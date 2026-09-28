6 mẫu Mazda cũ vừa đẹp, dễ lái vừa có giá từ vài trăm triệu

Dưới đây là 6 mẫu xe Mazda cũ đáng chú ý, dựa trên các dữ liệu được tổng hợp từ J.D. Power, Consumer Reports, RepairPal và Kelley Blue Book. Với người mua xe ô tô cũ, bên cạnh điểm số độ tin cậy, tình trạng thực tế và lịch sử bảo dưỡng vẫn là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ.

Mazda CX-5 2022: SUV phổ biến, giá từ khoảng 580 triệu đồng

CX-5 là một trong những mẫu Mazda cũ được nhiều người dùng Việt Nam lựa chọn. Xe có kích thước vừa phải, thiết kế vẫn khá hiện đại và nội thất tương đối cao cấp.

Tại Mỹ, CX-5 2022 hiện có giá tham khảo khoảng 17.000 - 22.000 USD. Theo J.D. Power, mẫu xe này đạt 86/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy, trong khi điểm đánh giá tổng thể đạt 83/100.

Tại Việt Nam, CX-5 2022 trên thị trường xe cũ có giá khoảng 580 - 650 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng. Khi xem xe, người mua nên kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, hệ thống treo, dấu hiệu va chạm và lịch sử bảo dưỡng.

Mazda CX-5 2022

Mazda3 2018: Lựa chọn sedan từ khoảng 340 triệu đồng

Nếu không cần một chiếc SUV, Mazda3 2018 là cái tên đáng cân nhắc ở nhóm sedan và hatchback cỡ nhỏ. Dù thuộc thế hệ trước, thiết kế của xe vẫn khá bắt mắt và cảm giác lái là một trong những điểm được đánh giá cao.

J.D. Power chấm Mazda3 2018 82/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy, trong khi điểm giá trị bán lại đạt 88/100. Tại Việt Nam, xe đời 2018 hiện có giá khoảng 340 - 410 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây là những chiếc xe đã khoảng 8 năm tuổi. Vì vậy, người mua không nên chỉ dựa vào số km trên đồng hồ mà cần kiểm tra hộp số, hệ thống treo, điều hòa, hệ thống điện và lịch sử bảo dưỡng.

Mazda CX-8 2022: SUV 7 chỗ cho gia đình

CX-9 từng là mẫu SUV lớn nhất của Mazda trước khi được thay thế bởi CX-90. Tại Việt Nam, mẫu xe này được biết đến chủ yếu dưới tên Mazda CX-8.

Đời 2022 đáng chú ý nhờ không gian rộng, phù hợp với gia đình đông người. RepairPal đánh giá CX-9 đạt 4/5 điểm về độ tin cậy, trong khi J.D. Power chấm 84/100. Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng ngoài kế hoạch trung bình được RepairPal ghi nhận khoảng 539 USD/năm.

Tại Việt Nam, CX-8 2022 đang được chào bán khoảng 570 - 670 triệu đồng. Một số xe được ghi nhận có hiện tượng sang số không mượt hoặc trượt hộp số, do đó lịch sử bảo dưỡng và tình trạng hộp số cần được kiểm tra kỹ trước khi mua.

Mazda CX-3: Nhỏ gọn, phù hợp chủ yếu đi phố

CX-3 có kích thước nhỏ hơn CX-5 và hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc crossover gọn gàng để di chuyển trong đô thị.

CX-3 đời 2019 được J.D. Power chấm 83/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy. Consumer Reports cũng đánh giá độ tin cậy tổng thể của mẫu xe này cao hơn các xe cùng đời, dù từng có một số đợt triệu hồi tại Mỹ.

Điểm hạn chế nằm ở không gian hàng ghế sau và khoang hành lý. Vì vậy, mẫu xe này phù hợp hơn với người độc thân hoặc gia đình nhỏ. Tại Việt Nam, CX-3 đời 2021 hiện có giá khoảng 395 - 460 triệu đồng.

Mazda CX-3

Mazda6 2017: Sedan cỡ D giá từ khoảng 410 triệu đồng

Mazda6 từng là mẫu sedan chủ lực của Mazda trước khi xu hướng SUV ngày càng phát triển. Đời 2017 nằm sau đợt nâng cấp giữa vòng đời, sở hữu thiết kế vẫn khá hiện đại cùng động cơ 2.5L công suất khoảng 184 mã lực.

Theo J.D. Power, Mazda6 2017 đạt 84/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy, đồng thời đạt 82/100 về trải nghiệm vận hành.

Tại Việt Nam, Mazda6 2017 có giá khoảng 410 - 490 triệu đồng. Do từng được phân phối chính hãng, người mua cũng có lợi thế hơn trong việc tìm hiểu lịch sử xe, phụ tùng và nơi sửa chữa.

Mazda CX-30 2021: Crossover nhỏ nhưng khá cao cấp

Nằm giữa CX-3 và CX-5 về kích thước, CX-30 được phát triển trên nền tảng Mazda3 thế hệ mới. Đây là mẫu Mazda cũ đáng chú ý với người muốn một chiếc crossover nhỏ gọn nhưng vẫn ưu tiên cảm giác lái và chất lượng nội thất.

J.D. Power chấm CX-30 2021 81/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy. Tại Việt Nam, xe sử dụng động cơ 2.0L công suất 153 mã lực và giá xe cũ hiện khoảng 500 triệu đồng.

Điểm cần cân nhắc là hàng ghế sau không quá rộng, đặc biệt nếu thường xuyên chở nhiều người.