6 mẫu ô tô mạnh về địa hình được dân chơi off-road Việt Nam chú ý

Off-road, hay lái xe vượt địa hình, không đơn thuần là điều khiển ô tô đi trên những con đường đất hoặc sỏi đá gồ ghề. Với những người đam mê bộ môn này, khả năng vượt dốc, đi qua bùn lầy, đường đá hay những đoạn đường có độ bám thấp mới là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của chiếc xe.

Tại Việt Nam, người chơi off-road có thể lựa chọn nhiều dòng xe, từ SUV nhỏ gọn chuyên địa hình đến SUV khung gầm rời và bán tải hiệu suất cao. Tuy nhiên, khả năng vượt địa hình không chỉ phụ thuộc vào khoảng sáng gầm hay hệ dẫn động bốn bánh, mà còn được quyết định bởi kết cấu khung gầm, hệ thống treo, khóa vi sai, lốp xe và kỹ năng người lái.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý đang bán tại thị trường Việt Nam:

Suzuki Jimny: SUV địa hình nhỏ gọn, giá rẻ

Trong nhóm xe off-road tại Việt Nam, Suzuki Jimny là mẫu xe có kích thước nhỏ nhưng sở hữu cấu hình thiên về vượt địa hình. Xe được phân phối với thiết kế SUV 3 cửa, 4 chỗ ngồi, giá niêm yết 789 triệu đồng nhưng thường xuyên được giảm 120-160 triệu đồng, đưa giá bán thực tế khoảng hơn 600 triệu.

Suzuki Jimny sở hữu khung gầm rời và hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết. Ảnh: Hoàng Hiệp

Jimny sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Động cơ không mạnh nếu so với những mẫu SUV dung tích lớn, nhưng lợi thế của Jimny nằm ở trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro.

Xe có khoảng sáng gầm 210 mm, khung gầm rời và hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết. Góc tới 37 độ, góc thoát 49 độ giúp xe có lợi thế khi tiếp cận dốc cao hoặc vượt những đoạn đường có chướng ngại vật. Hệ dẫn động có chế độ cầu chậm 4L, hỗ trợ tăng lực kéo khi di chuyển ở tốc độ thấp trên địa hình khó.

Ưu điểm lớn nhất của Jimny là kích thước nhỏ gọn, có khả năng luồn lách qua đường mòn hẹp, dễ kiểm soát thân xe và phù hợp với những chuyến khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, động cơ công suất khiêm tốn, không gian cabin và khoang hành lý hạn chế, trong khi hộp số tự động 4 cấp không đem lại sự êm ái như các hộp số hiện đại.

Subaru Forester: SUV AWD phù hợp đường đèo, đường đất

Khác với Jimny, mẫu SUV cỡ C Subaru Forester hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV phục vụ sinh hoạt hằng ngày ở đô thị nhưng vẫn có khả năng đi đường xấu, đường đèo và những chuyến dã ngoại.

Subaru Forester có khoảng sáng gầm xe đạt 220mm. Ảnh: Subaru Việt Nam

Forester thế hệ mới tại Việt Nam có hai phiên bản 2.5L i-L EyeSight và 2.5L i-S EyeSight, giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 247 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD.

Điểm mạnh của Forester là khoảng sáng gầm tốt, đạt 220mm, hệ dẫn động AWD có khả năng phân bổ lực kéo phù hợp với điều kiện vận hành, giúp xe ổn định hơn khi đi trên mặt đường trơn, sỏi đá hoặc đường đất. Không gian cabin rộng rãi và các công nghệ hỗ trợ lái EyeSight giúp xe thuận tiện hơn khi sử dụng hằng ngày so với những mẫu xe chuyên off-road.

Dù vậy, Forester sử dụng kết cấu thân xe liền khối, không có cấu hình cầu cứng và hộp số phụ cầu chậm như Jimny. Do đó, xe phù hợp hơn với đường đèo, đường đất, đường sỏi và các cung đường cắm trại thông thường, thay vì bùn sâu, đá lớn hoặc những đoạn dốc đòi hỏi lực kéo ở tốc độ rất thấp.

Ford Ranger Raptor: Bán tải hiệu suất cao cho địa hình tốc độ

Trong phân khúc bán tải, Ford Ranger Raptor nổi bật với động cơ công suất lớn và hệ thống treo chuyên biệt, phù hợp với người thích off-road tốc độ cao trên đường đất và địa hình gồ ghề.

Ford Ranger Raptor V6 3.0L có công suất tới 397 mã lực. Ảnh: FVN

Ở phiên bản cao cấp nhất, Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, khoảng sáng gầm xe đạt 230 mm. Xe kết hợp hộp số tự động 10 cấp với hệ dẫn động bốn bánh, có các chế độ vận hành cho đường bùn, cát, đá...

