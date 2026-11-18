Tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Quang cảnh phiên họp.

Quản lý giá theo tinh thần minh bạch, bảo đảm cung ứng cho người dân

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình toàn bộ 382 ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường. Đến nay, hồ sơ dự án luật đã hoàn thiện các quy định để bãi bỏ các điều kiện kinh doanh liên quan đến bảo vệ trẻ em, người khuyết tật và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ về nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong quá trình hoàn thiện, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc thực hiện theo Luật Đầu tư, nhưng không làm giảm tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em và các đối tượng yếu thế. Các nội dung này đã được thể hiện trong các điều luật liên quan.

Đối với các quy định về quản lý thuốc, thiết bị y tế, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quản lý theo vòng đời, bảo đảm triển khai chuỗi cung ứng, quản lý giá theo tinh thần minh bạch, giảm giá trang thiết bị y tế, thuốc để bảo đảm cung ứng cho người dân.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định xác định mức độ khuyết tật, thẩm quyền thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm, một số đại biểu đề nghị quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng ngừa hành vi lợi dụng người khuyết tật, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp dược, chính sách đầu tư... các nội dung này đã được Chính phủ tiếp thu, thể hiện trong hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội.

Dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc Chính phủ tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật.

Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề lớn tại Báo cáo của Thường trực Ủy ban và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo tóm tắt Ý kiến về việc Chính phủ tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật.

Cùng với đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số nội dung của Luật Trẻ em. Thứ nhất, bổ sung quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Tòa án quyết định việc chăm sóc thay thế trẻ em trong trường hợp trẻ em bị cha mẹ xâm hại.

Thứ hai, về trách nhiệm của Bộ Y tế, dự thảo luật bỏ nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được Chính phủ giao hoặc ủy quyền tại khoản 1 Điều 82 nhưng không giải trình. Thường trực Ủy ban đề nghị giữ nguyên nội dung này.

Thứ ba, cân nhắc kỹ lưỡng việc sửa đổi quy định về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thường trực Ủy ban cho rằng nội dung mới này cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy và biên chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cơ bản đồng tình với các nội dung Chính phủ dự kiến tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát để chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Giải trình, làm rõ các nội dung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại phiên họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt cơ quan soạn thảo, tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật về mặt kỹ thuật.

Riêng với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, khi sửa luật, tinh thần của Chính phủ là tiếp thu nguyên trạng Quỹ để đưa vào luật; việc quản lý, sử dụng Quỹ đã có các nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo Luật Văn bản pháp luật mới, các văn bản này tự động hết hiệu lực. "Vì vậy, nội dung này sẽ được giao Chính phủ quy định cụ thể trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam", Bộ trưởng nêu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình luật cần sớm có hiệu lực thi hành

Kết luận phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại tổ, hội trường và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp trước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo luật; đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra và các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng các khía cạnh pháp lý và thực tiễn của việc bổ sung khoản 2 Điều 95 Luật Trẻ em, bảo đảm việc giao Chính phủ quy định việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là phù hợp, không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế không cần thiết; bảo đảm Quỹ hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình luật cần sớm có hiệu lực thi hành để đưa các nội dung sửa đổi, bổ sung vào thực tiễn theo đề xuất của Chính phủ, thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.