nén không đạt yêu cầu có thể xuất phát từ gioăng quy lát hư hỏng, piston hoặc xéc-măng bị mòn, thành xi lanh xuống cấp hay hệ thống phối khí gặp trục trặc. Khi khả năng nén giảm, động cơ mất công suất và khó duy trì hoạt động khi tải tăng.

Thợ kỹ thuật có thể sử dụng đồng hồ đo áp suất nén để kiểm tra tình trạng từng xi lanh và xác định mức độ hư hỏng.

Hệ thống van gặp trục trặc

Van nạp, van xả bị hở, kẹt hoặc điều chỉnh sai khe hở có thể làm quá trình nạp khí và xả khí không diễn ra đúng yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ.

Một số dấu hiệu đi kèm gồm động cơ yếu, tiêu hao dầu bất thường, khói xanh ở ống xả hoặc xuất hiện tiếng kêu lạ từ khu vực nắp máy. Cần kiểm tra và điều chỉnh hệ thống van để tránh những hư hỏng nghiêm trọng hơn.

Các bộ phận phụ trợ làm tăng tải động cơ

Máy phát điện, bơm trợ lực lái hoặc máy nén điều hòa nếu bị kẹt, hư hỏng có thể tạo thêm tải cho động cơ. Khi chuyển số, tải trọng tăng đột ngột khiến động cơ không duy trì được vòng tua và chết máy.

Ngoài việc kiểm tra các bộ phận phụ trợ, cần chú ý tình trạng dây đai truyền động, bảo đảm không bị mòn, chùng hoặc quá căng.

Hệ thống điện và kết nối nguồn không ổn định

Cực ắc quy lỏng, bị ăn mòn, dây mass tiếp xúc kém hoặc rơ le, cầu chì gặp sự cố đều có thể làm gián đoạn nguồn điện cung cấp cho hệ thống điều khiển động cơ, đánh lửa và bơm nhiên liệu.

Sử dụng đồng hồ đo điện để kiểm tra điện áp ắc quy, máy phát điện và các điểm kết nối sẽ giúp phát hiện những bất thường trong hệ thống.

Ô tô đang nổ máy bình thường nhưng đột ngột chết máy khi chuyển số có thể là dấu hiệu cảnh báo những trục trặc ở hệ thống nhiên liệu, đánh lửa, động cơ hoặc hệ thống điện.

Hiện tượng này thường xảy ra khi xe dừng đèn đỏ, chuẩn bị khởi hành hoặc chuyển từ số N sang số D. Khi ở trạng thái không tải, động cơ vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng khi chuyển số, tải trọng tăng lên khiến những khiếm khuyết tiềm ẩn bộc lộ, làm động cơ không duy trì được vòng tua và chết máy.