Ưu điểm của Ranger Raptor là động cơ mạnh, khả năng tăng tốc tốt, hệ thống treo chuyên dụng và nhiều chế độ lái địa hình. Khác với các dòng SUV, Raptor có thùng hàng phía sau, khá hữu ích khi mang theo lều trại, dụng cụ cứu hộ và thiết bị phục vụ các chuyến đi dài.

Tuy nhiên, thân xe dài hơn 5,4 m và rộng hơn 2m khiến Ranger Raptor khó xoay trở trên đường mòn hẹp. Giá bán, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí lốp, bảo dưỡng cũng cao hơn các mẫu bán tải thông thường. Đây là chiếc xe phù hợp với người ưu tiên hiệu suất và trải nghiệm địa hình tốc độ cao hơn là vượt những lối đi chật hẹp, nhiều đá lớn.

Jeep Wrangler: SUV địa hình thuần chất Mỹ

Jeep Wrangler là mẫu SUV địa hình nổi tiếng với thiết kế vuông vức, khung gầm rời và khả năng vượt địa hình chuyên biệt. Tại Việt Nam, mẫu xe Mỹ này được phân phối chính hãng bởi THACO với 3 phiên bản, giá bán từ 2,999-3,499 tỷ đồng.

Jeep Wrangler là mẫu SUV chuyên địa hình nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Jeep&Ram

Jeep Wrangler sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất khoảng 270 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động bốn bánh. Bản Rubicon có hệ dẫn động Rock-Trac, khóa vi sai điện tử và thanh cân bằng trước ngắt kết nối, giúp vượt địa hình khó. Xe có khoảng sáng gầm 274 mm và khả năng lội nước khoảng 762 mm.

Ưu điểm của Wrangler là cấu hình chuyên off-road, khả năng tùy biến cao và thiết kế cửa, mui có thể tháo rời. Tuy nhiên, giá bán cao, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí sử dụng đáng kể khiến xe không phù hợp với số đông. Trong các phiên bản, Rubicon là lựa chọn đáng chú ý với người ưu tiên khả năng vượt địa hình hơn tiện nghi đường phố.

Toyota Land Cruiser Prado: SUV full-size cao cấp

Toyota Land Cruiser Prado là lựa chọn dành cho người cần một chiếc SUV cỡ E có khả năng đi địa hình, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài. Prado có cấu hình khung gầm rời, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và động cơ tăng áp dung tích lớn hơn.

Toyota Land Cruiser Prado có khả năng

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser Prado có giá niêm yết từ 3,48 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 2.4L tăng áp, công suất 267 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mẫu SUV 7 chỗ có khoảng sáng gầm 215 mm.

Ưu thế của Prado là khung gầm rời, lực kéo lớn và khả năng vận hành đa địa hình. Không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp giúp xe phù hợp cả với nhu cầu gia đình lẫn những chuyến đi qua đường núi, đất đá.

Tuy nhiên, kích thước lớn và trọng lượng khoảng 2,4 tấn khiến Prado kém linh hoạt hơn các mẫu xe nhỏ gọn. Khi vượt địa hình khó, người lái vẫn cần chú ý góc tiếp cận, góc thoát và lựa chọn lốp phù hợp.

Prado phù hợp với người cần một chiếc SUV cao cấp, đa dụng, vừa đi đường dài cùng gia đình vừa có khả năng chinh phục địa hình, nhưng không chuyên biệt cho những bài off-road khắc nghiệt nhất.

Land Rover Defender: SUV địa hình hạng sang

Land Rover Defender là mẫu SUV hạng sang có khả năng off-road khá nổi bật nhờ kết hợp các hệ thống hỗ trợ điện tử với kết cấu khung gầm và hệ dẫn động hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Tại Việt Nam, Defender được phân phối với 5 phiên bản, giá bán từ 5,09-7,99 tỷ đồng. Ảnh: JLR Việt Nam

Land Rover Defender có nhiều tùy chọn động cơ gồm xăng, Mild-Hybrid (MHEV), Plug-in Hybrid (PHEV) và động cơ V8 siêu nạp hiệu năng cao.

Xe có hệ dẫn động bốn bánh và hệ thống treo được thiết kế để thích ứng với nhiều điều kiện đường đi. Tùy cấu hình, khoảng sáng gầm có thể đạt 226mm với hệ thống treo lò xo hoặc 290mm khi sử dụng hệ thống treo khí nén ở chế độ nâng gầm. Khả năng lội nước công bố tương ứng có thể đạt 850-900 mm.

Defender nổi bật nhờ khả năng kết hợp tiện nghi cao cấp với công nghệ hỗ trợ off-road. Các phiên bản 90, 110 và 130 cũng đáp ứng nhu cầu khác nhau, từ ưu tiên sự linh hoạt đến không gian rộng rãi. Tuy nhiên, giá bán cao cùng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và trang bị off-road là những yếu tố cần cân nhắc. Để phát huy khả năng vượt địa hình, xe vẫn cần lốp phù hợp và người lái có kinh nghiệm.

(Tổng hợp)

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