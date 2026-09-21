6 lỗi người dùng dễ mắc khi chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm khi nâng cấp từ iPhone đời cũ. Tuy nhiên, chuyển dữ liệu sang máy mới vẫn có thể phát sinh lỗi khiến ảnh, tin nhắn, ứng dụng hoặc tài khoản bị thiếu. Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến cần tránh.

Không sao lưu iPhone cũ trước khi chuyển

Sai lầm đầu tiên là cầm ngay iPhone 18 Pro mới ra khỏi hộp rồi bắt đầu chuyển dữ liệu mà chưa tạo bản sao lưu cho thiết bị cũ. Quick Start có thể truyền dữ liệu trực tiếp giữa hai iPhone, nhưng Apple vẫn khuyến nghị người dùng bảo đảm có bản sao lưu trước khi bắt đầu. Người mua máy mới cũng có thể đủ điều kiện nhận dung lượng iCloud tạm thời để thực hiện việc sao lưu.

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Trước khi thao tác, nên kiểm tra ngày sao lưu gần nhất và dung lượng bản sao lưu, đồng thời chuẩn bị mật khẩu Tài khoản Apple. Đặc biệt, với người có nhiều ảnh và video, việc kiểm tra dung lượng iCloud trước khi bắt đầu cũng cần thiết để tránh quá trình sao lưu bị thiếu không gian. Nếu bộ nhớ đám mây không đủ, có thể sử dụng dung lượng iCloud tạm thời nếu đủ điều kiện hoặc sao lưu qua máy tính.

Bỏ quên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và mã định danh

Nhiều người lầm tưởng rằng mọi thứ trên iPhone cũ sẽ "bê nguyên xi" sang máy mới kể cả trạng thái đăng nhập. Thực tế, vì lý do bảo mật cao cấp từ phía các tổ chức tài chính, phần lớn dữ liệu liên quan đến ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, mã OTP hay chữ ký số đều yêu cầu kích hoạt và định danh lại thiết bị (Device Binding).

Việc vội vàng xóa hoặc reset chiếc iPhone cũ khi chưa chuyển đổi mã xác thực tài khoản ngân hàng sẽ khiến bạn gặp rắc rối lớn trong những giao dịch đầu tiên.

Dùng Quick Start nhưng quên Wi-Fi, Bluetooth hoặc nguồn điện

Quick Start là cách thuận tiện để thiết lập iPhone mới. Tuy nhiên, người dùng dễ bỏ qua những điều kiện cơ bản. Apple yêu cầu iPhone cũ kết nối Wi-Fi, bật Bluetooth và mở khóa trước khi đặt cạnh thiết bị mới. Hai máy cũng nên được cắm nguồn trong suốt quá trình chuyển. Người dùng cũng không nên thực hiện việc chuyển dữ liệu khi pin hai máy quá thấp, bởi một lần gián đoạn giữa chừng sẽ khiến quá trình kéo dài và phải kiểm tra lại từ đầu.

Nếu chọn chuyển trực tiếp từ iPhone cũ, người dùng phải chờ quá trình hoàn tất trên cả hai thiết bị mới có thể sử dụng bình thường. Thời gian phụ thuộc vào lượng dữ liệu và điều kiện kết nối.

Tốt nhất nên đặt hai máy cạnh nhau, cắm sạc và chọn thời điểm không cần sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian. Với lượng dữ liệu lớn, người dùng cũng có thể cân nhắc chuyển bằng kết nối có dây thay vì không dây. Apple hỗ trợ truyền dữ liệu trực tiếp qua cáp giữa các mẫu iPhone tương thích.

Chọn nhầm bản sao lưu hoặc bỏ qua dữ liệu trên iCloud

Nếu chuyển dữ liệu bằng iCloud, việc chọn đúng bản sao lưu rất quan trọng. Apple cho phép người dùng xem ngày và kích thước của từng bản sao lưu trước khi khôi phục. Chọn nhầm bản sao lưu cũ có thể khiến một phần dữ liệu mới phát sinh trên iPhone trước đó không xuất hiện trên iPhone 18 Pro.

Sau khi thiết lập, các ứng dụng, ảnh, nhạc và nội dung lưu trữ trên iCloud có thể tiếp tục được tải về trong nền. Vì vậy, việc vừa nhìn thấy màn hình chính rồi cho rằng toàn bộ dữ liệu đã chuyển xong có thể dẫn đến nhầm lẫn.

Apple khuyến nghị sau khi thiết lập nên duy trì kết nối Wi-Fi và cắm thiết bị vào nguồn điện để các nội dung còn lại tiếp tục tải về. Người dùng nên kiểm tra lại thư viện ảnh, danh bạ, ghi chú và các ứng dụng quan trọng trước khi kết thúc quá trình chuyển máy.

Quên chuyển SIM, eSIM và kiểm tra số điện thoại

Người dùng cần kiểm tra SIM vật lý hoặc eSIM và thực hiện chuyển số theo hướng dẫn trong quá trình thiết lập. Đây là bước dễ bị bỏ quên bởi việc chuyển dữ liệu ứng dụng và tài khoản không đồng nghĩa với việc số điện thoại đã hoạt động trên máy mới.

Với eSIM, nếu nhà mạng hỗ trợ Chuyển nhanh eSIM, người dùng có thể chuyển số từ iPhone cũ sang iPhone mới mà không nhất thiết phải liên hệ nhà mạng. Apple cho biết với các thiết bị và nhà mạng đáp ứng điều kiện, hai iPhone cần đăng nhập cùng Tài khoản Apple, ở gần nhau, bật Bluetooth và đáp ứng yêu cầu phiên bản iOS.

Sau khi gói cước được kích hoạt trên máy mới, SIM cũ có thể bị vô hiệu hóa. Vì vậy, người dùng nên kiểm tra khả năng gọi điện, nhận tin nhắn và sử dụng dữ liệu di động trước khi xóa hoặc bán iPhone cũ.

Xóa iPhone cũ quá sớm

Đây là sai lầm có thể gây hậu quả lớn nhất. Nhiều người sau khi thấy dữ liệu cơ bản xuất hiện trên iPhone 18 Pro đã lập tức xóa toàn bộ iPhone cũ để bán hoặc đổi máy. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể vẫn đang tải dữ liệu, tài khoản có thể cần xác thực lại và những thiết bị như Apple Watch có thể chưa được thiết lập hoàn chỉnh.

Apple lưu ý người dùng có thể cần thực hiện thêm bước sau khi chuyển, trong đó có việc ghép đôi Apple Watch với iPhone mới. Dữ liệu Sức khỏe và Hoạt động cũng cần được kiểm tra, đặc biệt khi sử dụng bản sao lưu bằng máy tính, bởi bản sao lưu phải được mã hóa để lưu các dữ liệu này.

iPhone cũ chỉ nên được xóa sau khi đã kiểm tra trên iPhone 18 Pro: ảnh và video quan trọng, danh bạ, tin nhắn, ghi chú, lịch, ứng dụng, dữ liệu cần thiết, tài khoản, cuộc gọi, SIM hoặc eSIM và các thiết bị liên kết.

Chuyển dữ liệu sang iPhone 18 Pro không phức tạp nếu chuẩn bị đúng. Người dùng nên cập nhật thiết bị cũ, tạo bản sao lưu mới, chuẩn bị mật khẩu Tài khoản Apple và giữ hai máy gần nhau, kết nối Wi-Fi, Bluetooth và nguồn điện khi dùng Quick Start. Nếu cần, có thể chọn phương án iCloud hoặc kết nối có dây thay vì chuyển không dây.

Quan trọng nhất, đừng vội xóa iPhone cũ chỉ vì màn hình iPhone 18 Pro đã hiển thị ứng dụng chính. Một lần kiểm tra kỹ trước khi đưa thiết bị cũ về trạng thái xuất xưởng có thể giúp tránh mất dữ liệu và những rắc rối không đáng có.