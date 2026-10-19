6 người phụ nữ tạo dáng trên đèo Hải Vân và loạt vụ chụp ảnh tai tiếng trên mạng xã hội

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người phụ nữ ngồi giữa lòng đường trên đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin xác minh, khoảng 8h30 ngày 17/10, nhóm phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau ra giữa lòng đường ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, trong lúc các phương tiện vẫn lưu thông.

Nhóm 6 người phụ nữ ngồi giữa khúc cua đèo Hải Vân chụp ảnh. Ảnh: G.X

Lực lượng chức năng đánh giá đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức trong chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Chụp ảnh "sống ảo" bất chấp nguy hiểm

Đáng nói, những vụ việc tương tự, khi người dân bất chấp nguy hiểm để có bức ảnh đẹp phục vụ trào lưu “sống ảo”, từng nhiều lần bị dư luận lên án. Không chỉ đứng, ngồi giữa lòng đường, một số người còn tạo dáng trên đường ray tàu hỏa, bất chấp nguy cơ tai nạn.

Đầu tháng 8/2026, một ô tô 7 chỗ dừng giữa khúc cua trên đèo Hải Vân để nhóm người trên xe xuống ngắm cảnh. Nhiều ý kiến cho rằng việc dừng, đỗ xe như trên có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi các xe chạy tới khó quan sát được chướng ngại phía trước.

Tháng 4/2025, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh khoảng 14 nữ du khách đứng dàn hàng ngang giữa quốc lộ 24, đoạn vào xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, để chụp ảnh.

Hình ảnh nhóm phụ nữ đứng dàn hàng ngang giữa quốc lộ 24 để chụp ảnh gây bức xúc cho dư luận trước đó. Ảnh: G.X

Thời điểm nhóm du khách tạo dáng, nhiều ô tô, xe khách đang lưu thông qua khu vực. Một số tài xế phải điều khiển phương tiện lách sang bên đường để tránh nhóm người. Trong lúc chờ, khoảng 6 ô tô, xe máy phải dừng lại, khiến giao thông bị ách tắc.

Trước đó, tháng 5/2024, một nhóm 16 người tổ chức tập yoga giữa lòng đường tại khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, để chụp ảnh, quay video kỷ niệm với hoa bằng lăng. Sau vụ việc, lực lượng chức năng xác minh và ra quyết định xử phạt nhóm phụ nữ này.

Hình ảnh hai người phụ nữ đứng giữa đường ray tàu chụp ảnh vào tháng 3/2025. Ảnh: G.X

Không chỉ trên đường bộ, tháng 3/2025, hai phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray tại khu vực nay thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, khi tàu hỏa đang tiến đến gần.

Dù lái tàu phanh gấp và kéo còi liên tục, hai người vẫn không di chuyển cho đến khi đoàn tàu chỉ còn cách khoảng 10m. Nhân viên lái tàu sau đó hắt nước để bày tỏ sự bức xúc.

Hình ảnh vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Hành vi này không chỉ coi thường tính mạng bản thân mà còn đe dọa an toàn chạy tàu.

Có trường hợp bị khởi tố

Thực tế, những hành vi bất chấp nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Đoàn xe đón dâu dừng xe trái phép trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh gây bức xúc trong dư luận xã hội vào tháng 5/2024. Ảnh: G.X

Tháng 5/2024, mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh đoàn xe sang rước dâu dàn hàng, dừng giữa đường trục Bắc - Nam, khu vực nay thuộc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, để quay phim, chụp ảnh cô dâu, chú rể. Trong đoàn có nam TikToker P.Đ.H.

Theo thông tin được đăng tải, đoàn xe đã dừng, đỗ dưới lòng đường để quay phim, chụp ảnh theo kế hoạch chuẩn bị từ trước, gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam.

Sau vụ việc, cơ quan công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can, trong đó có H. và chú rể cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.