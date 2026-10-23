6 năm tình nguyện chăm mộ liệt sĩ

Việc làm từ tâm

Những ngày đầu tháng 10/2026, không gian Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 vắng lặng đi sau cơn mưa kéo dài. Giữa hàng hàng, lớp lớp bia đá, một người phụ nữ mái tóc pha sương lặng lẽ thắp nén hương lên phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh và các đồng đội. Người phụ nữ ấy là cô Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Tuyết thầm lặng chăm sóc phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh - Ảnh: Q.H

Nhắc đến cô Tuyết, chị Đinh Thị Minh Lý, phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 dành những lời trìu mến. Chị Lý cho biết, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11.000 liệt sĩ. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh đã nhận chăm sóc các khu mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, việc cá nhân tình nguyện chăm sóc, khói hương đều đặn cho liệt sĩ còn ít. “Cô Tuyết làm việc từ tâm. Nhìn cách cô thắp nén hương, lau dọn ở phần mộ liệt sĩ, chúng tôi cảm nhận rõ điều đó”, chị Lý cho biết.

Theo chị Lý, phần mộ mà cô Tuyết chăm sóc là của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh. Anh hy sinh năm 1972, nhưng đã kịp để lại cho hậu thế một gia tài vô giá là 12 cuốn nhật ký với 1.284 trang viết tay đong đầy xúc cảm. Viết tiếp ước mơ dang dở của anh, thân nhân liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh đã biên tập, phát hành cuốn sách “Khát vọng sống và yêu”. Số tiền bán sách được dùng để xây dựng quỹ học bổng mang tên Bùi Kim Đỉnh. Nhiều năm nay, từ nguồn quỹ này, hàng nghìn học sinh nghèo, trong đó có nhiều em ở Quảng Trị đã được tiếp sức. Lễ trao học bổng Bùi Kim Đỉnh có lần được tổ chức ngay tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Lời hứa với liệt sĩ

Gặp cô Nguyễn Thị Tuyết bên phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, ấn tượng đầu tiên là gương mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp. Cô Tuyết cho biết, khi còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mình được phân công kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Trong thời gian này, cô Tuyết từng tiếp xúc với thân nhân liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, được tặng cuốn nhật ký “Khát vọng sống và yêu”. Nhận thấy ý nghĩa sâu sắc của cuốn sách, cô cùng các cán bộ khuyến học khác đều mong muốn đưa thông điệp sâu sắc của người liệt sĩ quê Phú Thọ đến với đông đảo độc giả. Khi biết những suất học bổng Bùi Kim Đỉnh đầu tiên được trao cho học sinh nghèo Quảng Trị, cô Tuyết rất mừng.

Cô Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ với em Võ Hạnh Dung về liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh - Ảnh: Q.H

Sau khi nghỉ hưu, dự định toàn tâm làm công tác khuyến học của cô Tuyết đột ngột dang dở vì lý do sức khỏe. Trong thời gian điều trị bệnh, cô nghĩ nhiều đến liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh và các đồng đội của anh đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Vì thế, năm 2020, khi sức khỏe dần ổn định, cô Tuyết đã bắt taxi lên nghĩa trang để thăm viếng. Đó là một buổi ban mai hiếm hoi le lói nắng ấm sau những ngày giông bão. Đứng trước tấm bia khắc tên Bùi Kim Đỉnh, cô Tuyết lặng người khi nhận ra một sự trùng hợp đặc biệt: Ngày anh Đỉnh hy sinh trùng với ngày sinh nhật mình. Không nghĩ gì nhiều, cô khẽ thì thầm: “Anh Đỉnh ơi! Từ nay, em xin cùng người thân hương khói cho anh và những đồng đội đang nằm cạnh”.

Tính từ hôm ấy đến nay, cô Nguyễn Thị Tuyết đã có 6 năm giữ trọn lời hứa với liệt sĩ. Đều đặn hằng tháng, dù bận rộn việc gì, cô cũng cố gắng sắp xếp để vài lần lên hương khói ở nghĩa trang. Có những buổi sáng Đông Hà mưa tầm tã, cô Tuyết bồn chồn đứng ngồi không yên nơi bậu cửa, đợi trời ngớt hạt là vội khoác áo lên đường.

“Tôi nghĩ, lúc trời nắng ráo chắc sẽ có nhiều đoàn viếng thăm, còn ngày mưa thì khác. Mình lên nghĩa trang, thắp một nén nhang cho anh Đỉnh và đồng đội để lan tỏa chút khói ấm, giúp ngọn đồi bớt lạnh”, cô Tuyết bộc bạch.

Tri ân từ những việc nhỏ

Theo dòng trò chuyện, cô Tuyết cho biết, từ ngày nhận chăm sóc phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, bản thân luôn thấy tinh thần rất thư thái, an nhiên. Sức khỏe cũng vì thế tốt hơn rất nhiều. Biết việc làm ý nghĩa của cô, người thân của anh Đỉnh mỗi lần vào Quảng Trị trao học bổng đều tìm gặp, chuyện trò như người thân trong gia đình.

Trao tặng cuốn sách “Khát vọng sống và yêu”cũng là cách cô Nguyễn Thị Tuyết trao gửi tấm lòng mình cho thế hệ tương lai - Ảnh: Q.H

Ông Bùi Hùng Tuấn, em trai liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh xúc động chia sẻ: “Gặp cô Tuyết, gia đình tôi cảm nhận rất rõ cái nghĩa, cái tình của người Quảng Trị. Một cán bộ hưu trí đau ốm lại xem em trai tôi như ruột thịt, coi việc săn sóc mộ phần của Đỉnh như bổn phận của mình, ân tình ấy lớn lao không gì đong đếm được”.

Dù việc làm thầm lặng nhưng ngọn lửa ấm từ tấm lòng cô Nguyễn Thị Tuyết vẫn lan tỏa, gieo điều tốt đẹp vào lòng nhiều người. Gặp cô Tuyết quét dọn ở nghĩa trang, em Võ Hạnh Dung, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Vĩnh Linh) đã dừng lại thật lâu ở phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, xúc động nghe câu chuyện về người con rừng cọ, đồi chè. “Em rất vui khi được cô Tuyết trao tặng cuốn sách “Khát vọng sống và yêu”. Nhìn cô Tuyết chăm sóc phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, em hiểu rằng, sự tri ân không phải là việc gì đó quá cao xa. Nó khởi nguồn từ những việc làm giản dị, mà ngay cả những bạn nhỏ như em cũng có thể thực hiện”.

Chiều về, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 chìm trong màn sương. Những nén hương, ngọn nến cô Tuyết và mọi người thắp lên như sưởi ấm không gian se lạnh. Chắp tay khấn nguyện các liệt sĩ để ra về, cô Tuyết không quên chia sẻ: “Việc làm của cô rất nhỏ bé thôi”. Lời nói ấy khiến chúng tôi càng thêm xúc động. Rõ ràng, dù một việc nhỏ nhưng được làm bằng cả trái tim vẫn đủ sức sưởi ấm lòng người.