Bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân nặng tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Chí Hùng.

Tốt nghiệp đại học y chưa đồng nghĩa với việc bác sĩ có thể tự chủ tài chính. Họ vẫn phải tiếp tục thực hành, học chuyên sâu và tích lũy kinh nghiệm, trong khi thu nhập ban đầu thấp và cơ hội việc làm ngày càng cạnh tranh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết bác sĩ mới ra trường khó có thể ổn định cuộc sống ngay bằng thu nhập từ chuyên môn.

Nhiều năm đầu phải dựa vào gia đình

Theo bác sĩ Khanh, đặc thù của ngành y là quá trình đào tạo kéo dài. Sau khi tốt nghiệp, người thầy thuốc vẫn phải tiếp tục học tập, thực hành và nâng cao chuyên môn mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Trong khi đó, thu nhập của bác sĩ mới vào nghề tại các bệnh viện công thường chưa cao.

Bác sĩ làm việc tại bệnh viện công chủ yếu nhận lương cơ bản và khoản thu nhập tăng thêm tùy thuộc chính sách của từng cơ sở. Những người có cơ hội chuyển sang khu vực tư nhân có thể đạt mức thu nhập tốt hơn, nhưng không phải bác sĩ trẻ nào cũng dễ dàng tìm được vị trí phù hợp.

Sinh viên lựa chọn ngành trong ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Ảnh: Trần Hiền.

Ngay cả khi muốn làm thêm tại phòng khám bên ngoài, bác sĩ mới tốt nghiệp cũng chưa thể bắt đầu ngay. Họ cần đáp ứng các điều kiện về giấy phép hành nghề, thời gian thực hành, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn. Các cơ sở thường ưu tiên tuyển dụng người đã có kinh nghiệm thay vì bác sĩ vừa rời giảng đường.

"Trong giai đoạn đầu, bác sĩ trẻ rất khó tự mở phòng mạch. Các bạn phải tìm cơ hội làm việc tại những cơ sở khác để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề", bác sĩ Khanh chia sẻ.

Bên cạnh đó, số lượng bác sĩ được đào tạo ngày càng tăng khiến thị trường lao động có sự cạnh tranh rõ rệt hơn. Khi nguồn cung nhân lực tăng, cơ hội việc làm không còn dễ dàng như trước. Bác sĩ trẻ muốn có vị trí tốt phải tiếp tục học tập, theo đuổi chuyên môn và chứng minh năng lực của mình.

Câu chuyện một bác sĩ 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền, phải chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối để trang trải cuộc sống trong thời gian thực hành lâm sàng 12 tháng tại bệnh viện là một ví dụ.

Trong thời gian này, người bác sĩ phải đóng 21,6 triệu đồng học phí nhưng không được nhận lương. Ban ngày, anh đến bệnh viện thực hành, buổi tối chạy xe công nghệ kiếm thêm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, đêm khuya tranh thủ bốc dỡ hoa tại chợ đầu mối.

Bác sĩ trẻ làm xe ôm công nghệ sau giờ học ở bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Dù công việc vất vả, thiếu ngủ, anh vẫn xác định đây chỉ là giải pháp tạm thời để tiếp tục theo đuổi nghề y, hoàn thành điều kiện hành nghề, tìm việc tại phòng khám và học lên thạc sĩ.

Bác sĩ Khanh cho rằng đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều bác sĩ trẻ cũng trải qua giai đoạn tương tự khi chưa thể có thu nhập từ công việc đúng chuyên môn.

"Trong những năm đầu, các bạn phải chấp nhận sử dụng sự hỗ trợ của gia đình, vừa làm vừa học để nâng cao trình độ. Có người phải làm thêm những công việc không liên quan đến ngành y để có tiền trang trải cuộc sống", bác sĩ Khanh nói.

Theo ông, có người phải mất khoảng 10 năm mới bắt đầu ổn định tài chính và có cuộc sống khá hơn. Điều này phụ thuộc vào cơ hội việc làm, năng lực chuyên môn cũng như hoàn cảnh của mỗi người.

Ông cũng cho rằng nguồn lực của ngành y còn hạn chế nên việc xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ riêng cho tất cả bác sĩ trẻ không đơn giản.

Bác sĩ nội trú cần 5-10 năm để tích lũy

Ở góc độ người từng trải qua chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, TS.BS Lê Vũ Tân, Phó phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), từng là bác sĩ nội trú của Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết thu nhập của nhóm này có sự khác biệt tùy giai đoạn và năm đào tạo.

