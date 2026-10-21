6 loại trái cây giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào

Nội dung 1. Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa nhất 2. Táo chứa chất chống oxy hóa quercetin 3. Quả mận chứa nhiều anthocyanin 4. Chất chống oxy hóa trong quả lựu giúp giảm viêm 5. Quả mâm xôi chống viêm, chống lão hóa 6. Dâu tây chứa nhiều polyphenol

Cơ thể con người tiếp xúc với nhiều tác nhân có thể gây hại cho tế bào như: hút thuốc, ô nhiễm và tia cực tím mặt trời. Sự tiếp xúc với môi trường đó có thể khiến cơ thể sản sinh ra các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh và làm chúng yếu đi.

Tình trạng stress oxy hóa xảy ra khi lượng gốc tự do được tạo ra nhiều hơn khả năng loại bỏ của cơ thể. Khi các tế bào cơ thể yếu đi sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư và tim mạch. Các chất chống oxy hóa từ thực phẩm có thể trung hòa các gốc tự do và làm giảm tác hại của chúng.

Một số ví dụ về chất chống oxy hóa bao gồm: Beta-carotene, carotenoid, lutein, lycopene, vitamin C, vitamin E. Việt quất, mận, lựu, mâm xôi, dâu tây... cung cấp các hợp chất như anthocyanin và polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm.

1. Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa nhất

Quả việt quất chứa nồng độ chất chống oxy hóa cao nhất. Ảnh minh họa AI

Quả việt quất là loại trái cây rất ngon và tốt cho sức khỏe, giàu vitamin C và chất xơ. Việt quất cũng có nồng độ chất chống oxy hóa cao nhất trong số tất cả các loại trái cây.

Một hợp chất thực vật được gọi là anthocyanin (chất dinh dưỡng thực vật tạo nên màu xanh đậm cho quả việt quất) có tác dụng giúp chống lại tổn thương tế bào và viêm nhiễm.

2. Táo chứa chất chống oxy hóa quercetin

Ngoài các chất dinh dưỡng có lợi, giàu chất xơ, vitamin C và sắt, táo còn chứa một loại chất chống oxy hóa gọi là quercetin giúp bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm và stress oxy hóa. Đây là những yếu tố có thể dẫn đến tổn thương tế bào.

3. Quả mận chứa nhiều anthocyanin

Mận nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa nhờ anthocyanin, chất tạo nên màu tím đậm đặc trưng của chúng.

Mận cũng chứa các hợp chất phenolic giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Hơn nữa nó còn cung cấp khoảng 10% lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày.

Mận khô chứa các acid phenolic được cho là góp phần mang lại lợi ích cho sức khỏe xương. Các nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng, các hợp chất phenolic có thể giúp thúc đẩy quá trình hình thành xương. Chúng cũng chứa nhiều polyphenol giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột.

4. Chất chống oxy hóa trong quả lựu giúp giảm viêm

Quả lựu chứa một chất chống oxy hóa hiếm có gọi là punicalagin có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm viêm và cải thiện mức cholesterol.

Quả lựu còn chứa ellagitannin, một chất chống oxy hóa đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về khả năng chống ung thư.

5. Quả mâm xôi chống viêm, chống lão hóa

Quả mâm xôi rất giàu resveratrol, một hợp chất polyphenol đã được nghiên cứu về tiềm năng chống viêm, chống lão hóa và chống oxy hóa.

Một cốc quả mâm xôi chứa 32,2 miligam vitamin C, hàm lượng này còn nhiều hơn một quả cam.

6. Dâu tây chứa nhiều polyphenol

Dâu tây chứa nhiều polyphenol bao gồm anthocyanin hỗ trợ huyết áp, cholesterol khỏe mạnh cũng như giảm viêm.

Ngoài ra, dâu tây rất giàu vitamin C và chất xơ. Hàm lượng vitamin C trong một cốc dâu tây thực tế chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam.

Lưu ý: Những loại trái cây này ngoài chứa nhiều chất chống oxy hóa còn mang lại những lợi ích dinh dưỡng khác như giàu chất xơ và vitamin. Do đó nên ăn đa dạng các loại trái cây để nhận được nhiều và đầy đủ các nguồn vitamin và chất chống oxy hóa nhất.