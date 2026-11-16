6 món đồ bếp nhỏ xinh nhưng tiện dụng, giúp không gian thêm gọn gàng

Nhiều sản phẩm tuy có thiết kế đơn giản nhưng có thể giải quyết được những bất tiện thường gặp khi nấu nướng. Dưới đây là 6 món đồ bếp đáng tham khảo cho những gia đình muốn tối ưu không gian.

Giỏ lưới kim loại

Giỏ lưới kim loại có tay cầm gỗ vừa tạo điểm nhấn trang trí, vừa giúp việc lưu trữ thực phẩm thuận tiện hơn. Thiết kế thông thoáng cho phép người dùng dễ quan sát hành, tỏi, khoai tây hoặc các gói thực phẩm bên trong mà không cần mở từng hộp.

Ngoài rau củ, giỏ còn có thể dùng để đựng trái cây, khăn bếp và đồ ăn nhẹ. Một số mẫu có thể xếp chồng khi không sử dụng, giúp tiết kiệm diện tích.

Dù vậy, không nên xem giỏ lưới là giải pháp bảo quản phù hợp với mọi loại thực phẩm. Khoai tây cần được đặt ở nơi tối, mát và thông thoáng để hạn chế mọc mầm, trong khi rau củ cần điều kiện bảo quản riêng.

Giỏ lưới kim loại có thể dùng để đựng trái cây, khăn bếp và đồ ăn nhẹ

Giỏ treo dưới kệ

Thay vì để khăn lau, giấy ăn hay túi đựng thực phẩm rải rác trên mặt bàn, một chiếc giỏ kim loại treo dưới kệ có thể giúp giải quyết tình trạng này.

Sản phẩm thường có phần móc để luồn trực tiếp vào mép kệ hoặc tủ bếp, không cần khoan tường hay bắt vít. Nhờ đó, người dùng có thêm không gian lưu trữ mà không phải thay đổi kết cấu căn bếp.

Đây là món đồ bếp phù hợp với những căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, cần kiểm tra độ dày của kệ, kích thước móc và khả năng chịu lực trước khi sử dụng.

Mâm xoay gia vị

Với những gia đình có nhiều chai dầu ăn, nước mắm, nước sốt và lọ gia vị, mâm xoay là vật dụng khá hữu ích. Thay vì phải nhấc từng chai lọ phía trước để lấy món nằm sâu bên trong, người dùng chỉ cần xoay nhẹ mâm để tìm đúng sản phẩm.

Mâm xoay bằng tre hoặc gỗ còn phù hợp với những căn bếp theo phong cách tối giản, tạo cảm giác ấm áp và gọn mắt.

Sản phẩm đặc biệt hữu ích khi đặt trong tủ bếp sâu hoặc góc bàn ăn. Nên chọn loại có bề mặt chống trượt, vành chắn để hạn chế chai lọ đổ khi xoay.

Dụng cụ quay ráo rau

Sau khi rửa rau, việc chờ nước ráo tự nhiên đôi khi khá mất thời gian. Dụng cụ quay ráo rau giúp rút ngắn công đoạn này bằng cơ chế quay giỏ chứa rau bên trong hộp.

Người dùng chỉ cần cho rau đã rửa vào giỏ, đậy nắp và quay tay cầm. Lực quay giúp loại bỏ phần lớn nước còn bám trên lá mà không cần dùng tay vắt hoặc bóp mạnh.

Một số sản phẩm có giỏ bên trong có thể tháo rời để tráng rau, phần hộp ngoài còn tận dụng làm bát đựng salad. Đây là món đồ bếp đáng cân nhắc với gia đình thường xuyên ăn rau sống, salad hoặc các món cuốn.

Dụng cụ quay ráo rau phù hợp với gia đình thường xuyên ăn rau sống, salad hoặc các món cuốn

Dụng cụ cắt bột inox

Thoạt nhìn, dụng cụ cắt bột bằng thép không gỉ có vẻ chỉ phù hợp với những người thường xuyên làm bánh. Tuy nhiên, món đồ này còn có nhiều công dụng khác trong căn bếp.

Phần lưỡi kim loại phẳng giúp chia bột, gom bột sau khi nhào và làm sạch những phần bột còn bám trên mặt bàn. Người dùng cũng có thể tận dụng để gom hành lá, nấm, cà rốt đã thái nhỏ rồi chuyển nhanh vào chảo hoặc bát.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, dụng cụ dễ vệ sinh và cất giữ. Tuy nhiên, sản phẩm không thể thay thế dao bếp khi cần sơ chế những loại thực phẩm cứng.

Dụng cụ mở nắp lọ

Những chiếc lọ mứt, chai nước sốt có nắp vặn chặt đôi khi khiến người có lực tay yếu gặp khó khăn. Dụng cụ mở nắp lọ với thiết kế kẹp và bề mặt tăng ma sát giúp giữ chắc nắp, hỗ trợ thao tác xoay dễ dàng hơn.

Sản phẩm thường có nhiều kích cỡ kẹp, phù hợp với một số loại nắp chai và lọ phổ biến. Đây là vật dụng nhỏ nhưng hữu ích với gia đình có người lớn tuổi hoặc người thường gặp khó khăn khi mở nắp.

Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy thuộc vào kích thước nắp và độ chặt khi đóng.