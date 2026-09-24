6 loại quả nhiều chất xơ hơn táo, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ máu

Tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn hỗ trợ tiêu hóa; kiểm soát bệnh tiểu đường bằng cách điều hòa và duy trì đường huyết; hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ tạo cảm giác no lâu hơn; đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch do có thể làm giảm cholesterol (mỡ máu).

Táo là một nguồn cung cấp chất xơ tốt. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả táo cỡ trung bình chứa 4,8g chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, một số loại trái cây có thể cung cấp lượng chất xơ tương đương hoặc nhiều hơn táo.

1. Chanh dây

Trong 200g chanh dây có khoảng 20,8g chất xơ, gần đạt mức chất xơ khuyến nghị hằng ngày đối với đa số người trưởng thành khỏe mạnh (khoảng 25-35g). Ngoài chất xơ, chanh dây còn chứa vitamin A và C, hỗ trợ sức khỏe mắt, da và hệ miễn dịch.

Ổi là một trong những loại quả chứa nhiều dinh dưỡng nhất. Ảnh: Ban Mai

2. Ổi

Trong 200g ổi có khoảng 10,8g chất xơ, cao gấp đôi lượng chất xơ trong táo, đồng thời cung cấp nhiều vitamin C hơn cam. Ổi có thể ăn cả quả gồm phần vỏ sau khi rửa sạch, giúp tận dụng thêm chất xơ. Loại quả này cũng dễ kết hợp trong chế độ ăn hằng ngày, có thể dùng làm salad trái cây, xay sinh tố hoặc chế biến thành mứt.

3. Lê

Trong 200g lê có khoảng 6,2g chất xơ, cao hơn lượng chất xơ trong cùng khối lượng táo, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Loại quả này cũng cung cấp các chất chống oxy hóa như vitamin C, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

4. Kiwi

Trong 200g kiwi có khoảng 6g chất xơ cùng nhiều khoáng chất và chất chống oxy hóa như vitamin C. Lượng chất xơ này nhỉnh hơn một chút so với một quả táo cỡ trung bình, trong khi hai quả kiwi nhỏ chứa lượng chất xơ gấp đôi một quả cam.

5. Bưởi

Trong 200g bưởi có khoảng 4,3g chất xơ. Bưởi cũng cung cấp các khoáng chất thiết yếu cùng vitamin A và C. Loại quả này gần như không chứa chất béo và có hàm lượng nước cao, hơn 91%, giúp cơ thể duy trì đủ nước.

Bưởi có thể tương tác với nhiều loại thuốc, bao gồm statin, thuốc huyết áp, thuốc kháng histamine, thuốc chống đông và một số thuốc khác. Nếu đang dùng thuốc kê đơn, bệnh nhân nên hỏi bác sĩ trước khi bổ sung loại quả này vào danh sách thực phẩm.

6. Bơ

Trong 200g bơ có khoảng 10g chất xơ, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và giúp tăng cảm giác no sau khi ăn. Bơ cũng là loại quả ít carbohydrate, đồng thời cung cấp nhiều vitamin E cùng chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch.