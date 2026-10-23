6 lý do khiến bạn không giảm cân dù ăn rất ít

Nhiều người đã kiêng bánh kẹo, cắt bớt cơm, có hôm chỉ ăn một bữa, vậy mà cân nặng vẫn đứng yên sau nhiều tuần cố gắng. Đây là tình trạng khá phổ biến ở những người đang giảm cân, khiến họ nản lòng hoặc tiếp tục ăn ít hơn nữa, nhưng ăn ít chưa chắc đã là ăn đúng.

1. Thực tế ăn nhiều hơn mình nghĩ

Nội dung 1. Thực tế ăn nhiều hơn mình nghĩ 2. Cắt giảm quá mức khiến cơ thể mất cơ 3. Bỏ bữa, ăn thất thường 4. Ăn khuya 5. Thiếu ngủ 6. Ít vận động

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất, nhưng cũng là nguyên nhân ít người nhận ra ở chính mình. Một nghiên cứu kinh điển đăng trên Tạp chí Y học New England (NEJM) đã theo dõi một nhóm người béo phì, những người cho biết họ ăn dưới 1.200 kcal mỗi ngày mà vẫn không giảm cân. Khi các nhà nghiên cứu đo lường bằng phương pháp chính xác, họ nhận thấy chuyển hóa của những người này vẫn hoàn toàn bình thường. Điều khác biệt nằm ở chỗ nhóm người tham gia đã khai thấp lượng ăn trung bình khoảng 47%, đồng thời khai cao mức vận động của mình khoảng 51%.

Trong sinh hoạt hằng ngày, những bữa ăn vặt, cốc trà sữa, ly cà phê sữa, nước chấm, dầu mỡ khi xào nấu thường bị bỏ quên khi mỗi người tự ước tính khẩu phần của mình. Việc ghi chép đầy đủ mọi thứ ăn uống trong ngày, kể cả đồ uống, sẽ giúp người giảm cân nhận ra lượng năng lượng thực tế mà cơ thể đang nạp vào.

Nhịn ăn quá mức không phải cách giảm cân bền vững. Ảnh minh họa pexels.

2. Cắt giảm quá mức khiến cơ thể mất cơ

Khi một người ăn kiêng quá khắt khe hoặc ăn uống lệch lạc, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Để bù lại phần thiếu hụt này, cơ thể không chỉ đốt mỡ mà còn phân giải cả cơ bắp. Khối cơ giảm đi kéo theo chuyển hóa cơ bản, tức lượng năng lượng cơ thể tiêu hao khi nghỉ ngơi, cũng giảm theo. Hệ quả là cân nặng càng khó giảm, và người ăn kiêng rất dễ tăng cân trở lại khi ăn uống bình thường.

Vì vậy, thay vì nhịn ăn, người giảm cân nên ăn đủ đạm trong mỗi bữa từ thịt nạc, cá, trứng hay đậu phụ, đồng thời kết hợp tập luyện để giữ được khối cơ.

3. Bỏ bữa, ăn thất thường

Nhiều người chọn cách bỏ bữa sáng hoặc bữa tối với hy vọng giảm bớt năng lượng nạp vào, nhưng việc để bụng đói quá lâu khiến đường huyết tăng nhanh ở bữa ăn tiếp theo. Bỏ bữa còn làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến cơn đói kéo đến dữ dội hơn và người ăn dễ ăn quá nhiều mà không nhận ra. Do đó, người giảm cân nên chia lượng ăn trong ngày thành 3 bữa đều đặn.

Thứ tự ăn trong mỗi bữa cũng có ảnh hưởng nhất định. Người giảm cân nên bắt đầu bằng rau giàu chất xơ, sau đó đến canh, rồi đến thịt cá, và để cơm ăn sau cùng với lượng vừa phải. Việc nhai kỹ, ăn chậm cũng giúp não bộ có đủ thời gian nhận tín hiệu no, từ đó hạn chế ăn quá đà.

4. Ăn khuya

Thói quen ăn vào đêm muộn gây bất lợi cho việc giảm cân. Sau 21h, cơ thể tăng tiết một loại protein có tên BMAL1, được cho là có vai trò thúc đẩy tích trữ mỡ. Bởi vậy, mỗi người nên ăn tối sớm hơn và ăn với lượng vừa phải; cơ thể không cần phải no căng trước khi đi ngủ.

Ăn khuya hay uống rượu trước khi ngủ còn khiến sáng hôm sau người ta dễ bỏ bữa sáng, từ đó tạo thành một vòng luẩn quẩn khó thoát ra.

5. Thiếu ngủ

Trong khi ngủ, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng, một chất tham gia vào quá trình tạo cơ và đốt mỡ. Khi một người thường xuyên ngủ không đủ giấc, quá trình này sẽ bị cản trở. Bên cạnh việc ngủ đủ, thói quen tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng cũng giúp cơ thể tỉnh táo, điều hòa đồng hồ sinh học và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào đêm hôm sau.

6. Ít vận động

Ăn ít mà không vận động khiến cơ thể dễ mất cơ, và cân nặng giảm được (nếu có) chủ yếu là nước và cơ chứ không phải mỡ. Những người chưa có thời gian đến phòng tập có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, chẳng hạn đi thang bộ thay cho thang máy, đứng thay vì ngồi khi đi xe buýt, hoặc đi bộ một lúc sau bữa ăn. Điều quan trọng nhất là mỗi người cần biến vận động thành một thói quen hằng ngày thay vì chỉ tập luyện theo hứng.

Khi nào cần đi khám? Nếu một người đã ăn uống hợp lý và vận động đều đặn trong thời gian dài mà cân nặng vẫn không giảm, hoặc thậm chí tăng lên không rõ lý do, nên đi khám để tìm nguyên nhân. Một số bệnh lý như suy giáp hay hội chứng buồng trứng đa nang có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Một số loại thuốc, như corticoid, cũng có thể gây tăng cân khi sử dụng kéo dài. Những người thừa cân, béo phì hoặc có bệnh lý kèm theo nên được bác sĩ dinh dưỡng tư vấn để có chế độ ăn phù hợp. Nếu một người thường xuyên lo âu về chuyện ăn uống, ăn uống mất kiểm soát hoặc nhịn ăn kéo dài, cần tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế.