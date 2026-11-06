6 ngân hàng giảm 105 điểm giao dịch trong 9 tháng, SCB giảm mạnh nhất

SCB giảm 42 điểm giao dịch

Theo thống kê của VietNamNet về mạng lưới giao dịch của các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026, có 6 ngân hàng ghi nhận số lượng chi nhánh, phòng giao dịch giảm so với cuối năm 2025 là SCB, VietinBank, Agribank, VCBNeo, MSB, ACB.

Trong đó, SCB tiếp tục là ngân hàng đóng cửa nhiều nhất các chi nhánh, phòng giao dịch. Tính đến ngày 30/9, ngân hàng này còn 50 điểm giao dịch, giảm 42 điểm so với ngày 31/12/2025.

Sang tháng 10, SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới. Thậm chí, trên website của nhà băng này đến thời điểm hiện tại chỉ còn hiển thị 8 phòng giao dịch. Như vậy, có khoảng 200 chi nhánh, phòng giao dịch SCB đã chấm dứt hoạt động trong vòng 3 năm qua.

VietinBank là ngân hàng thu hẹp mạng lưới mạnh nhất trong năm 2025, với 108 phòng giao dịch dừng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng tiếp tục giảm 28 điểm giao dịch. Dù vậy, VietinBank vẫn là một trong những ngân hàng có mạng lưới lớn nhất hệ thống, với 974 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến ngày 30/9.

Agribank, ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô mạng lưới, có 2.192 chi nhánh và phòng giao dịch vào cuối tháng 9. Con số này giảm 26 điểm so với đầu năm.

Sau khi cắt giảm mạnh 32 chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2025, VCBNeo tiếp tục giảm thêm 6 điểm trong 9 tháng đầu năm nay.

Hai ngân hàng còn lại ghi nhận mạng lưới thu hẹp là MSB và ACB, lần lượt giảm 2 và 1 điểm giao dịch so với đầu năm.

Nhiều ngân hàng vẫn mở rộng mạng lưới

Ở chiều ngược lại, 6 ngân hàng ghi nhận số lượng điểm giao dịch tăng trong 9 tháng đầu năm. MB tăng 39 điểm, lên 367 điểm; Vietcombank tăng 22 điểm, lên 662 điểm; VPBank tăng 17 điểm, lên 310 điểm; MBV tăng 10 điểm, lên 111 điểm; Techcombank tăng 4 điểm, lên 306 điểm; Viet A Bank tăng 3 điểm, lên 103 điểm.

Các ngân hàng còn lại không ghi nhận thay đổi về tổng số chi nhánh, phòng giao dịch so với đầu năm. Một số ngân hàng như SHB, Eximbank, Vikki Bank, SeABank, OCB, ABBank và TPBank cũng duy trì quy mô mạng lưới tương đối ổn định trong khoảng 3 năm gần đây.

Tuy nhiên, việc tổng số điểm giao dịch không thay đổi không đồng nghĩa các ngân hàng không cơ cấu lại mạng lưới. Trên thực tế, số lượng các phòng giao dịch không hiệu quả bị đóng cửa cũng ngang bằng với số lượng các phòng giao dịch mở mới.

Tính đến cuối tháng 9, tổng số chi nhánh, phòng giao dịch của 35 ngân hàng thương mại trong nước là 11.001 điểm. Nhóm Big4 dẫn đầu về quy mô mạng lưới, với tổng cộng 4.930 chi nhánh và phòng giao dịch.

Trong nhóm này, ngoài Agribank và VietinBank tiếp tục thu hẹp mạng lưới, BIDV không thay đổi số lượng điểm giao dịch trong 9 tháng đầu năm, trong khi năm 2025 nhà băng này đóng cửa 15 điểm giao dịch. Vietcombank tăng thêm 22 điểm, sau khi giảm 27 phòng giao dịch trong năm 2025.

Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, LPBank có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch lớn nhất, với 566 điểm. Quy mô này không thay đổi trong 3 năm gần đây.

Ngoài ra, LPBank còn có 487 phòng giao dịch bưu điện. Mạng lưới này giúp ngân hàng mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ tài chính tới khu vực nông thôn, trong đó có dịch vụ tiết kiệm bưu điện.

Đứng sau LPBank về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch lần lượt gồm: Sacombank 535 điểm giao dịch, ACB 388 điểm, HDBank 375 điểm, MB 367 điểm, VPBank 310 điểm, Techcombank 306 điểm.