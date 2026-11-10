6 mẫu đồng hồ mới đáng chú ý trong tuần đầu tháng 11

Tuần qua, các thương hiệu đồng hồ tiếp tục làm mới sản phẩm với màu sắc, chất liệu và thiết kế đa dạng. Nivada Grenchen hồi sinh mẫu Colorama từ thập niên 1960 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Serica bổ sung sắc xanh Golden Green cho dòng Travel Chronometer 8315, trong khi Sartory Billard gây chú ý với mẫu SB04-E Shanga sử dụng mặt số làm từ thủy tinh tái chế tại Tanzania. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 6 cỗ máy gây chú ý tuần đầu tháng 11. Ảnh minh họa: Time+Tide Watches.

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Nivada Grenchen hồi sinh Colorama, mẫu đồng hồ nữ từng được giới thiệu năm 1965 với biệt danh “watch with many faces” (tạm dịch: đồng hồ với nhiều diện mạo). Phiên bản mới giữ ý tưởng tùy biến của nguyên bản với bezel và dây đeo có thể tháo lắp, đồng thời mở đầu dòng sản phẩm dành riêng cho nữ của hãng. Phiên bản Golden Hour đi kèm ba bezel mạ vàng, còn Color Pop sử dụng ba bezel men họa tiết hoa màu cam, xanh lá và trắng. Bên trong là bộ máy quartz Thụy Sĩ Ronda 1042, có thời lượng pin khoảng 36 tháng. Giá khởi điểm 695 USD cho Classic Set và 895 USD cho Collector Set. Ảnh: Nivada Grenchen.

Thương hiệu đồng hồ độc lập của Pháp Serica bổ sung sắc Golden Green cho Travel Chronometer 8315, dòng GMT được Hodinkee đánh giá cao nhờ cách diễn giải thiết kế đồng hồ du lịch theo tinh thần thập niên 1960. Phiên bản mới sử dụng vỏ thép khoảng 39 mm, khả năng chống nước 200 m và bezel ceramic hai màu bất đối xứng, chia khu vực ngày – đêm bằng tông xanh vàng và ivory. Cách chia này cũng là đặc trưng của 8315: phần ban ngày dài hơn ban đêm, giúp các chữ số trên thang 24 giờ không bị cắt ngang. Mặt số men xanh olive đậm đi cùng chi tiết màu vàng, kim broad-arrow sơn trắng và kim GMT đầu tròn. Cỗ máy có giá 2.090 EUR (khoảng 2.300 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.

SB04-E Shanga là mẫu đồng hồ mới của Sartory Billard, sử dụng vật liệu tái chế từ dự án hợp tác với Shanga, xưởng thủ công tại Tanzania có khoảng 60% nghệ nhân là người khuyết tật, và Elewana Collection, hệ thống khu nghỉ dưỡng safari tại châu Phi. Những chai thủy tinh đã qua sử dụng từ các cơ sở của Elewana được tái chế thành mặt số xanh cobalt, tạo hình thủ công tại Arusha (Tanzania) rồi cắt hoàn thiện bởi Groh & Ripp, đơn vị Đức chuyên gia công đá và vật liệu cho đồng hồ cao cấp. Mặt số còn có các chữ số được viết tay bởi những người tham gia dự án. Mặt đáy khắc logo Shanga cùng thông điệp “Be kind - Recycle” (tạm dịch: Sống tử tế - Tái chế). Cỗ máy có giá 4.800 EUR (khoảng 5.300 USD). Ảnh: Sartory Billard.

Tuần qua, Yema giới thiệu Senans Grande Lune, mẫu đồng hồ lịch tuần trăng đầu tiên sử dụng bộ máy do hãng đồng hồ Pháp tự phát triển. Thiết kế lấy cảm hứng từ Royal Saltworks of Arc-et-Senans, công trình kiến trúc thế kỷ XVIII tại Pháp, với những đường nét bán nguyệt được tái hiện qua ô lịch tuần trăng đặt lệch ở góc 7 giờ. Điểm nổi bật là hình Mặt Trăng ba chiều có khả năng phát sáng, kết hợp cơ chế xoay mô phỏng các giai đoạn trăng tròn, trăng khuyết. Đồng hồ có 3 tuỳ chọn mặt số xanh, đen hoặc champagne, mỗi màu giới hạn 200 chiếc, giá từ 2.470 EUR (khoảng 2.700 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.

Atelier Loreti tiếp tục mở rộng Celestial Tourbillon bằng hai phiên bản mặt số đá tự nhiên Snowflake Obsidian và Charoite, mỗi mẫu giới hạn 50 chiếc. Snowflake Obsidian sử dụng kính núi lửa màu đen xen các đốm cristobalite sáng, Charoite mang những đường vân tím tự nhiên của loại khoáng vật gắn với Siberia, do đó hoa văn trên từng mặt số không giống nhau. Vỏ thép có đường kính 42 mm, dày 10,85 mm, kính sapphire ở cả hai mặt và khả năng chống nước 100 m. Bên dưới mặt số là L.1T, bộ máy tự động phát triển dựa trên kiến trúc Miyota 8215 và được chỉnh sửa để tích hợp tourbillon một phút ở vị trí 6 giờ. Hai phiên bản có giá lần lượt 980 USD cho Snowflake Obsidian và 1.180 USD cho Charoite. Ảnh: Atelier Loreti.

Big Crown Pointer Date, dòng đồng hồ phi công gắn liền với Oris từ năm 1938, tiếp tục được làm mới với mặt số đỏ oxblood (đỏ rượu vang đậm). Phiên bản mới có thiết kế gọn gàng hơn với bezel trơn và dây thép H-link, sử dụng vỏ 40 mm, dày 12 mm và khả năng chống nước 50 m. Mặt số đỏ sẫm tạo tương phản với cọc số Arab phủ Super-LumiNova màu trắng, kim pointer date có đầu mũi tên đỏ chạy quanh vòng ngày. Bên trong là Oris Calibre 754 phát triển trên nền Sellita SW 200-1, hoạt động ở 4 Hz, dự trữ năng lượng 41 giờ và sử dụng rotor đỏ đặc trưng của hãng. Mẫu đồng hồ có giá 2.000 CHF (khoảng 2.400 USD). Ảnh: Time and Watches.