Trước đây, trong thời gian học, bác sĩ nội trú được hưởng một phần lương từ nhà trường, đồng thời có thêm thu nhập từ công việc khám bệnh, phụ mổ tại bệnh viện thực tập. Tuy nhiên, một số năm gần đây, bác sĩ nội trú phải đóng học phí, tạo thêm áp lực tài chính cho những người không có điều kiện kinh tế.

Sau 6 năm đại học, bác sĩ trẻ tiếp tục trải qua 3 năm đào tạo nội trú với cường độ cao. Ảnh: Việt Linh.

Năm nay, TP.HCM đã có chính sách miễn học phí cho bác sĩ nội trú. Bên cạnh đó, các công việc chuyên môn như trực đêm, phụ mổ tại bệnh viện cũng được tính chi phí để người học có thêm khoản thu nhập trang trải cuộc sống.

Nhìn lại khoảng 10-15 năm trước, cơ hội thi tuyển bác sĩ nội trú còn hạn chế do số cơ sở đào tạo ít. Tại miền Nam, thời điểm đó, Đại học Y Dược TP.HCM là cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú duy nhất trong chuyên ngành mà bác sĩ Tân theo học. Vì vậy, tỷ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao.

Hiện nay, số trường tổ chức đào tạo bác sĩ nội trú đã tăng, mở rộng cơ hội dự thi và trúng tuyển. Tuy nhiên, số lượng bác sĩ tốt nghiệp mỗi năm cũng nhiều hơn, trong khi vị trí việc làm tại các bệnh viện có giới hạn. Điều này khiến cạnh tranh nghề nghiệp sau tốt nghiệp ngày càng lớn.

Theo bác sĩ Tân, với thế hệ bác sĩ nội trú trước đây, những người tốt nghiệp và có cơ hội làm việc tại các bệnh viện đầu ngành, có chuyên môn tốt ở TP.HCM về cơ bản có thể trang trải cuộc sống bằng thu nhập nghề y ngay khi ra trường.

Tuy nhiên, tự trang trải được chi phí sinh hoạt không đồng nghĩa với việc có thể sống dư dả hay tích lũy tài chính.

"Khoảng 5 năm sau khi ra trường, nếu vừa làm chuyên môn, vừa tiếp tục học tập, nghiên cứu, tham dự hội nghị, hội thảo hoặc tham gia giảng dạy tại bộ môn, bác sĩ mới có thể bắt đầu có một khoản dư để tích lũy", bác sĩ Tân phân tích.

Để đạt mức sống tốt hơn, có thu nhập khá và tích lũy rõ rệt, thời gian có thể kéo dài khoảng 10 năm. Mốc này không cố định mà phụ thuộc vào nhu cầu, mức sống và hoàn cảnh của từng người.

Đáng chú ý, theo bác sĩ Tân, thời gian để ổn định công việc và tài chính hiện nay có thể kéo dài hơn so với các thế hệ trước do sự cạnh tranh ngày càng cao.

Bác sĩ Tân cho rằng giai đoạn học đại học y và đào tạo nội trú là thời điểm người học chịu áp lực tài chính đáng kể. Đây cũng là lúc bác sĩ cần tập trung tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và tay nghề thay vì đặt nặng mục tiêu thu nhập.

Sau khi tốt nghiệp nội trú, lựa chọn làm việc tại bệnh viện công hay tư cũng ảnh hưởng đáng kể đến con đường phát triển và thu nhập của bác sĩ.

Bệnh viện công có lợi thế về môi trường học thuật, cơ hội tiếp xúc nhiều mặt bệnh và học hỏi từ chuyên gia đầu ngành, trong khi bệnh viện tư có thể trả thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, tốt nghiệp nội trú không đồng nghĩa với việc bác sĩ đã hoàn thiện chuyên môn mà vẫn phải tiếp tục học tập, tích lũy kinh nghiệm.

Theo bác sĩ Tân, cần miễn giảm học phí và có chính sách trả công cho bác sĩ nội trú khi tham gia trực, phụ mổ và các hoạt động chuyên môn tại bệnh viện. Điều này vừa giảm áp lực tài chính, vừa tạo động lực để bác sĩ trẻ gắn bó lâu dài với cơ sở đào tạo.