Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà và quán tạp hóa của gia đình bà P.T.K.H. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh lập tức hô hoán, đồng thời tìm cách hỗ trợ chữa cháy và báo tin cho lực lượng chức năng. Cả 6 người, trong đó có trẻ nhỏ dưới 1 tuổi đã thoát ra ngoài an toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cát Tiên, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang những nhà dân lân cận.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt, không cho cháy lan.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, căn nhà cùng quán tạp hóa và nhiều tài sản, vật dụng bên trong đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.