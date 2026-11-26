Dưới đây là 6 món nội thất gia chủ nên cân nhắc kỹ trước khi chọn mua.

Tủ tivi

Tủ tivi từng được xem là món đồ không thể thiếu trong phòng khách. Không ít gia đình thích những mẫu tủ dài, nhiều ngăn, thiết kế cầu kỳ vì nghĩ rằng chúng giúp không gian thêm sang trọng. Tuy nhiên, với căn hộ có diện tích khiêm tốn, một chiếc tủ quá lớn dễ khiến phòng khách trở nên nặng nề.

Chưa kể, càng nhiều ngăn và chi tiết, gia chủ càng mất thời gian lau dọn. Những góc khuất, hộc tủ ít sử dụng cũng dễ tích tụ bụi bẩn. Thay vì chọn tủ cồng kềnh, bạn có thể cân nhắc mẫu kệ nhỏ gọn, thiết kế tối giản hoặc treo tivi trực tiếp lên tường để giải phóng diện tích sàn.

Một chiếc tủ TV quá lớn dễ khiến phòng khách nặng nề với những căn hộ nhỏ

Giường ngủ

Giường ngủ rộng mang lại cảm giác thoải mái, nhất là với gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, không phải phòng ngủ nào cũng phù hợp với giường kích thước lớn. Một chiếc giường chiếm gần hết diện tích sẽ khiến lối đi bị thu hẹp, khó bố trí tủ quần áo và các món nội thất cần thiết khác.

Trước khi mua, gia chủ nên đo chiều dài, chiều rộng phòng ngủ, tính cả khoảng trống cần thiết để đi lại và mở cửa tủ. Giường 1,8m, 2m hay 2,2m đều có thể phù hợp, tùy diện tích phòng và số người sử dụng. Quan trọng nhất là chọn kích thước đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi mà không khiến căn phòng mất đi sự thông thoáng.

Sofa phòng khách

Một bộ sofa lớn, nhiều ghế có thể tạo cảm giác bề thế nhưng lại không phải lựa chọn hợp lý cho phòng khách nhỏ. Khi sofa chiếm quá nhiều diện tích, lối đi bị thu hẹp, việc di chuyển trở nên bất tiện và căn phòng cũng mất đi sự cân đối.

Với không gian hạn chế, gia chủ có thể chọn sofa băng dài kết hợp một hoặc hai ghế nhỏ, thay vì bộ sofa đồ sộ. Một số gia đình thậm chí chỉ cần một chiếc sofa dài, không sử dụng bàn trà để có thêm khoảng trống sinh hoạt.

Khi chọn mua, nên đo cả chiều rộng lối đi và khoảng cách giữa sofa với các món đồ khác. Đừng chỉ nhìn kích thước sofa trên catalogue mà bỏ qua diện tích thực tế của căn phòng.

Tủ sách

Tủ sách lớn, nhiều ngăn đôi khi được lựa chọn như một món đồ trang trí, dù gia đình không có quá nhiều sách. Hệ quả là nhiều ngăn tủ bị bỏ trống, trong khi gia chủ vẫn phải dành thời gian vệ sinh, lau bụi thường xuyên.

Thay vì chạy theo những mẫu tủ đồ sộ, hãy căn cứ vào số lượng sách hiện có và thói quen đọc của các thành viên. Một chiếc tủ vừa phải, có thể mở rộng khi cần sẽ thiết thực hơn. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho căn phòng, bạn có thể bố trí thêm vài kệ treo tường nhỏ thay vì dành cả một mảng diện tích cho tủ sách lớn.

Khi mua tủ sách, hãy căn cứ vào số lượng sách hiện có và thói quen đọc của các thành viên

Bàn ăn

Nhiều gia đình ít thành viên vẫn chọn bàn ăn lớn với suy nghĩ có thể sử dụng khi họ hàng, bạn bè đến chơi. Tuy nhiên, những dịp tụ họp đông người không diễn ra thường xuyên, trong khi chiếc bàn lớn lại chiếm diện tích mỗi ngày.

Với gia đình ít người, bàn ăn vừa đủ số chỗ ngồi thường là lựa chọn hợp lý hơn. Nếu thường xuyên có khách, có thể cân nhắc bàn mở rộng hoặc bàn gấp để linh hoạt sử dụng. Điều quan trọng là bảo đảm khoảng trống quanh bàn để mọi người kéo ghế, đứng lên và di chuyển thuận tiện.

Bàn trà phòng khách

Bàn trà lớn thường được nhiều người yêu thích vì có thể dùng để tiếp khách, đặt đồ uống và bày biện vật dụng. Tuy nhiên, trong căn hộ nhỏ, món đồ này dễ trở thành vật cản, khiến phòng khách thêm chật và hạn chế không gian vui chơi của trẻ nhỏ.

Nếu không thực sự cần thiết, gia chủ có thể bỏ bàn trà hoặc chọn mẫu bàn nhỏ, thiết kế đơn giản, dễ di chuyển. Ngoài ra, không nên biến bàn trà thành nơi ăn uống thường xuyên vì thức ăn, đồ uống rơi vãi có thể khiến bề mặt nhanh bẩn, ám mùi và khó vệ sinh.

Nhìn chung, chọn nội thất không phải cứ lớn là tốt hay nhỏ là tiết kiệm. Một món đồ phù hợp cần đáp ứng nhu cầu sử dụng, cân đối với diện tích và không cản trở sinh hoạt hằng ngày. Trước khi mua, gia chủ nên đo đạc không gian, xác định công năng thực tế và tính đến khoảng trống đi lại. Đôi khi, bớt đi một món đồ cồng kềnh cũng đủ giúp căn nhà rộng thoáng và dễ chịu hơn.