6 loại nước ép hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người đái tháo đường

Nội dung 1. Nước ép anh đào chua 2. Nước ép cần tây 3. Nước ép táo 4. Nước ép lựu 5. Nước ép cà chua 6. Nước ép cà rốt

Nhiều người bệnh đái tháo đường thường kiêng uống nước ép trái cây vì lo lắng lượng đường tự nhiên trong trái cây khiến đường huyết tăng nhanh. Nếu biết chọn các loại rau củ có chỉ số đường huyết thấp và uống với lượng vừa phải, người bệnh đái tháo đường có thể bổ sung vitamin thiết yếu mà vẫn giữ đường huyết ở mức an toàn.

1. Nước ép anh đào chua

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép anh đào chua giúp tăng sản xuất insulin và làm chậm tốc độ tăng đường huyết sau khi ăn. Theo một nghiên cứu năm 2017, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng anh đào chua chứa hàm lượng anthocyanin cao, các sắc tố tạo nên màu đỏ của anh đào và có đặc tính kích thích giải phóng insulin.

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép anh đào chua:

Lượng đường trên mỗi cốc 240 ml: 24 gram (g)

Chỉ số đường huyết: 22

Chỉ số đường huyết: 2 trên 100 g

2. Nước ép cần tây

Cần tây là nguồn cung cấp các chất phytochemical được biết đến với khả năng giúp hạ huyết áp và điều chỉnh lượng đường trong máu. Các hormone thực vật này tăng cường chức năng tuyến tụy, đặc biệt hữu ích cho người mắc bệnh đái tháo đường type 1. Chỉ số đường huyết của nước ép cần tây rất thấp, điều này rất quan trọng đối với việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Nước ép cần tây là một lựa chọn ít calo, giàu chất dinh dưỡng, có thể giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường. Ảnh: K. Chi

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép cần tây:

Lượng đường trên mỗi cốc 240 ml: 3,6 g

Chỉ số đường huyết: 15

Chỉ số đường huyết: 0,3 trên 100 g

3. Nước ép táo

Những người mắc bệnh đái tháo đường có thể hưởng lợi từ việc uống nước ép táo. Mặc dù có chứa đường, chỉ số đường huyết (GI) của nước ép táo tương đối thấp, có nghĩa là nó không ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu.

Do đó, việc bổ sung nước ép táo vào chế độ ăn uống cân bằng có thể là một lựa chọn thiết thực cho những người muốn kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần tiêu thụ nước ép táo ở mức độ vừa phải.

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép táo:

Lượng đường trên mỗi cốc 240 ml: 24 g

Chỉ số đường huyết: 40

Chỉ số đường huyết: 6 trên 100 g

4. Nước ép lựu

Nước ép lựu không chỉ là một trong những lựa chọn nước ép tốt nhất cho người bệnh đái tháo đường mà còn là một lựa chọn bổ dưỡng giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, chất xơ, folate và kali, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể.

So với hầu hết các loại nước ép khác, nước ép lựu có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Mặc dù nước ép lựu có vị ngọt nhưng lượng đường trong đó không làm tăng lượng đường trong máu. Đây là tin tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

Nước ép lựu có chỉ số đường huyết (GI) thấp nên không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Ảnh: Lam Thu

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép lựu:

Lượng đường trên mỗi cốc 240 ml: 9 g

Chỉ số đường huyết: 53

Chỉ số đường huyết: 5 trên 100 g

5. Nước ép cà chua

Các nghiên cứu cho thấy nước ép cà chua có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch ở người mắc bệnh đái tháo đường type 2 nhờ đặc tính làm loãng máu. Bệnh tim và đột quỵ là hai trong số những bệnh nguy hiểm nhất đi kèm với bệnh đái tháo đường type 2.

Chiết xuất nước ép cà chua đã được chứng minh là giúp cải thiện huyết áp và cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), điều này có thể giúp những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 tránh được các vấn đề về tim mạch.

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép cà chua:

Lượng đường trên mỗi cốc 227 ml: 6 g

Chỉ số đường huyết: 35

Chỉ số đường huyết: 1 trên 100 g

6. Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt có hàm lượng đường thấp, là lựa chọn an toàn và lành mạnh cho người mắc đái tháo đường, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến đường huyết. Cà rốt có vị ngọt tự nhiên và chứa carbohydrate, bao gồm cả đường. Tuy nhiên, chúng cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như beta-carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A.

Đặc điểm dinh dưỡng của nước ép cà rốt:

Lượng đường trên mỗi cốc 240 ml: 9 g

Chỉ số đường huyết: 43

Chỉ số đường huyết: 2 trên 100 g

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nên sử dụng nước ép trái cây nguyên chất không thêm đường và nên dùng số lượng trái cây phù hợp. Tránh dùng nước ép trái cây khi bụng đói, đặc biệt với những người có vấn đề về đường tiêu hóa như đau dạ dày…