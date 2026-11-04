6 mẫu xe máy mới có thể gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới

Thị trường xe máy trong nước có thể bước vào giai đoạn sôi động với sự góp mặt của nhiều sản phẩm thuộc các phân khúc khác nhau. Đáng chú ý, xu hướng điện hóa đang tạo điều kiện để các hãng mở rộng danh mục xe máy điện, trong khi những mẫu xe chạy xăng vẫn tiếp tục được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và sở thích của người dùng.

Honda Vario Evo 160

Honda Vario Evo 160 là một trong những mẫu xe tay ga được chú ý sau khi thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp xuất hiện tại Việt Nam. Hồ sơ được công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp số 469, tập 2, ngày 15/10/2026, với đơn nộp từ ngày 18/8/2026. Chủ đơn là Honda Motor Co., Ltd., trong khi nhóm nhà thiết kế có quốc tịch Indonesia và Thái Lan.

Dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật thông tin đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Honda Vario Evo 160.

Mẫu xe này từng được giới thiệu tại Indonesia vào cuối tháng 6/2026, sở hữu diện mạo góc cạnh và mang phong cách thể thao rõ nét. Vario Evo 160 có kích thước dài 1.929 mm, rộng 696 mm, cao 1.091 mm, chiều dài cơ sở 1.277 mm và chiều cao yên 778 mm.

Trang bị đáng chú ý gồm hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C, móc treo đồ có thể gập, khóa thông minh, màn hình LCD và cốp dưới yên dung tích 18 lít. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Tại Indonesia, Vario Evo 160 có ba phiên bản CBS Standard, CBS Nitro và ABS, với giá bán từ 28,5-31,4 triệu rupiah, tương đương khoảng 45,09-49,6 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam chưa đồng nghĩa Honda đã xác nhận kế hoạch phân phối mẫu xe này trong nước.

Gogoro SuperSport

Gogoro SuperSport cũng có khả năng góp mặt tại thị trường Việt Nam sau một số động thái liên quan đến thương hiệu xe điện Đài Loan (Trung Quốc). Trong tháng 8/2026, thông tin nhãn năng lượng của mẫu xe này đã xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các tủ đổi pin mang thương hiệu Castrol-Gogoro cũng được ghi nhận tại TP.HCM.

Mẫu xe máy điện đổi pin Gogoro SuperSport.

Đến tháng 10/2026, một số chiếc Gogoro SuperSport xuất hiện trên đường phố TP.HCM dưới dạng xe chạy thử. Động thái này làm dấy lên khả năng hãng đang đánh giá sản phẩm trước khi triển khai hoạt động kinh doanh, trong đó có thể bao gồm hợp tác với các đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe.

Điểm đặc trưng của Gogoro SuperSport nằm ở hệ thống pin có thể tháo rời và đổi tại các trạm chuyên dụng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc tại nhà. Tại thị trường quê nhà, mẫu xe có giá bán trên 3.000 USD. Nếu được phân phối tại Việt Nam, mức giá dự kiến có thể vượt 60 triệu đồng, dù hãng chưa công bố giá bán và thời điểm ra mắt chính thức.

Honda Zoomer e và Dax e

Honda từng đề cập kế hoạch giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới trong năm 2027, gồm Zoomer e và Dax e. Đây là những sản phẩm có giá dự kiến thấp hơn hai mẫu UC3 và CUV e:, qua đó mở rộng danh mục xe điện của hãng ở nhóm khách hàng phổ thông hơn.

Hai mẫu xe máy điện mới của Honda xuất hiện trong dữ liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Cả hai mẫu xe đều đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Thiết kế của Zoomer e lấy cảm hứng từ dòng Zoomer với ngoại hình cá tính, trong khi Dax e mang những đường nét gợi liên tưởng đến mẫu xe Dax quen thuộc.

Hai sản phẩm được phát triển trên cơ sở hợp tác giữa Honda và một đối tác Trung Quốc, đồng thời đã được bán tại thị trường này từ năm 2023. Xe có bàn đạp và sử dụng bộ pin lithium-ion 48V, dung lượng 24Ah. Dù vậy, Honda chưa xác nhận thời điểm phân phối cũng như giá bán cụ thể tại Việt Nam.

Volty U1

Volty U1 là dự án xe điện của thương hiệu trong nước Nuen Motor, hướng đến cả khách hàng cá nhân lẫn nhóm kinh doanh vận tải. Điểm đáng chú ý của mẫu xe nằm ở thiết kế có thể tùy biến phần thùng chở hàng phía sau, kết hợp hệ thống pin có thể tháo rời để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin được công bố, Volty U1 có phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 195 km. Sản phẩm được chia thành hai phiên bản, gồm U1-R dành cho người dùng cá nhân với giá dự kiến 40-49 triệu đồng và U1-F hướng đến khách hàng đội xe, có giá 33-39 triệu đồng tùy điều kiện về số lượng đặt mua.

Với cấu hình phục vụ nhiều mục đích sử dụng, Volty U1 có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày và vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ.

Yamaha YZF-R2

Ở nhóm mô tô thể thao, Yamaha YZF-R2 đang thu hút sự quan tâm trước thông tin có thể được phát triển cho các thị trường mới nổi, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Một số nguồn tin dự đoán mẫu xe có thể xuất hiện tại Việt Nam vào đầu năm 2027, nhưng Yamaha chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Mẫu xe máy Sportbike 204cc Yamaha YZF-R2.

Theo các thông tin được đề cập, YZF-R2 có thể sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 204 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống DOHC 4 van. Động cơ dự kiến đạt công suất 26,5 mã lực và mô-men xoắn 19,1 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp.

Mẫu xe được cho là có trọng lượng 149 kg, đi kèm một số công nghệ như bướm ga điện tử YCC-T, hệ thống Ride Control, kiểm soát lực kéo và các chế độ lái. Hộp số có thể hỗ trợ tùy chọn quickshifter thế hệ thứ ba.

Nếu được đưa về Việt Nam, YZF-R2 sẽ bổ sung lựa chọn mô tô thể thao dung tích nhỏ cho khách hàng yêu thích dòng xe phân khối lớn nhưng chưa có nhu cầu sử dụng những mẫu xe dung tích cao hơn.