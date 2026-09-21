6 lưu ý khi dùng bếp từ giúp nấu ăn hiệu quả, giữ bếp bền lâu

Bếp từ ngày càng phổ biến trong các gia đình nhờ ưu điểm nấu nhanh, không tạo ngọn lửa trực tiếp và bề mặt tương đối dễ làm sạch. Tuy nhiên, loại bếp này có cách truyền nhiệt khác với bếp gas nên người dùng cũng cần thay đổi một số thói quen khi nấu ăn.

Không để công suất cao ngay từ đầu

Bếp từ có khả năng làm nóng rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng mức công suất lớn hoặc chế độ tăng cường. Nếu giữ thói quen bật nhiệt cao ngay khi bắt đầu nấu như khi dùng bếp gas, dầu ăn có thể nhanh chóng đạt nhiệt độ cao, khiến thực phẩm hoặc gia vị dễ bị cháy.

Với các món xào, chiên, người dùng nên bắt đầu ở mức nhiệt vừa phải rồi điều chỉnh tùy theo món ăn. Việc tăng nhiệt từng bước cũng giúp dễ kiểm soát quá trình nấu hơn.

Chọn nồi, chảo có đáy phẳng

Không phải mọi loại nồi, chảo đều dùng được cho bếp từ. Dụng cụ nấu cần có vật liệu tương thích với từ trường, chẳng hạn một số loại thép không gỉ hoặc gang, đồng thời phần đáy nên tương đối phẳng.

Nồi, chảo có đáy cong hoặc biến dạng không chỉ làm giảm khả năng tiếp xúc với vùng nấu mà còn khiến nhiệt phân bố không đều. Người dùng nên kiểm tra ký hiệu tương thích với bếp từ hoặc thử bằng nam châm nếu không chắc dụng cụ có sử dụng được hay không.

Chọn kích thước đáy phù hợp

Các vùng nấu trên bếp thường có kích thước nhất định. Nếu đáy nồi quá nhỏ, một số mẫu bếp có thể không nhận diện được dụng cụ. Ngược lại, nồi quá lớn so với vùng nấu có thể khiến nhiệt tập trung nhiều hơn ở khu vực trung tâm.

Vì vậy, khi mua nồi chảo mới, nên lựa chọn kích thước đáy phù hợp với vùng nấu thường sử dụng. Điều này giúp quá trình gia nhiệt ổn định và thực phẩm chín đồng đều hơn.

Không kéo lê nồi trên mặt kính

Mặt bếp từ thường được làm bằng kính hoặc gốm kính nên có thể bị trầy xước nếu thường xuyên tiếp xúc với đáy nồi có cặn bẩn hoặc bị kéo lê.

Khi cần di chuyển nồi, nên nhấc trực tiếp thay vì kéo trên mặt bếp. Đồng thời, cần giữ đáy nồi sạch và khô trước khi đặt lên vùng nấu.

Điều chỉnh lượng nước và thời gian nấu

Bếp từ truyền nhiệt trực tiếp vào dụng cụ nấu nên có khả năng làm nóng nhanh. Vì vậy, khi chuyển từ bếp gas sang bếp từ, người dùng có thể cần điều chỉnh lượng nước và thời gian nấu tùy từng món.

Không nên mặc định giữ nguyên cách nấu cũ. Với các món canh, luộc hoặc kho, hãy theo dõi quá trình nấu và bổ sung nước khi cần thay vì cho quá nhiều nước ngay từ đầu.

Đặc biệt với các món chiên, xào, cần chú ý nhiệt độ vì dầu có thể nóng nhanh hơn dự kiến.

Chờ bếp nguội rồi mới vệ sinh

Sau khi nấu, nhiều người muốn lau ngay các vết dầu mỡ hoặc thức ăn bắn trên mặt bếp. Tuy nhiên, nên kiểm tra cảnh báo nhiệt dư và chờ bề mặt nguội đến mức phù hợp trước khi vệ sinh.

Khi làm sạch, nên dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển phù hợp. Không nên sử dụng búi thép, vật sắc nhọn hay chất tẩy rửa có tính mài mòn mạnh vì có thể làm xước mặt kính.

Bên cạnh đó, nếu thức ăn hoặc nước dùng bị trào trong lúc nấu, nên xử lý sớm sau khi bếp nguội để tránh vết bẩn bám lâu trên bề mặt.

Bếp từ không quá khó sử dụng, nhưng có những đặc tính khác với bếp gas mà người dùng cần làm quen. Chọn đúng nồi chảo, sử dụng mức nhiệt phù hợp, không kéo lê dụng cụ và vệ sinh đúng cách là những thói quen đơn giản có thể giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn, đồng thời góp phần duy trì độ bền của thiết bị.