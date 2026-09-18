6 ngôi sao vắng mặt khi tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup

Đoàn Văn Hậu là sự vắng mặt đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua, hậu vệ sinh năm 1999 cùng Nguyễn Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh là bộ ba trung vệ đá chính của các "Chiến binh sao vàng". Văn Hậu đang nỗ lực lấy lại phong độ sau chấn thương nặng từ tháng 9/2023 tới tháng 12/2025. Gần đây, số 5 gặp tai tiếng vì pha phạm lỗi khiến bản thân nhận thẻ đỏ, bị treo giò 4 trận và nộp phạt 20 triệu đồng với Doãn Ngọc Tân. Ảnh: Đinh Hà.

Transfermarkt đang định giá Nguyễn Filip là thủ môn Việt Nam đắt giá nhất với 350.000 euro. Anh bắt chính tại đội tuyển khi mới về Việt Nam nhưng sau này dần không giữ được vị trí. Anh vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng trong vai trò dự bị. Người gác đền 34 tuổi bỏ lỡ ASEAN Cup 2026, giải nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, vì bận thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ở trận play-off AFC Champions League Elite. Tới FIFA ASEAN Cup 2026, khi các CLB có nghĩa vụ nhả người cho đội tuyển, Nguyễn Filip vẫn vắng mặt. Ảnh: Bảo Ngọc.

Ngô Đăng Khoa (phải) từng lên tuyển Việt Nam hồi tháng 5/2026 nhưng lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Chân chạy cánh sinh năm 2006 lần đầu thi đấu tại V.League nửa cuối mùa trước và nhanh chóng hòa nhập với 3 bàn cùng 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân. Ảnh: FBNV.

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 vì chưa kịp lấy lại phong độ và tiếp tục vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1994 đóng vai kép chính trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam. Tối 10/9, tân binh của Thể Công - Viettel phải nghỉ 3-4 tuần sau pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu. Việc Ngọc Tân chấn thương trước thềm giải đấu khiến tuyển Việt Nam trải qua giải thứ hai liên tiếp không có "máy quét" thực thụ nào nơi tuyến giữa. Ảnh: Minh Chiến.

Sau khi dính chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 26/8, Nguyễn Văn Vĩ chưa chơi trận nào. Hậu vệ sinh năm 1998 chưa bình phục chấn thương. Ở giải đấu diễn ra hè vừa qua, Văn Vĩ là hậu vệ trái số một của HLV Kim. Song, tuyển Việt Nam con có quân bài chất lượng ở vị trí này là Cao Pendant Quang Vinh. Ảnh: Đinh Hà.

Đặng Văn Lâm dự bị cho Lê Giang Patrik trong hành trình lên ngôi quán quân ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. FIFA ASEAN Cup này, ông Kim loại cả hai thủ môn Việt kiều là Nguyễn Filip và Văn Lâm, trọn cơ hội cho các thủ môn thuần Việt là Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.